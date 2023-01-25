© ÖHT

EIB gibt 150 Mio. Euro Kredit an ÖHT zur Unterstützung der Investitionen von kleinen und mittleren Hotels und der Gastronomie

ÖHT unterstützt grüne Transformation im österreichischen Tourismus und hat dafür ein „Sustainable Finance Board“ etabliert

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat ein Darlehen von 150 Mio. Euro an die Österreichische Hotel- und Tourismusbank (ÖHT) vergeben. Es wird in mehreren Tranchen ausbezahlt und dient der Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) der Branche Tourismus- und Freizeitwirtschaft in Österreich. Vornehmlich soll es familiengeführten Hotels und Restaurants Investitionen in klimagerechte Projekte ermöglichen.

Die ÖHT ist ein auf die Tourismusindustrie spezialisiertes Finanzinstitut mit Sitz in Wien, das 1947 zur Förderung des Tourismus gegründet wurde und dem österreichischen KMU-Fördergesetz untersteht. Die Bank erfüllt öffentliche Aufgaben und operiert ausschließlich in Österreich. Eigentümer sind die Oesterreichische Kontrollbank AG und die Raiffeisenbank International AG.

In der langjährigen erfolgreichen Partnerschaft zwischen der EIB und der ÖHT zur Finanzierung des nachhaltigen Tourismus in Österreich ist dies das erste Finanzierungsvorhaben, das einen Teil speziell für Investitionen in klimafreundliche Projekte vorsieht.

Der Tourismus ist eine der wichtigsten Branchen Österreichs, die großenteils aus familiengeführten Betrieben besteht. Der Kundenstamm der ÖHT umfasst deshalb nahezu ausschließlich KMU. Die ÖHT wird das Darlehen der EIB um mindestens dieselbe Summe ergänzen, womit 300 Mio. EUR für zusätzliche langfristige Investitionen zur Verfügung stehen werden. Gemeinsam tragen EIB und ÖHT damit zur Entwicklung des Privatsektors, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und von klimagerechtem Wirtschaftswachstum bei.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros, der das Österreich-Geschäft verantwortet, führt aus: „Der Tourismus spielt eine wichtige Rolle in Österreichs Wirtschaft und trägt mit seinen zahlreichen familiengeführten kleinen Hotels und Restaurants zur Schaffung von Jobs und Wirtschaftswachstum bei. Wir freuen uns, gemeinsam mit der ÖHT diesem Sektor die klimafreundliche Transformation zu ermöglichen.“

ÖHT-Geschäftsführer Matthias Matzer ergänzt: „Es ist eine unserer wichtigsten strategischen Zielsetzungen, die grüne Transformation im Tourismus mit geförderten Finanzierungslösungen aktiv mitzugestalten. Die ÖHT sieht es als ihre Verantwortung, das Thema Nachhaltigkeit nicht nur als Schlagwort, sondern als zukunftweisende Mission zu behandeln. Durch die Partnerschaft mit der EIB können wir nun verstärkt nachhaltige Investitionen im Tourismus unterstützen.“

ÖHT etabliert Sustainable Finance Board

Zur Unterstützung der grünen Transformation im Tourismus hat die ÖHT ein Sustainable Finance Board (SFB) etabliert. Dieses stellt die Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien bei geförderten Finanzierungen sicher, macht deren Impact messbar und erarbeitet zudem ein Konzept gegen Greenwashing. Das SFB besteht aus drei Mitarbeitenden aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Markt und Risiko. Als Teil der OeKB-Kreditinstitutsgruppe will die ÖHT damit einen wesentlichen Beitrag zum „Green Asset“ Portfolio der OeKB-Gruppe beitragen und die grüne Transformation des Tourismus wirkungsorientiert unterstützen.

Background Information

Die EIB vergibt langfristige Finanzierungsmittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Schwerpunkte der EIB sind Klima und Umwelt, Entwicklung, Innovation und Wissen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Infrastruktur und Kohäsion. Die EIB arbeitet eng mit anderen EU-Einrichtungen zusammen, um die europäische Integration voranzubringen, die Union weiterzuentwickeln und die EU-Ziele in über 140 Ländern weltweit zu fördern.

Die Österreichische Hotel- und Tourismusbank (ÖHT) ist eines der zentralen Steuerungsinstrumente auf Bundesebene, um in der Tourismusbranche maßgebliche Wirkungen zu erzielen und tourismuspolitische Vorhaben umzusetzen. Als nationale Anlaufstelle für Förderungen und Finanzierungen der KMU-Tourismus- und Freizeitwirtschaft, spielt sie eine wesentliche Rolle bei der grünen Transformation des Tourismus in Österreich. Der Anteil erneuerbarer Energien soll durch gezielte Förderungen weiter ausgebaut werden, auch der Einsatz von neuen Technologien und Digitalisierung wird noch stärker in der gesamten Tourismusbranche zur Erhöhung der Nachhaltigkeit führen.