© Nantes Metropole

2,4 Milliarden Euro für Unternehmensinvestitionen

1,7 Milliarden Euro für nachhaltigen Verkehr

1 Milliarde Euro für Klimaschutz und saubere Energien

670 Millionen Euro für regionale Entwicklung

410 Millionen Euro für Bildung und Gesundheit

Der Verwaltungsrat der Europäischen Investitionsbank (EIB) hat heute neue Finanzierungen von 6,3 Milliarden Euro genehmigt. Die Mittel fließen in Unternehmensinvestitionen, Verkehr, Klimaschutz, Bildung und Gesundheit sowie regionale Entwicklung in Europa und weltweit.

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Diese Woche rufen die Staats- und Regierungsspitzen aus aller Welt in New York dazu auf, noch mehr gegen die Klimakrise und für die 17 UN-Entwicklungsziele zu tun. Gemeinsam mit ihren Partnern in Europa und weltweit bringt die EIB weiterhin wichtige Investitionen auf den Weg, um den Menschen bessere wirtschaftliche Chancen zu eröffnen und ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Dafür werden entsprechende Mittel mobilisiert.“

2,4 Milliarden Euro für Innovationen und Investitionen von Unternehmen

Mit neuen Finanzierungen für gezielte Investitionen erleichtert die Bank innovativen Cleantech-Unternehmen in ganz Europa den Zugang zu Krediten. Die Mittel fließen auch in die Einrichtung von Rechenzentren in Frankreich sowie in Klimainvestitionen italienischer Unternehmen.

Die EIB fördert umfangreiche Investitionen, die die Erforschung, Entwicklung und Markteinführung von landwirtschaftlichem Saatgut in Deutschland, Frankreich, Italien und den Niederlanden beschleunigen. In Schweden hilft sie einem Papierhersteller, energieeffizienter zu werden und seine Emissionen einzudämmen.

In Afrika unterstützt die EIB gezielt den Zugang zu Mikrofinanzierungen und hilft damit Menschen, die durch Konflikte, Klimawandel oder wirtschaftliche Zwänge aus ihrer Heimat vertrieben wurden.

Genehmigt wurden ferner neue Eigenkapitalinvestitionen für exportorientierte Firmen in der Ukraine und in Moldau, für die Digitalisierung von Betrieben in Indien und Afrika sowie für Erneuerbare-Energien-Unternehmen in Lateinamerika und der Karibik.

1,7 Milliarden Euro für besseren Nah- und Regionalverkehr

Die EIB unterstützt neue Verkehrsinvestitionen, die den Stadtverkehr verbessern, das Bahnnetz modernisieren und die Straßen entlasten.

In Frankreich finanziert sie in Nantes und Nizza die Sanierung des Straßenbahnnetzes sowie neue Bahnen und Betriebswerkstätten. In Ungarn wird eine 30 Kilometer lange Eisenbahnverbindung auf dem TEN-V-Korridor modernisiert, und in Polen entsteht mit dem Geld der EIB ein neuer Abschnitt der A2 zwischen Mińsk Mazowiecki und Biała Podlaska.

Die Bank genehmigte auch die Finanzierung einer neuen 22 Kilometer langen Stadtbahnlinie in Ägyptens zweitgrößter Stadt Alexandria mit 20 neuen Haltestellen. Sie soll noch mehr Pendler schneller und komfortabler befördern.

1 Milliarde Euro für Klimaschutz und saubere Energien

Mit neuen Finanzierungen für Klima-, Umwelt- und Saubere-Energie-Projekte fördert die EIB den Ausbau erneuerbarer Energien, die Energieeffizienz und die Klimaanpassung in der Landwirtschaft.

Die Mittel fließen in mittelgroße Solar- und Onshore-Windenergieprojekte in Deutschland, kleine und mittelgroße Onshore-Windprojekte in Österreich und sollen in Chile den Bau von Ökostromanlagen beschleunigen.

Für die armenische Hauptstadt Eriwan hat die EIB Unterstützung bei umfassenden Energieeffizienzmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden zugesagt. Ziel ist, den Energieverbrauch in Kindergärten und Gesundheitszentren zu verringen.

In Zypern hilft die EIB beim Bau und bei der Modernisierung von Kanalisations- und Abwasseranlagen nach den Vorgaben der EU-Abwasserrichtlinie.

670 Millionen Euro für Regional- und Stadtentwicklung

Die heute genehmigten Finanzierungen für Regional- und Stadtentwicklung helfen bei der Modernisierung öffentlicher Dienste, stärken die Wirtschaftstätigkeit und ermöglichen eine stärkere Nutzung von Energie aus lokalen, nachhaltigen Quellen sowie einen besseren Schutz der Umwelt.

Im polnischen Krakau unterstützt die EIB neben Hochwasser-, Erneuerbare-Energien- und Energieeffizienzprojekten auch Investitionen in Bildung, Gesundheit, ÖPNV, Sportanlagen und Kultureinrichtungen, die unter anderem von den schätzungsweise 2,5 Millionen ukrainischen Flüchtlingen genutzt werden, die die Stadt seit Russlands Invasion in der Ukraine aufgenommen hat.

In der spanischen Region Extremadura fördert die Bank Investitionen in den Bereichen Bildung, Digitalisierung, Gesundheit, Wasser und Verkehr, die im Rahmen von Initiativen zur Bewältigung wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Probleme durchgeführt werden. Hintergrund sind Landflucht, zu wenig Chancen für junge Menschen, Lücken im Telekommunikations- und Verkehrsangebot, hohe Energiekosten und der Klimawandel.

410 Millionen Euro für Bildung und Gesundheit

Die EIB genehmigte eine neue Finanzierung für die Universität Mailand. Das Geld fließt in neue Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung und zugehörige Gebäude für einen modernen Campus, der auf dem ehemaligen EXPO 2015-Gelände entsteht.

In Marokko fördert die EIB den Auf- und Ausbau von zehn Technologieparks, die das Wirtschaftswachstum ankurbeln und die Wettbewerbsfähigkeit stärken sollen.

In den Niederlanden unterstützt die EIB den Bau einer neuen Senioreneinrichtung und die Modernisierung von 13 Pflegeheimen.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen.

Überblick über die vom Verwaltungsrat genehmigten Projekte