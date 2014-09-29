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POLAND ROAD MODERNISATION III

Unterzeichnung(en)

Betrag
550.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 550.000.000 €
Verkehr : 550.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/03/2015 : 550.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 September 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/03/2015
20140269
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
POLAND ROAD MODERNISATION III
MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT / GDDKIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 515 million
EUR 1290 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of 14 bypasses nation-wide .

The programme involves the new construction and upgrading of bypasses and existing roads (about 14 sub-projects in all) along national highways and some short sections of expressways, totalling 175 km. The investments are part of the Road Investment Programme for the years 2014 to 2020 and will be jointly financed by EU Cohesion Funds.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

As this is a programme of roads, compliance with the EU Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC will be assessed during appraisal.
Most of the schemes are expected to fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), or to be screened under Annex II. It is expected that most of the individual schemes will require preparation of a full EIA with public consultation under the requirements of either Annex I or Annex II/III of the EIA Directive. In addition, the project has the potential to impact Natura 2000 sites, in which case compliance with the Habitats (92/43/EEC) and Birds Directives (79/409/EEC) would be assessed.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC and Dir. 2004/17/EC, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - POLAND ROAD MODERNISATION III - Wielun Bypass 2006 Report Part II
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56481681
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140269
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - POLAND ROAD MODERNISATION III - Szczecinek Bypass Cover Page
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56482906
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140269
Sektor(en)
Verkehr
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Europäische Union
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Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - POLAND ROAD MODERNISATION III - Koscierzyna Bypass 2008
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56480666
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140269
Sektor(en)
Verkehr
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Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - POLAND ROAD MODERNISATION III - Olsztyn Bypass 2012
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56485252
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140269
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
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Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - POLAND ROAD MODERNISATION III - Walcz Bypass 2010
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56438312
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140269
Sektor(en)
Verkehr
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Europäische Union
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Nicht-technische Zusammenfassung - POLAND ROAD MODERNISATION III - Olsztyn Bypass 2014
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56484026
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140269
Sektor(en)
Verkehr
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Europäische Union
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Polen
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Nicht-technische Zusammenfassung - POLAND ROAD MODERNISATION III - Sanok Bypass
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56436691
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140269
Sektor(en)
Verkehr
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Europäische Union
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Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - POLAND ROAD MODERNISATION III - Inowroclaw Bypass 2006
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56437713
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140269
Sektor(en)
Verkehr
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Europäische Union
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Nicht-technische Zusammenfassung - POLAND ROAD MODERNISATION III - Belchatow Bypass 2006
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56441448
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140269
Sektor(en)
Verkehr
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Europäische Union
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Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - POLAND ROAD MODERNISATION III - Olsztyn Bypass Explanation to Environmental Decision Change
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56481189
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140269
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - POLAND ROAD MODERNISATION III - Ostrow Wielkopolskiego Bypass 2009
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56437905
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140269
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - POLAND ROAD MODERNISATION III - Wielun Bypass 2006 Cover Page
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56482091
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140269
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - POLAND ROAD MODERNISATION III - Wielun Bypass 2006 Report Part I
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56482092
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140269
Sektor(en)
Verkehr
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Europäische Union
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Nicht-technische Zusammenfassung - POLAND ROAD MODERNISATION III - Olsztyn Bypass 2006
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56483054
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140269
Sektor(en)
Verkehr
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Europäische Union
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Nicht-technische Zusammenfassung - POLAND ROAD MODERNISATION III - Jarocin Bypass 2007
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56430705
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140269
Sektor(en)
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Europäische Union
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Nicht-technische Zusammenfassung - POLAND ROAD MODERNISATION III - Klodzko Bypass
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56430706
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140269
Sektor(en)
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Europäische Union
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Nicht-technische Zusammenfassung - POLAND ROAD MODERNISATION III - Wielun Bypass 2006 Report Part III
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
polonais
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Finanzierung
Nummer des Dokuments
56483701
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140269
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND ROAD MODERNISATION III
Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57315488
Thema
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140269
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Europäische Union
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Nicht-technische Zusammenfassung - POLAND ROAD MODERNISATION III - Gora Kalwaria Bypass 2006
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56433575
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140269
Sektor(en)
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Europäische Union
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Nicht-technische Zusammenfassung - POLAND ROAD MODERNISATION III - Brodnica Bypass 2008
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56437998
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140269
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
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Polen
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Nicht-technische Zusammenfassung - POLAND ROAD MODERNISATION III - Nysa Bypass 2009
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56438203
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140269
Sektor(en)
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Nicht-technische Zusammenfassung - POLAND ROAD MODERNISATION III - Szczecinek Bypass 2011
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56480242
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140269
Sektor(en)
Verkehr
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Europäische Union
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Nicht-technische Zusammenfassung - POLAND ROAD MODERNISATION III - Szczecinek Bypass Annex 2012
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56481075
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140269
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Verkehr
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Europäische Union
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Environmental and Social Completion Sheet - POLAND ROAD MODERNISATION III
Datum der Veröffentlichung
22 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
163112425
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140269
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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