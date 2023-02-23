© PackBenefit

EIB und PackBenefit unterzeichnen Venture-Debt-Vereinbarung über 13 Millionen Euro für neue Produktionsanlage und Forschungs- und Entwicklungsprojekte für nachhaltige Lebensmittelverpackungen

Bündelung der Finanzierung mit Beteiligungskapital von Circularity Capital ermöglicht Ausbau der Produktionskapazitäten für recycel- und kompostierbare Lebensmittelschalen für den europäischen Markt

EIB-Darlehen ist durch eine Garantie aus dem Forschungs- und Innovationsprogramm der Europäischen Kommission abgesichert

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt ein Venture Loan über 13 Millionen Euro an PackBenefit. Mit dem Geld will das Unternehmen seine Produktionskapazitäten für recycel- und kompostierbare Lebensmittelschalen ausbauen und so auf die zunehmende Nachfrage nach modernen, nachhaltigen Verpackungslösungen reagieren.

Mit ihrem Kredit fördert die EIB Vorhaben für Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) von PackBenefit und den Bau seiner zweiten kommerziellen Produktionsanlage für Lebensmittelschalen in Aldeamayor de San Martin im spanischen Valladolid. Dort will das Unternehmen künftig 180 Millionen Schalen pro Jahr (ca. 4 500 Tonnen) herstellen. PackBenefit hat eine innovative, patentierte Technologie für die Herstellung von recycel- und kompostierbaren Lebensmittelschalen aus FSC-zertifiziertem Frischzellstoff entwickelt. Dabei setzt das Unternehmen eine hydraulische Thermopresse ein.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Der Lebensmittelkonsum nimmt weiter zu. Deshalb brauchen wir unbedingt nachhaltige Verpackungen. Mit dem EIB-Kredit kann PackBenefit seine Produktionsanlagen in Spanien ausbauen und recycel- und kompostierbare Lebensmittelschalen für Kunden in ganz Europa herstellen. Finanzierungen für Unternehmen wie PackBenefit fördern die Kreislaufwirtschaft, denn der Wert von Produkten und Materialien bleibt möglichst lange erhalten, wenn sie für andere Zwecke recycelt werden.“

Mariya Gabriel, EU-Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend: „2020 fielen in der EU pro Kopf etwa 177 Kilogramm Verpackungsabfälle an. Das ist eindeutig zu viel. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass die Forschung hier wieder einmal mit einer Lösung aufwartet. Das Projekt ist ein Musterbeispiel dafür, wie die von der Kommission in den überarbeiteten Rechtsvorschriften über Verpackungen und Verpackungsabfälle vorgeschlagenen Ziele erreicht werden können. Finanzierungen für Forschung und Innovation helfen dabei.“

Philippe Fèvre, Chief Executive Officer von PackBenefit: „Der Fahrplan von PackBenefit orientiert sich an den EU-Grundsätzen für den Umweltschutz. Dabei erreichen wir höhere Standards für die Lebensmittelsicherheit und verringern die Ressourcenverschwendung. Mit dem Geld der EIB und der Beteiligung von Circularity Capital können wir noch effizienter auf die Nachfrage des europäischen Marktes nach innovativen, nachhaltigen Lebensmittelverpackungen reagieren. Dank der EIB werden wir auch bei unseren FEI-Projekten schneller vorankommen und dadurch Innovationen früher als geplant auf den Markt bringen. So können wir noch mehr innovative Produkte und Dienstleistungen anbieten, die die CO 2 -Bilanz in unserer Region verbessern.“

EU-Unterstützung für mehr Recycling und Kompostierung

Das Projekt wird über Eigenkapital von Circularity Capital, eine Venture-Debt-Finanzierung der EIB und Darlehen von Dritten finanziert. Das Darlehen der EIB ist ein Venture Loan aus Mitteln der Fazilität „InnovFin – EU-Mittel für Innovationen“. Die Fazilität gehört zu Horizont 2020, dem Rahmenprogramm für Forschung und Innovation der Europäischen Union für die Jahre 2014–2020. Mit dem Know-how der EIB und dem Rückhalt der Europäischen Kommission konnte für PackBenefit ein innovatives Finanzierungspaket geschnürt werden.

Die Beratungsdienste der EIB erkannten PackBenefit als hochinnovativen Hersteller im Bereich Recycling und Kompostierung und unterstützten das Unternehmen bei der Beantragung einer EIB-Finanzierung. Die Mittel dafür wurden über die Europäische Plattform für Investitionsberatung bereitgestellt.

Das Projekt trägt zu den ehrgeizigeren Zielen für Recycling und Kompostierung bei, die die EU in den aktualisierten Fassungen ihrer Abfallrahmenrichtlinie und der Richtlinie über Verpackungsabfälle festgelegt hat. Es setzt auf den Ersatz fossiler durch nachhaltige Rohstoffe und auf eine verstärkte Wiederverwertung/Kompostierung. Damit fördert es auch den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft in Einklang mit dem neuen Aktionsplan der Europäischen Kommission für die Kreislaufwirtschaft vom März 2020.

Umweltfreundliche Lösungen für Lebensmittelverpackungen

PackBenefit konzentriert sich auf Kreislauflösungen, die die Nutzungsdauer von Produkten verlängern, weniger Abfälle verursachen und dadurch die Ressourcenproduktivität steigern. Mit seinen nachhaltigen Lebensmittelschalen aus Frischzellstoff auf Holzbasis bietet das Unternehmen eine umweltfreundliche Lösung für Lebensmittelverpackungen. Es stellt auch Deckel und nachhaltige Siegelfolien her.

Hintergrundinformationen

Mit InnovFin – EU-Mittel für Innovationen haben die Europäische Kommission und die Europäische Investitionsbank-Gruppe ein Paket aus Finanzierungsinstrumenten und Beratungsdiensten für das EU-Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont 2020 (2014–2020) zusammengestellt. Damit erleichtern sie innovativen Unternehmen den Zugang zu Krediten. Nachfolger der Initiative für den Zeitraum 2021–2027 ist Horizont Europa. Das mit 95,5 Milliarden Euro dotierte Programm soll zu einem stärkeren europäischen Forschungs- und Innovationsökosystem beitragen. Dabei setzt es vor allem auf eine umfassendere Beteiligung von Forschenden und Innovatoren in ganz Europa, mehr Mobilität und die Finanzierung von Forschungsinfrastrukturen von Weltrang. Die EU-Finanzierungsinstrumente für den Zeitraum 2021–2027 sind unter InvestEU gebündelt und durch eine EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro besichert. Unterstützt werden Finanzierungen und Investitionen, die öffentliche und private Geldgeber ins Boot holen und Menschen und Unternehmen in ganz Europa zugutekommen.

Die Förderprogramme der EU für Forschung und Innovation (FuI) verbessern die Zusammenarbeit und verstärken die Wirkung von Forschung und Innovation bei der Entwicklung und Umsetzung der Strategien der EU. Gleichzeitig helfen sie, globale Herausforderungen in den Bereichen Klima, Gesundheit und digitale Technologien zu bewältigen. Sie tragen dazu bei, exzellente Kenntnisse und Technologien hervorzubringen und besser zu verbreiten. Außerdem schaffen sie Arbeitsplätze, schöpfen den Talentpool der EU optimal aus, fördern das Wirtschaftswachstum und die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und optimieren die Investitionswirkung innerhalb eines gestärkten Europäischen Forschungsraums. Horizont Europa bekämpft vor allem den Klimawandel, trägt zu den UN-Zielen für eine nachhaltige Entwicklung bei und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum der EU.

PackBenefit ist ein europaweit führender Anbieter moderner Bioverpackungen auf Faserbasis. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz im spanischen Valladolid. PackBenefit gehört bei der Entwicklung und Herstellung von recycel- und kompostierbaren Lebensmittelschalen zu den Vorreitern und wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet. Nach seinem patentierten Herstellungsverfahren mit Thermo-Beschichtung stellt das Unternehmen überzeugende Produkte für Foodservice-Unternehmen in den Endmärkten für gewerbliche Gastronomie, frische Lebensmittel und Food-to-go her.