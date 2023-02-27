© Shutterstock

EIB Global förderte 2022 im Westbalkan mit 835,2 Millionen Euro neue Projekte, die zum Wirtschafts- und Investitionsplan der EU beitragen und neue Investitionen von bis zu 3,5 Milliarden Euro anschieben sollen

Projekte beschleunigen die grüne und digitale Wende, stärken die regionale Integration und unterstützen die Region auf dem Pfad zum EU-Beitritt

Förderung umfasste mehr technische Hilfe für neue Energieeffizienz- und Erneuerbare-Energien-Projekte

Bank hat seit 2020 insgesamt 2,5 Milliarden Euro für den Weg der Länder in eine nachhaltige grüne und digitale Zukunft vergeben

Stärkung kleiner Unternehmen, neue Jobs und Dekarbonisierung zählten weiter zu den Prioritäten der EIB-Gruppe im Privatsektor

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat 2022 mit 824 Millionen Euro Projekte im Westbalkan finanziert – für eine nachhaltige Konnektivität, eine saubere Umwelt, die grüne Wende, die Digitalisierung und Wachstum im Privatsektor. Die Mittel wurden über die EIB Global vergeben, den für Aktivitäten außerhalb der EU zuständigen Geschäftsbereich der EIB. Mit den Projekten trägt die Bank zum Wirtschafts- und Investitionsplan für die Region und zur Global-Gateway-Initiative der EU bei. Zusätzlich zu den Finanzierungen mobilisierte die EIB 11,2 Millionen Euro an Zuschüssen, um Investitionen in eine nachhaltige Stadtentwicklung, Energieeffizienz und erneuerbare Energien anzuschieben. Der Löwenanteil der neuen Unterzeichnungen betraf einen nachhaltigeren, sicheren und effizienten Verkehr auf Schiene und Wasser. Darauf entfielen 75 Prozent der Gesamtfinanzierungen im letzten Jahr, gefolgt von Projekten für kleine Unternehmen, Umweltschutz und Digitalisierung.

Als ein Hauptakteur bei der Umsetzung des Investitionsrahmens für den westlichen Balkan (WBIF) entwickelt und realisiert die EIB Global dort Projekte in enger Abstimmung mit der Europäischen Kommission, internationalen Finanzinstitutionen und den betroffenen Ländern. Durch dieses gemeinsame Vorgehen als Team Europa werden die verfügbaren Gelder bestmöglich für dringende Investitionen eingesetzt. Unter dem Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung plus (EFSD+) konzipierte die EIB zudem innovative Finanzierungsinstrumente mit einem Mix von Darlehen, Garantien, Beratung und Zuschüssen. Damit unterstützt sie Kommunen, Stromproduzenten, große und kleine Unternehmen sowie Geschäftsbanken bei Investitionen in Energie, Konnektivität und Digitalisierung.

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen im Westbalkan: „Die Wirkung unserer Finanzierungen in der Region spiegelt das Engagement der EIB-Gruppe, die sich seit über 45 Jahren stark und ausdauernd für den Westbalkan einsetzt. In den letzten Jahren war Europa mit ineinandergreifenden Krisen konfrontiert, die zu massiven sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen führten. Die Krisen haben aber auch die grüne und digitale Wende beschleunigt. Die EIB hat als Teil von Team Europa wieder ihre Rolle als antizyklisches wirtschaftspolitisches Instrument übernommen. Sie hat den Ländern geholfen, sich schneller zu erholen und ihre Infrastruktur an die anstehenden großen Herausforderungen anzupassen.“

Seit 2020 hat die EIB 2,5 Milliarden Euro im Westbalkan vergeben. Damit half sie den Ländern, die unmittelbaren Krisenfolgen zu bewältigen und unterstützte sie direkt und konkret beim langfristigen Übergang zu einer klimaneutralen, energiesicheren und für alle gerechten Volkswirtschaft.

„Jetzt werden wir uns im Energiesektor noch stärker engagieren und zum EU-Energiepaket von einer Milliarde Euro beitragen, das im Dezember 2022 verabschiedet wurde“, ergänzte Vizepräsidentin Pavlova. „Geplant sind Projekte für erneuerbare Energien und für den Bau und die Modernisierung von Energienetzen und -speichern.“

Anstoß für Klima- und Stadtentwicklungsprojekte

Als Klimabank der EU vergab die EIB über 80 Prozent der 2022 unterzeichneten 824 Millionen Euro für ökologisch nachhaltige Projekte, die direkt zum Klimaschutz beitragen. Die Kredite ermöglichen unter anderem das Bauvorhaben für die Bahnverbindung zwischen Belgrad und Niš im Verkehrskorridor X in Serbien, die Sanierung des kosovarischen* Teils der europäischen Bahnstrecke 10 und weitere Arbeiten an Häfen und Infrastruktur für die Schifffahrt auf der Save und der Donau. In Nordmazedonien finanziert die EIB Global in 80 Kommunen Infrastruktur für die Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung und den Hochwasserschutz. In Serbien soll mit weiteren Geldern für das Connected-Schools-Projekt die Digitalisierung vorangetrieben werden.

Dazu kommen Zuschüsse von 11,2 Millionen Euro für die Vorbereitung und Umsetzung neuer Projekte. In Bosnien und Herzegowina ermöglicht die EIB Global mit technischer Hilfe den Bau eines 50-Megawatt-Windparks in der Region Travnik, für einen schnelleren Umstieg auf erneuerbare und sichere Energiequellen. In Albanien hilft die Bank bei der Vorbereitung eines Sozialwohnungsprojekts in der Hauptstadt Tirana und bei der Entwicklung von Investitionsplänen für die Regionen Shkodra und Lezha. Sie sollen die Konnektivität und die Umweltqualität verbessern und den Tourismus fördern. Im Kosovo* arbeitet die EIB Global für eine moderne Infrastruktur und bessere Standards für die Hochschulbildung.

EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova: „Als Teil von Team Europa unterstützt die EIB Global die Region gerne bei einer finanziell nachhaltigen, sozial gerechten und energieeffizienten Stadt- und Infrastrukturentwicklung. Diese Zuschüsse sind ein weiterer Beleg für unseren Einsatz für eine energiesichere und klimaneutrale Entwicklung im Westbalkan in Angleichung an EU-Standards, und für den Kampf gegen den Klimawandel.“

Wichtiger Partner für kleine Unternehmen in der Region

Die Erholung des Privatsektors, Wachstum, neue Jobs und Dekarbonisierung standen für die EIB-Gruppe auch 2022 im Fokus. Gemeinsam mit nationalen Entwicklungsinstitutionen und Geschäftsbanken stellte die Bank 150 Millionen Euro als Kreditlinien bereit. Die Mittel sollen kleinen Unternehmen helfen, ihren Liquiditäts- und Investitionsbedarf zu decken und ihr Geschäft klimaneutraler, inklusiver und digitaler aufzustellen.

In diesem Jahr ging auch die Kreditlinie der Bank für Impact-Finanzierungen in der Region in die Umsetzung. Sie soll weibliches Unternehmertum fördern und mehr Beschäftigungschancen für alle schaffen. Unsere Partnerbanken können damit finanzielle Anreize für Firmen bieten, die sozial schwache Menschen dauerhaft beschäftigen. In Reaktion auf die aktuelle Energiekrise richtete die EIB Global zudem eine eigene Kreditlinie für Klima- und Energieeffizienzprojekte ein.

Der Europäische Investitionsfonds (EIF), der zur EIB-Gruppe gehört, legte die 60-Millionen-Euro Garantie für KMU-Resilienz unter der Fazilität für Unternehmensentwicklung und Innovation im westlichen Balkan (WB EDIF) auf. Damit sollen rund 4 000 kleine Unternehmen in der Region Zugang zu zinsgünstigen Krediten erhalten. Es wird erwartet, dass die Garantie Kredite im etwa siebenfachen Volumen der bereitgestellten Mittel von rund 400 Millionen Euro ermöglicht und damit die lokale Wirtschaft spürbar stärkt. Kleine Unternehmen, die leichter an Kredite kommen, können sich besser für Krisen wappnen, Kapazitäten aufbauen und den Schritt in eine nachhaltigere, CO 2 -arme Zukunft schaffen.

Hintergrundinformationen

Die EIB Global

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirkungsvollere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die EIB im Westbalkan

Die EIB ist einer der größten internationalen Geldgeber im Westbalkan. Im Zeitraum 2009–2022 finanzierte die Bank Projekte in Höhe von 10,3 Milliarden Euro in der Region. Neben ihrer Hilfe für den Wiederaufbau und die Modernisierung der öffentlichen Infrastruktur fördert sie seit 2010 auch viele weitere Bereiche, darunter Gesundheit, Forschung und Entwicklung, Bildung und kleine Unternehmen. Weitere Informationen zur Arbeit der EIB im Westbalkan.

Der EIF

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört zur Europäischen Investitionsbank-Gruppe. Seine Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, kleinsten sowie kleinen und mittleren Unternehmen in Europa den Zugang zu Finanzierungsmitteln zu erleichtern. Das Angebot des EIF umfasst Risiko- und Wachstumskapital, Garantien und Mikrofinanzprodukte, die genau auf dieses Marktsegment zugeschnitten sind. Er trägt zu den EU-Zielen für Innovation, Forschung und Entwicklung, Unternehmertum, Wachstum und Beschäftigung bei.