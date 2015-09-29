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FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP

Unterzeichnung(en)

Betrag
450.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 450.000.000 €
Energie : 450.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/05/2020 : 450.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Februar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/05/2020
20150929
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP
ACCEPTABLE CORPORATE(S),EDF RENOUVELABLES SA,ENBRIDGE INC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 450 million
EUR 1965 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Design, build, maintain and operate two offshore windfarms: Saint-Nazaire and Fécamp - 480MW and 498MW, 12km off the French coast in both cases.

The development of offshore wind energy will support EU and national targets for renewable energy generation, and contributes to the security of energy supply and environmental objectives. The project will further contribute to the Bank's transversal priority objectives for energy-sector lending related to renewable energy sources and climate action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of the EIA Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EC, leaving it to the competent authority to decide on the need for an EIA. In line with the French national environmental law (Code de l'Environnement), both wind farms and their grid connection facilities have undergone a full EIA. The environmental permits were issued in the first half of 2016 for both wind farms. The Bank will assess the compliance of the authorization procedure with the relevant EU directives and other environmental aspects of the project during appraisal.

The Bank will require the promoters to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien en mer de Fécamp - Etude d'impact valant - Etude d'incidences au titre de la loi sur l'eau
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86538586
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien en mer de Fécamp - Etude d'impact - Volet mammifères
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86505726
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien en mer de Fécamp - Synthèse des données Chiroptères
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86509750
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien de Saint-Nazaire - Rapport- chauve souris
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82877500
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien de Saint-Nazaire - Présentation du programme
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82721231
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien en mer de Fécamp - Etude d'impact - Volet paysager
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86542441
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien en mer de Fécamp - Présentation du programme
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86512860
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien de Saint-Nazaire - Raccordement électrique - Fascisule B2
Datum der Veröffentlichung
28 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83076020
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien de Saint-Nazaire - Etude des mammifères marins
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82878895
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien de Saint-Nazaire - Dossier de demande de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82741450
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien en mer de Fécamp - Etude d'impact - Cahier des expertises
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86542824
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien en mer de Fécamp - Etude d'impact sur les mammifères marins
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86542526
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien en mer de Fécamp - Etude d'impact acoustique sous marine
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86500432
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien en mer de Fécamp - Etudes spécifiques
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86541566
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien en mer de Fécamp - raccordement électrique
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86538380
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien de Saint-Nazaire - Etat initial, effets, impacts et mesures
Datum der Veröffentlichung
28 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82872619
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien de Saint-Nazaire - Raccordement électrique - Annexes Volume 2
Datum der Veröffentlichung
28 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83075843
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien de Saint-Nazaire - Etude d'impact - Volet halieutique
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82870683
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien de Saint-Nazaire - Rapport avifaune
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82872002
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP -Parc éolien en mer de Fécamp - Etude d'Impact hydrologique et sédimentaire
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86542920
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien en mer de Fécamp - Etat initial de l'ichtyofaune et de la ressource halieutique - Rapport été 2013
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86542322
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien en mer de Fécamp - Etudes du milieu marin - Analyses de sédiment et d'eau
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86539075
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Résumé non-technique - Fécamp
Datum der Veröffentlichung
28 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86505265
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien de Saint-Nazaire - Analyse des impacts sur le Goéland marin (Larus marinus)
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82868469
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien de Saint-Nazaire - Sommaire
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82741449
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien de Saint-Nazaire - Dossier de demande d'autorisation
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82714087
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien en mer de Fécamp - Etat initial de l'ichtyofaune et de la ressource halieutique - Rapport hiver 2014
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86537464
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien en mer de Fécamp - Etude d'impact - Volet portuaire
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86539949
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien en mer de Fécamp - Bilan Carbone
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86542613
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien de Saint-Nazaire - Rapport surveillance
Datum der Veröffentlichung
28 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82873750
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien de Saint-Nazaire - Raccordement électrique - Annexes
Datum der Veröffentlichung
28 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83073478
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien de Saint-Nazaire - Evaluation des incidences Natura 2000
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82763523
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Etude d'impact acoustique
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82871486
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien en mer de Fécamp - Etat initial de l'ichtyofaune et de la ressource halieutique - Rapport printemps 2013
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86541874
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien en mer de Fécamp - Photomontages
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86501323
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien en mer de Fécamp - Dossier sommaire
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86541359
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien en mer de Fécamp - Etude d'impact - Volet programme
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86542323
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien en mer de Fécamp - Etude d'impact acoustique
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86514363
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien de Saint-Nazaire - Raccordement électrique - Additif
Datum der Veröffentlichung
28 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83075203
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Résumé non-technique - Saint Nazaire
Datum der Veröffentlichung
28 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83076834
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien de Saint-Nazaire - Méthodologie - Répulsion et suivi des mammifères marins
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82763432
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien de Saint-Nazaire - Examen des évaluations d'impact de Larus marinus et Puffinus mauretanicus
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82872512
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien de Saint-Nazaire - Bilan Carbone
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82873007
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien en mer de Fécamp - Etude d'impact - Volet avifaune
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86540761
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien en mer de Fécamp - Etude d'impact et d'incidences - Atlas Cartographique
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86541875
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien en mer de Fécamp - Etude d'Impact hydrologique et sédimentaire - Impact sur la qualité de l'eau
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86542440
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien de Saint-Nazaire - Dossier d'evaluation des incidences Natura 2000
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82721131
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien de Saint-Nazaire - Etude hydrodynamisme - hydrosédimentaire
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82878894
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien de Saint-Nazaire - Raccordement électrique - Etude d'impact
Datum der Veröffentlichung
28 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83068745
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien de Saint-Nazaire - Etude du programme
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82721232
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Etude Paysagère
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82877402
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien de Saint-Nazaire - Analyse des impacts sur le Puffin des Baléares (Puffin mauretanicus)
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82877401
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP - Parc éolien de Saint-Nazaire - Fascicule B1
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82721903
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP
Datum der Veröffentlichung
1 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85490617
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150929
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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scoreboard - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - SAINT NAZAIRE & FECAMP
Datum der Veröffentlichung
14 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92129793
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20150929
Letzte Aktualisierung
14 Jul 2020
Sektor(en)
Energie
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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