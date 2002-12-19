South Lebanon Waste Water

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Extension des réseaux de collecte des eaux usées, les collecteurs principaux, les installations de traitements des eaux usées et les émissaires en mer (où requis) pour l'évacuation des effluents pour les villes de Sour, Saïda et Nabatiyé.
Maîtrise et réduction de la pollution, dans le cadre du Programme pour l'Environnement en Méditerranée ; amélioration de la qualité des ressources acquifères dans la région en diminuant les rejets d'éléments organiques polluants ; amélioration de la qualité de vie des populations locales.
Le projet permettra de remédier aux nuisances liées a la pollution et à la contamination des sources d'eau potable par la création de l'infrastructure de base de collecte et de traitement des eaux usées.
Les composantes du projet financées par la Banque feront l'objet de marchés attribués suite à des appels d'offres ouverts à la concurrence internationale après avoir fait l'objet d'une publicité adéquate, conformément aux règles de la Banque.
Assainissement de l'Eau
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.