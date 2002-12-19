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SOUTH LEBANON WASTE WATER

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Libanon : 45.000.000 €
Wasser, Abwasser : 45.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/07/2004 : 45.000.000 €
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Related public register
09/11/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOUTH LEBANON WASTE WATER - Environmental Impact Assessment for Sour Wastewater Project
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09/11/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOUTH LEBANON WASTE WATER - Addendum to the Environmental Impact Assessment
Zugehörige Pressemitteilungen
45 Mio EUR für die Umwelt in Libanon

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Dezember 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/07/2004
20020096
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
South Lebanon Waste Water
Etablissement des Eaux du Liban Sud
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
45 millions d'EUR
100 millions d'EUR
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Extension des réseaux de collecte des eaux usées, les collecteurs principaux, les installations de traitements des eaux usées et les émissaires en mer (où requis) pour l'évacuation des effluents pour les villes de Sour, Saïda et Nabatiyé.

Maîtrise et réduction de la pollution, dans le cadre du Programme pour l'Environnement en Méditerranée ; amélioration de la qualité des ressources acquifères dans la région en diminuant les rejets d'éléments organiques polluants ; amélioration de la qualité de vie des populations locales.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet permettra de remédier aux nuisances liées a la pollution et à la contamination des sources d'eau potable par la création de l'infrastructure de base de collecte et de traitement des eaux usées.

Les composantes du projet financées par la Banque feront l'objet de marchés attribués suite à des appels d'offres ouverts à la concurrence internationale après avoir fait l'objet d'une publicité adéquate, conformément aux règles de la Banque.

Kommentar(e)

Assainissement de l'Eau

Weitere Unterlagen
09/11/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOUTH LEBANON WASTE WATER - Environmental Impact Assessment for Sour Wastewater Project
09/11/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOUTH LEBANON WASTE WATER - Addendum to the Environmental Impact Assessment
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
45 Mio EUR für die Umwelt in Libanon

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOUTH LEBANON WASTE WATER - Environmental Impact Assessment for Sour Wastewater Project
Datum der Veröffentlichung
9 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88086466
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20020096
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Libanon
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOUTH LEBANON WASTE WATER - Addendum to the Environmental Impact Assessment
Datum der Veröffentlichung
9 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88087156
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20020096
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Libanon
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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09/11/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOUTH LEBANON WASTE WATER - Environmental Impact Assessment for Sour Wastewater Project
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09/11/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOUTH LEBANON WASTE WATER - Addendum to the Environmental Impact Assessment
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Übersicht
South Lebanon Waste Water
Datenblätter
SOUTH LEBANON WASTE WATER
Zugehörige Pressemitteilungen
45 Mio EUR für die Umwelt in Libanon

Aktuelles und Storys

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45 Mio EUR für die Umwelt in Libanon
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09/11/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOUTH LEBANON WASTE WATER - Environmental Impact Assessment for Sour Wastewater Project
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09/11/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOUTH LEBANON WASTE WATER - Addendum to the Environmental Impact Assessment

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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