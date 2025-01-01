Ein Dokument anfordern

Zugang zu Dokumenten und Informationen der EIB

Bei Dokumenten, die bereits im öffentlichen Register veröffentlicht wurden, wird ein direkter Link zum Dokument eingerichtet.

Wenn Sie den Zugang zu Dokumenten oder Informationen im Besitz der EIB beantragen möchten, wenden Sie sich bitte an uns und beschreiben das Dokument und/oder die Information, die Sie benötigen. Die Anträge werden in Einklang mit den Transparenzleitlinien der EIB-Gruppe bearbeitet.

Alle personenbezogenen Daten, die der EIB in Verbindung mit Anträgen auf Zugang zu Dokumenten übermittelt werden, werden streng nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2018/1725 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten verarbeitet.