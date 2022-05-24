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PACKBENEFIT - SUSTAINABLE FOOD PACKAGING (EDP)

Unterzeichnung(en)

Betrag
13.150.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 13.150.000 €
Industrie : 13.150.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2022 : 13.150.000 €
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29/11/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PACKBENEFIT - SUSTAINABLE FOOD PACKAGING (EDP)
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-fördert Spitzentechnologie von PackBenefit für nachhaltige Lebensmittelverpackungen mit Venture-Debt-Finanzierung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Mai 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2022
20210787
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PACKBENEFIT - SUSTAINABLE FOOD PACKAGING (EDP)
PACKBENEFIT SL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 13 million
EUR 27 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project comprises the construction and operation of a new production unit for the manufacturing of recyclable and compostable food packaging made from virgin renewable pulp, as well as research, development and innovation (RDI) activities related to renewable packaging, in Valladolid, Spain.

The objective of the EIB financing is to support the construction of the Promoter's second commercial-scale food trays plant, as well as RDI activities.

Additionality and Impact

This project eases the financial constraints on SMEs/midcaps due to information asymmetries regarding the environmental benefits of the products produced in the context of developing bioeconomy industries. By supporting SMEs/midcaps, the EIB is sending a positive signal to private investors and thus encouraging further financing in the wider bioeconomy.

The project aims to address the failure of financial markets for SMEs and/or mid-cap companies, which results from limited access and/or high cost of finance charged by creditors/investors due to information asymmetries, lack of collateral and imperfect screening and monitoring.

The project generates positive externalities in the form of environmental and public health benefits by reducing the negative externalities of using fossil fuel-based raw materials (i.e. plastics), replaced by new and improved renewable materials (i.e. pulp).

The EIB contribution makes a difference for the company as it is allowing it to implement its expansion project as envisaged, providing a fixed rate long term financing coupled with warrants which is not available in the market. The Project would not have been carried out in the same timeframe without the EIB support.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities do not fall under Annexes I or II of the EU Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. As such, the project activities and are not subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA).

The Promoter is a private company. It utilises the procurement procedures that are usual in the industry and are satisfactory to the EIB. EU procurement directives are not applicable.

Weitere Unterlagen
29/11/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PACKBENEFIT - SUSTAINABLE FOOD PACKAGING (EDP)
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PACKBENEFIT - SUSTAINABLE FOOD PACKAGING (EDP)
Datum der Veröffentlichung
29 Nov 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
155411444
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210787
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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