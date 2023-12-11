© Vivium

Die Vivium Zorggroep erhält 70 Mio. Euro für die Anpassung und Erneuerung ihres Immobilienportfolios. Die Bevölkerung der Niederlande altert. Deshalb müssen Pflegeeinrichtungen so verbessert werden, dass die Beschäftigten effizienter arbeiten und die alten Menschen in einer freundlichen Wohnumgebung betreuen können

Vivium ersetzt die Einrichtung Naarderheem durch ein neues Gebäude speziell für die geriatrische Rehabilitation und erhöht die Anzahl der Langzeitpflege-Plätze. Mit dem Neubau ändert das Unternehmen auch sein Pflegekonzept

Vivium investiert in weitere Verbesserungen der Dienstleistungen und der ökologischen Nachhaltigkeit an anderen Standorten

Die Finanzierung wird durch das InvestEU-Programm besichert, das im Zeitraum 2021–2027 zusätzliche Investitionen von über 372 Mrd. Euro anschieben soll

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Stichting Vivium Zorggroep haben einen Kreditvertrag über 70 Millionen Euro unterzeichnet. Er stützt die Investitionspläne des Unternehmens bis 2030. Vivium wird seine Gebäudemanagement-Strategie revolutionieren und seine Einrichtungen an neue Versorgungsmodelle anpassen, die auch die Personaleffizienz maximieren. Vivium hofft, mehr Menschen betreuen zu können – durch Umgestaltung der Arbeitsbereiche für Gesundheitsfachkräfte, durch Gruppierung unterschiedlicher Pflegetypen und durch eine bessere Zusammenarbeit mit den alten Menschen und ihren Familien. Die Finanzierung dürfte somit drängende Probleme in der Seniorenbetreuung der Region Gooi en Vechtstreek lösen, die vor allem auf eine rasch alternde Bevölkerung zurückgehen.

Der Kredit der EIB fällt unter das Förderprogramm InvestEU, das 2021–2027 zusätzliche Investitionen von über 372 Milliarden Euro in vorrangigen Bereichen der EU anschieben soll.

EIB-Vizepräsident Kris Peeters: „Sich gut um alte Menschen zu kümmern, ist nicht nur eine Frage des Respekts, sondern auch Ausdruck einer Gesellschaft, der alle ihre Mitglieder am Herzen liegen. Der Kredit an Vivium sorgt dafür, dass die neue Einrichtung effizienter wird, ökologisch nachhaltiger und die Betreuung noch besser. Mit unseren Investitionen in Gesundheit und Wohnen im Alter würdigen wir die reiche Erfahrung alter Menschen, auf der unsere Gesellschaft aufbaut. Die EIB ist deshalb stolz, vor Ort an einem so bedeutsamen Projekt mitzuwirken.“

Der Großteil des Kredits fließt in ein neues, ökologisch nachhaltiges Rehabilitationszentrum, das an die Stelle der Einrichtung Naarderheem in Naarden tritt. Der Neubau wird zudem ein Fachzentrum für geriatrische Rehabilitation und komplexe Behandlungen beherbergen. Die neue Gestaltung macht die Betreuung effizienter und erhöht den Komfort von Bewohnern wie Beschäftigten. Die besondere Betonung auf Nachhaltigkeit verkleinert auch deutlich den CO 2 -Fußabdruck von Vivium.

Marco Wisse, COO des Rehabilitationszentrums Naarderheem: „Mit der großzügigen Unterstützung der EIB begeben wir uns auf eine Reise der Transformation. Die EIB spornt uns an, bei der Nachhaltigkeit des Gebäudes über die Mindeststandards hinauszugehen, aber auch nachhaltige Pflegekonzepte zu entwickeln. Das ist genau die Partnerschaft, die wir suchen.“

Vivium investiert außerdem in die Sanierung der Standorte De Bolder und Oversingel sowie in geringerem Umfang in die Sanierung, Anpassung und den Ausbau weiterer Standorte, vor allem Torendael, De Antonius Hof, De Stichtse Hof, Godelinde und Johanneshove. Dort soll auch die ökologische Nachhaltigkeit verbessert werden.

Erwin Melger, Direktor Finanzierungen und IKT bei der Vivium Zorggroep: „Die Finanzierung kombiniert einen stark marktorientierten Zinssatz mit Flexibilität bei unserer Mittelaufnahme und der Möglichkeit, mehrere Projekte gleichzeitig zu finanzieren. Ohne die EIB hätten wir eine Reihe von Projekten nicht umsetzen können oder nur zu ungünstigeren Konditionen.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. In den vergangenen fünf Jahren hat sie über 1,1 Milliarden Euro für Universitätskliniken, Topkliniken, Langzeitpflegeeinrichtungen und andere Gesundheitsprojekte in den Niederlanden bereitgestellt.

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Es stößt auch private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

Die Stichting Vivium Zorggroep ist ein Anbieter für Seniorenpflege (Langzeitpflege, Kurzzeitpflege, geriatrische Rehabilitation, häusliche Pflege und Tageszentren). Das Unternehmen hat 13 Standorte und 15 ambulante Pflegeteams in den Regionen Gooi en Vechtstreek und Amsterdam.