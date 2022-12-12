© Sisk.ie

EIB, Bank of Ireland und NORD/LB vereinbaren mit Equisisk Finanzierung für erste öffentlich-private Partnerschaft für Community-Nursing-Projekt

Sieben Community-Nursing-Zentren für stationäre wohnortnahe Versorgung älterer Menschen und Demenzkranker in Irland

530 Betten für Kurz- und Langzeitpflege in Cork, Kerry, Kilkenny, Louth, Tipperary und Westmeath

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Bank of Ireland und die NORD/LB unterstützen eine 250 Millionen Euro schwere öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP), die die Pflege und Betreuung in Irland neu denkt und von Equisisk umgesetzt wird. Mit der ersten ÖPP-Finanzierung für Community-Nursing, die diese Woche besiegelt wurde, sollen Bau und Instandhaltung sieben neuer, qualitativ hochwertiger Einrichtungen für die stationäre Pflege und Betreuung in Irland finanziert werden.

Equisisk, ein Joint Venture von Equitix und John Sisk & Son, wurde mit Planung, Bau, Finanzierung und Instandhaltung der Zentren in den ersten 25 Jahren beauftragt. Anschließend erfolgt eine Übergabe an den irischen Gesundheitsdienst HSE (Health Service Executive). Für die Pflege sowie medizinische Leistungen ist der HSE zuständig.

Michael McBrearty, Managing Director of Investment bei Equitix: „Wir freuen uns über den Abschluss der Finanzierungsverträge für die ÖPP. Die Alterung der Bevölkerung stellt Irland vor große Aufgaben, zu deren Lösung dieses gesellschaftlich bedeutende nationale Gesundheitsprojekt beitragen wird. Wir wollen bestehende Häuser ersetzen, damit mehr ältere Menschen und Langzeitpflegebedürftige Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Versorgung erhalten. Equitix bekräftigt mit diesem Projekt sein Bekenntnis zu Investitionen in Irland.“

Christian Kettel Thomson, Vizepräsident der EIB: „Die Europäische Investitionsbank vergibt 100 Millionen Euro für die öffentlich-private Partnerschaft. Wir sind gerne bei diesem Community-Nursing-Projekt dabei, das älteren Menschen in Irland eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung und Betreuung verspricht. Die sieben nach neuesten Erkenntnissen eingerichteten Zentren stellen den Menschen in den Mittelpunkt und bedeuten mehr Wahlmöglichkeiten.“

Eoin Hartigan, Head of Origination, Project Finance, Bank of Ireland: „Die neuen Zentren bringen die Versorgung von älteren Menschen und Menschen mit Demenz auf eine neue Stufe. Die Bank of Ireland hat die Aufgabe, für lebendige Gemeinschaften zu sorgen, und es ist wichtig, das ältere Menschen wohnortnah leben und versorgt werden können. Irische Infrastrukturprojekte von Regierungsstellen und Behörden sind uns ein Herzensanliegen – jetzt und in Zukunft.“

Sean Cook, Head of Infrastructure Origination, Europe, NORD/LB: „Die Nord/LB unterstützt die Finanzierung der ÖPP mit Fremdkapital und Hedging-Geschäften. Wir freuen uns, zum Bau und Unterhalt der zentralen Versorgungsinfrastruktur des HSE beitragen zu können. Gerne nutzen wir unsere Marktposition in Irland, um unseren Kunden Equitix und Sisk beim Abschluss der Gesamtfinanzierung zur Seite zu stehen.“

In den nächsten Wochen dürfte der Bau beginnen, die Fertigstellung ist für 2024 geplant. Die neuen, energieeffizienten Community-Nursing-Zentren bieten Einzel- und Doppelzimmer. Sie verfügen über Bereiche für das gemeinsame Essen, Räume für Freizeitaktivitäten und Pflege, für übernachtende Angehörige und medizinische Behandlungen sowie für Physio- und Beschäftigungstherapie.

Community-Nursing in Irland nach neuen Standards

Insgesamt sollen 530 Betten entstehen – in Ardee (50 Betten), Athlone (50 Betten), Clonmel (50 Betten), Killarney (130 Betten), Midleton (50 Betten), St. Finbarr’s, Cork (105 Betten) und Thomastown (95 Betten).

Speziell für Menschen mit Demenz sind Betten geplant in Killarney (drei Wohngruppen mit zehn Betten), St. Finbarr’s (drei Wohngruppen mit zehn Betten) und Thomastown (zwei Wohngruppen mit zehn Betten), hinzu kommt eine Tagesstätte in Athlone.

Abschluss der Gesamtfinanzierung für erste Community-Nursing-ÖPP

Am 7. Dezember 2022 wurde die Gesamtfinanzierung von 250 Millionen Euro für das Community-Nursing-ÖPP-Projekt unter Dach und Fach gebracht.

Ankündigung der irischen Regierung zum Community-Nursing-ÖPP-Projekt:

