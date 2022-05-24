PACKBENEFIT - SUSTAINABLE FOOD PACKAGING (EDP)

Übersicht
The project comprises the construction and operation of a new production unit for the manufacturing of recyclable and compostable food packaging made from virgin renewable pulp, as well as research, development and innovation (RDI) activities related to renewable packaging, in Valladolid, Spain.
The objective of the EIB financing is to support the construction of the Promoter's second commercial-scale food trays plant, as well as RDI activities.
This project eases the financial constraints on SMEs/midcaps due to information asymmetries regarding the environmental benefits of the products produced in the context of developing bioeconomy industries. By supporting SMEs/midcaps, the EIB is sending a positive signal to private investors and thus encouraging further financing in the wider bioeconomy.
The project aims to address the failure of financial markets for SMEs and/or mid-cap companies, which results from limited access and/or high cost of finance charged by creditors/investors due to information asymmetries, lack of collateral and imperfect screening and monitoring.
The project generates positive externalities in the form of environmental and public health benefits by reducing the negative externalities of using fossil fuel-based raw materials (i.e. plastics), replaced by new and improved renewable materials (i.e. pulp).
The EIB contribution makes a difference for the company as it is allowing it to implement its expansion project as envisaged, providing a fixed rate long term financing coupled with warrants which is not available in the market. The Project would not have been carried out in the same timeframe without the EIB support.
The project activities do not fall under Annexes I or II of the EU Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. As such, the project activities and are not subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA).
The Promoter is a private company. It utilises the procurement procedures that are usual in the industry and are satisfactory to the EIB. EU procurement directives are not applicable.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.