EIB und Kommission schieben mit flexibler Garantie von 5 Mrd. Euro internationale Investitionen an

Auf der vierten Internationalen Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung haben die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Europäische Kommission heute eine neuartige Garantievereinbarung über bis zu 5 Milliarden Euro angekündigt. Sie soll Investitionen absichern und der EIB mehr Finanzierungen außerhalb der EU ermöglichen. Die Garantie könnte bis zu 10 Milliarden Euro für kritische Projekte in den Bereichen saubere Energie und grüne Infrastruktur sowie für Finanzierungen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Partnerländern mobilisieren.

Sie richtet sich an einen größeren Kreis von Unternehmen (Unternehmen mit staatlicher Beteiligung und öffentliche Einrichtungen), die auf lokaler oder regionaler Ebene in Partnerländern außerhalb der EU tätig sind. Neu ist, dass die Garantie erstmals auch für Unternehmen gilt, die sich eigenständig – ohne staatliche Absicherung – am Finanzmarkt finanzieren. Frühere Garantien galten ausschließlich für staatlich abgesicherte Projekte. Die neue ermöglicht eine schnellere und flexiblere Absicherung von Investitionen. Unter dem Strich bringt sie die Global-Gateway-Investitionen voran, indem sie Projekte von öffentlichem Interesse finanziert, die klassischen Geldgebern zu riskant wären – und das zu fairen Fremdkapitalkosten für die Partnerländer.

Die Garantie wird Investitionen in Energie, physische Infrastruktur, wirtschaftliche Resilienz und KMU in Nordafrika und dem Nahen Osten fördern. Sie erleichtert auch Finanzierungen in den Bereichen Telekommunikation und Energieinfrastruktur und unterstützt Kommunen in den Erweiterungs- und östlichen Nachbarschaftsregionen der EU – ein wichtiger Beitrag mit Blick auf den EU-Beitritt. Gleichzeitig macht sie auch den Weg frei für den Ausbau des Transkaspischen Korridors in Zentralasien, stärkt die Sicherheit der Lieferketten bei kritischen Rohstoffen und treibt die Global-Gateway-Investitionsagenda in Lateinamerika und der Karibik voran.

„Indem wir politische Maßnahmen mit geeigneten Finanzierungsinstrumenten ergänzen, können wir das wirtschaftliche Potenzial des Nahen Ostens und Nordafrikas besser stärken. Dies ist ein zentrales Element des Neuen Mittelmeerpakts, ist entscheidend für neue Arbeitsplätze und bringt Vorteile für die EU und ihre Partnerländer. Mit der neuen Vereinbarung kommen wir einer vernetzten Mittelmeerregion näher, vor allem bei Energieinfrastruktur und KMU-Förderung. Unser Ziel ist eine krisenfeste Mittelmeerregion.“

Dubravka Šuica, EU-Kommissarin für den Mittelmeerraum

„Die neue Vereinbarung knüpft an unsere bewährte Partnerschaft mit der EIB an und mobilisiert wichtige Finanzierungsmittel für Investitionen in Schlüsselbereichen wie Energie, Digitalisierung und kommunale Infrastruktur. Diese sind von zentraler Bedeutung für die reibungslose Integration der Beitrittsländer in die EU und für nachhaltiges Wachstum in der östlichen Nachbarschaft.“

Marta Kos, EU-Kommissarin für Erweiterung

„Die Vereinbarung gibt Global Gateway kräftigen Rückenwind – unserer Strategie für nachhaltige Entwicklung, eine stärkere EU-Präsenz weltweit und engere internationale Partnerschaften. Mit der 5-Milliarden-Euro-Garantie machen wir wirkungsstarke Global-Gateway-Investitionen dort möglich, wo sie am dringendsten gebraucht werden – von grüner Energie bis zur Stärkung kleinerer Unternehmen. Indem wir Investitionsrisiken abfedern, ebnen wir den Weg für große Projekte, die sonst nicht zustande kämen. Das eröffnet neue langfristige Chancen für Europa und unsere Partner.“

Jozef Síkela, EU-Kommissar für Internationale Partnerschaften

„Die Garantievereinbarung festigt Europas Position als vertrauenswürdiger und verlässlicher Partner weltweit. Sie erweitert unser Finanzierungsangebot und erleichtert es der EU, in wirkungsstarke Projekte zu investieren. Das reicht von der Grundversorgung mit Wasser, Gesundheit und sauberer Energie über Wertschöpfungsketten für kritische Rohstoffe bis hin zur Förderung eines barrierefreien Verkehrs in Städten und Regionen.“

Nadia Calviño, EIB-Präsidentin

Hintergrundinformationen

Global Gateway

Global Gateway ist die Strategie der EU, um die globale Konnektivität mit nachhaltigen Partnerschaften zu fördern. Die Initiative ging im Dezember 2021 an den Start und soll bis 2027 weltweit bis zu 300 Milliarden Euro für Projekte in den Bereichen Digitalisierung, Klimaschutz, Energie, Verkehr, Gesundheit und Bildung mobilisieren. Sie setzt auf clevere, saubere und sichere Verbindungen und fördert ökologische Nachhaltigkeit, soziale Teilhabe und demokratische Werte. Global Gateway ist Europas Antwort auf den weltweiten Infrastrukturbedarf und bietet transparente, wertebasierte Partnerschaften für globales Wachstum.

EFSD+

Die neue Garantie fällt unter den Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung plus (EFSD+), ein zentrales Finanzierungsinstrument der Global-Gateway-Initiative. Sie ist Teil der 26,7 Milliarden Euro schweren Garantiefazilität, die die Kreditvergabe der EIB außerhalb der EU im Zeitraum 2021–2027 unterstützen soll.

EFSD+ gehört zum Investitionsrahmen der EU und ist das wichtigste Finanzierungsinstrument, das die Global-Gateway-Strategie der EU unterstützt. Die EFSD+-Garantien dienen als Sicherheitsnetz für Kreditgeber und decken mögliche Verluste, wenn Projekte scheitern. Klappt alles, bleibt die Garantie ungenutzt und das Geld steht für andere Projekte bereit. Bei Mittelkombinationen ergänzt die EU Kredite mit einem kleinen Zuschuss, um zusätzliche öffentliche und private Gelder zu mobilisieren und die Wirkung der Projekte zu maximieren.

EIB Global

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen sowie ein zentraler Partner bei Global Gateway. Bis Ende 2027 will sie Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren – rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort. Auf unserer Website finden Sie Fotos vom Sitz der EIB.