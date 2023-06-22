Sanket Jain gewinnt den Women’s Solutions Reporting Award mit „ How Indian health-care workers use WhatsApp to save pregnant women “ , veröffentlicht in der MIT Technology Review

“ Story schildert eindringlich, wie der Kampf gegen Falschinformation Leben retten kann

Hochklassige Einsendungen für den diesjährigen Wettbewerb

Gestern Abend sind die diesjährigen One World Media Awards verliehen worden. Zur Auswahl stand ein breites Spektrum von Storys aus aller Welt. Eine 60-köpfige Jury vergab die Preise in 15 Kategorien – darunter den von der EIB und Plan International gesponserten Women’s Solutions Reporting Award. Der Jury gehörten hochkarätige Film- und Medienschaffende an, die insgesamt über 600 Beiträge aus 110 Ländern sichteten.

EIB und Plan International sponsern gemeinsam den Women’s Solutions Reporting Award. Mit dem Preis werden Beiträge über Frauen und Mädchen ausgezeichnet, die erfolgreich gesellschaftliche Hürden überwinden – beim Zugang zu Bildung, Arbeit und Gesundheitsversorgung oder auch im Umgang mit Klimafolgen und Umweltschutz.

Wir gratulieren der diesjährigen Gewinnerin Sanket Jain zu ihrer Auszeichnung für „How Indian health-care workers use WhatsApp to save pregnant women“. Ihr Beitrag, der in der MIT Technology Review erschien, räumt mit gefährlichen medizinischen Falschinformationen auf und hilft im Kampf gegen die hohe Müttersterblichkeit in Indien.

One-World-Media-Chefin Emma Bradshaw zu den diesjährigen Awards: „Wir vergeben diesen Preis jetzt zum zweiten Mal und blicken auf eine unglaubliche Auswahl an nominierten Beiträgen. Frauen gehen kreativ und beharrlich voran, in ihrem Umfeld und darüber hinaus. Durch diese Auszeichnung gewinnen ihre Geschichten noch mehr Wirkung.“

Shiva Dustdar, Leiterin des EIB-Instituts und Jurymitglied für den Award in der Kategorie „Women’s Solutions Reporting“: „Ich bin sehr beeindruckt von der Qualität und Vielfalt der Storys, die für den Women's Solutions Reporting Award eingereicht wurden. Sie alle inspirieren uns mit Initiativen mutiger Frauen und Mädchen, die täglich daran arbeiten, das Leben in ihrem Umfeld zu verbessern. Die EIB unterstützt diesen Award gern zusammen mit Plan International. Ich hoffe, dass diese Geschichten ein breites Publikum erreichen und eine starke Wirkung hinterlassen.“

Thomas Östros, EIB-Vizepräsident mit Gendergerechtigkeit in seinem Aufsichtsbereich: „Die Europäische Investitionsbank geht mit vielen ihrer Projekte gegen fest verwurzelte Ungleichheiten zwischen Geschlechtern an. Die 2X Challenge etwa und unsere eigene Initiative SheInvest zeigen, dass es sich lohnt, Frauen und Mädchen zu stärken – nicht nur für sie selbst, sondern für die Gesellschaft insgesamt. Es ist wichtig, dass darüber noch mehr berichtet wird. Das beflügelt und bestärkt uns in dem, was wir tun.“

Kathleen Sherwin, Chief Strategy and Engagement Officer bei Plan International: „Weltweit kämpfen Mädchen und junge Frauen Tag für Tag gegen Widerstände an, um die Dinge in ihrem Umfeld zum Besseren zu wenden. Sanket Jain berichtet eindrücklich über die realen Folgen von Falsch- und Desinformation – ein globales Phänomen, unter dem Mädchen und Frauen massiv leiden. Sie zeigt aber auch den Mut einer Gruppe von Frauen, die die Technik nutzen, um dagegen anzugehen. Gemeinsam mit One World Media und der Europäischen Investitionsbank zeichnen wir inspirierende Frauen aus, die für viele andere stehen. Die aktiv werden, vorangehen und Veränderungen vorantreiben.“

Sanket Jains Geschichte kam mit zwei weiteren in die engere Auswahl: BBC People Fixing the World –Jobs for girls, von Farhana Haider, und La pantalla andina (The Andean Screen), von Carmina Balaguer. Weitere hervorragende Geschichten aus der Vorauswahl von One World Media: Longlist 2023 – One World Media.

Die Jury für den Women’s Solutions Reporting Award lobte die beeindruckende Qualität der eingereichten Beiträge und würdigte die große Bandbreite der Formate für unterschiedliche Zielgruppen. Die Auswahl spiegelt ein bemerkenswertes Spektrum von Perspektiven und schließt sehr unterschiedliche Autorinnen ein, darunter lokale Journalistinnen.

Lesen Sie Shiva Dustdars Blogpost auf der Website von One World Media.

Besuchen Sie auch die Webseite der EIB zu Genderthemen.

Lesen Sie den Bericht The Truth Gap von Plan International. Er zeigt, wie Falsch- und Desinformation in der Onlinewelt Mädchen und junge Frauen in ihrem Leben und Lernen beeinträchtigen und ihnen den Weg nach oben versperren.

Hintergrundinformationen

One World Media

One World Media ist eine gemeinnützige Organisation im Vereinigten Königreich. Sie unterstützt Journalistinnen und Filmemacher, die über den Globalen Süden berichten. Seit mehr als drei Jahrzehnten arbeitet die Organisation mit Partnern aus dem Vereinigten Königreich und der ganzen Welt zusammen, um den internationalen Journalismus zu stärken und Medienberichte über globale Themen zu fördern. Die One World Media Awards gehen an Beiträge, die von Relevanz, Originalität und Kreativität, Substanz und Genauigkeit, Wirkung und Reichweite, Diversität und Qualität geprägt sind.

Die EIB

Um mehr für Frauen und Mädchen zu bewirken, hat die EIB-Gruppe eine Strategie zur Gleichstellung der Geschlechter und zum wirtschaftlichen Empowerment von Frauen und einen Gender-Aktionsplan verabschiedet. Damit will sie die Gendergerechtigkeit und vor allem die wirtschaftliche Selbstbestimmung von Frauen fest in ihrem Geschäftsmodell verankern – bei der Mittelvergabe, Mittelbündelung und Beratung, innerhalb und außerhalb der Europäischen Union.

Die EIB will auch die Gleichstellung am Arbeitsplatz vorantreiben. Als Bank der EU setzt sie sich bewusst für Diversität und Inklusion ein. Diese bringen unbestreitbare Vorteile für die Bank und bereichern das Umfeld aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weitere Informationen: Die Genderinitiativen der EIB

Plan International

Plan International ist eine unabhängige Organisation der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe. Mädchen und Jungen sollen weltweit die gleichen Rechte und Chancen haben.

Wir glauben an die Kraft und das Potenzial jedes Kindes. Diese werden jedoch oft durch Armut, Gewalt, Ausgrenzung und Diskriminierung unterdrückt. Vor allem Mädchen werden immer noch stark benachteiligt. Gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen, Unterstützenden und Partnern jeden Geschlechts setzen wir uns für eine gerechtere Welt ein und gehen gegen die Ursachen der Probleme vor, mit denen Mädchen und schutzbedürftige Kinder konfrontiert sind.

Unser Ziel ist die Achtung der Kinderrechte, von der Geburt bis zum Erwachsenenalter. Und wir zeigen Kindern, wie sie sich auf Krisen und problematische Situationen vorbereiten und darauf reagieren können. Wir treiben Veränderungen in der Praxis und Politik auf lokaler, nationaler und globaler Ebene voran und greifen dabei auf unseren Einfluss, unsere Erfahrung und unser Know-how zurück.

Seit über 85 Jahren bauen wir starke Partnerschaften für Kinder auf und sind heute in mehr als 80 Ländern tätig.