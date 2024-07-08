Die meisten Deutschen (74 %) wissen, dass recycelbare Produkte zur Eindämmung des Klimawandels beitragen können.

67 % gaben auch korrekt an, dass öffentliche Verkehrsmittel besser sind als das eigene Auto.

Allerdings weiß nur eine knappe Mehrheit (53 %, 9 Punkte über dem EU-Durchschnitt), dass besser gedämmte Gebäude gegen den Klimawandel helfen. Nur der Hälfte (50 %, immer noch 8 Punkte über dem EU-Durchschnitt) ist klar, dass es gut ist, seltener neue Kleidung zu kaufen.

Weniger als die Hälfte (43 %, aber wesentlich mehr als im EU-Durchschnitt von 26 %) weiß, dass niedrigere Tempolimits auf Straßen den Klimawandel eindämmen könnten.

Den meisten Menschen in Deutschland ist nicht bewusst, wie stark sich die Nutzung digitaler Medien auf das Klima auswirkt: Nur 11 % Prozent gaben an, dass auch weniger Video-Streaming den Klimawandel bremsen kann.

Wie in den meisten EU-Ländern weiß in Deutschland nur eine Minderheit (46 %), dass die persönliche CO 2 -Bilanz den „Gesamtausstoß an Treibhausgasen einer Person pro Jahr“ bezeichnet.

Generationslücke

Der Wissensstand über den Klimawandel variiert je nach soziodemografischen Merkmalen. Er korreliert vor allem mit dem Alter. Die über 50-Jährigen in Deutschland kennen sich mit den Ursachen des Klimawandels, seinen Folgen und den Lösungen viel besser aus als die Jüngeren – sie erreichten insgesamt 6,98 von 10 Punkten (ggü. 6,04 bei den unter 50-Jährigen). Je nach Themenbereich bestehen zum Teil erhebliche Unterschiede.

Signifikant ist die Differenz bei der Frage zur Definition und den Ursachen des Klimawandels (über 50-Jährige 8,15; unter 50-Jährige 6,92 Punkte).

Auch beim zweiten Teilindex zu den Folgen des Klimawandels gibt es einen deutlichen Unterschied (8,21 ggü. 6,94).

Weniger signifikant ist die Lücke bei den Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel (4,58 ggü. 4,26).

Die 20–29-Jährigen in Deutschland erreichten ein niedrigeres Ergebnis als die über 30-Jährigen (5,87 ggü. 6,66) mit zum Teil erheblichen Unterschieden. Auch im Vergleich zum EU-Durchschnitt für ihre Altersklasse erzielten die 20–29-jährigen Deutschen ein niedrigeres Ergebnis (5,87 ggü. 6,05 im EU-Durchschnitt der 20–29-Jährigen).

Als Finanzierungsinstitution der EU beteiligt sich die EIB an wichtigen Projekten, die den ökologischen Wandel in Deutschland unterstützen. Ein aktuelles Beispiel ist die Finanzierung des Stromnetz-Ausbaus in Thüringen, damit Strom aus Windkraftanlagen zu den Haushalten transportiert und überschüssige Energie nach Spanien und Italien exportiert werden kann. Zu diesem Zweck gewährt die EIB der TEAG, einem öffentlichen Versorgungsunternehmen, das die Stromnetze von 620 kleinen Gemeinden bündelt, ein Darlehen von 400 Millionen €. Die EIB investiert zudem auch in die innovative Elektrolyseur-Technologie von Sunfire in Dresden, die dazu beitragen wird, die Produktion von grünem Wasserstoff ans Laufen zu bringen.

Weitere aktuelle Klimaschutzprojekte sind die Finanzierung neuer Regionalzüge für die S-Bahn München und Straßenbahnzüge für Chemnitz. Außerdem unterstützen wir verschiedene öffentliche Wohnungsbaugesellschaften bei der Sanierung und dem Bau von Wohnungen nach Nachhaltigkeitskriterien, zum Beispiel in den Städten Rostock, Hannover und Erlangen.

EIB-Vizepräsidentin Nicola Beer: „Nur wenn wir alle über das nötige Rüstzeug verfügen, lässt sich der Klimawandel eindämmen. Wissen ist bei Klimaschutz und Anpassung ein extrem wertvolles Gut. Daher gilt es jetzt, Lücken, die wir in unserer Klimaumfrage aufgedeckt haben, zu schließen. Vor allem in der jungen Generation, die wir brauchen, um Innovationen und Lösungen von morgen beherzt voranzutreiben. Aus diesem Grund engagiert sich die EIB über die finanzielle Förderung hinaus auch für Initiativen, die Klimabildung fördern und für Klimaschutz sensibilisieren. Wir müssen der jungen Generation das Wissen und die Werkzeuge an die Hand geben, die sie benötigt – für eine nachhaltige Zukunft, in der niemand zurückbleibt.“

Hintergrundinformationen

Daten und Methodik

Methodik, Fragebogen und vollständiger Datensatz gibt es als Download.

