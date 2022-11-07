Leonardo und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben einen Finanzierungs­vertrag über 260 Millionen Euro besiegelt. Ein an Nachhaltigkeit gekoppeltes Darlehen soll Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsaktivitäten in den Bereichen Hubschrauber, Sicherheit, Verteidigungselektronik und Luft- und Raumfahrt sowie Forschung in den Leonardo Labs fördern und gleichzeitig zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen.

Neben einer Laufzeit von maximal zwölf Jahren und einer tilgungsfreien Zeit von bis zu vier Jahren ist für das Darlehen eine Margenanpassung vorgesehen, wenn Leonardo bestimmte Key Performance Indicators (KPI) erreicht. Diese KPI stehen mit Zielen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in Verbindung.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Das heute unterzeichnete Darlehen – das Ergebnis eines langfristigen Dialogs zwischen der EIB und Leonardo – bekräftigt unsere Unterstützung für technologische Exzellenz in Italien. Seit 2009 hat die Bank der EU 1,26 Milliarden Euro für Leonardo bereitgestellt. Über vier Vereinbarungen haben wir die Entwicklung modernster Dual-Use-Produkte und -Technologien in der Verteidigungs-, Sicherheits- und Luft- und Raumfahrtindustrie gefördert.“

Alessandro Profumo, CEO von Leonardo: „Dieses Darlehen ist für Leonardo ein wichtiger Beitrag zu Investitionen mit hohem Technologiegehalt in Hubschrauber, Sicherheit, IT-Infrastruktur, kommerzielle Elektronik, Luft- und Raumfahrt sowie für die Leonardo Labs, um neue Spitzentechnologien voranbringen. Erstmals berücksichtigen die ESG-Ziele einer Finanzierung im Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektor Technologie – konkret die Erhöhung der Pro-Kopf-Rechenleistung von Leonardo, die für unsere Aktivitäten in den Bereichen Forschung, numerische Simulation, Big-Data-Analyse und künstliche Intelligenz von entscheidender Bedeutung ist. Der andere KPI betrifft die Verringerung der CO 2 -Emissionen.“ Damit unterstreicht Profumo Leonardos Engagement im Kampf gegen den Klimawandel.

Leonardo erhält Zugang zu einem langfristigen Finanzierungsinstrument zu günstigen Konditionen, die der Banken- und Anleihemarkt nicht bietet. Für die Inanspruchnahme sind 15 Monate vorgesehen, um die nötige Flexibilität zu gewährleisten.

Dies ist das vierte Projekt der EIB mit Leonardo. Das erste, mittlerweile vollständig zurückgezahlte Darlehen über 500 Millionen Euro aus dem Jahr 2009 diente der Entwicklung und Herstellung technologisch innovativer Komponenten für die Luft- und Raumfahrt. 2018 folgte das zweite Darlehen mit 300 Millionen Euro und 2020 das dritte mit 200 Millionen Euro, sie förderten Investitionen in vier Bereichen: Entwicklung von Hightech-Produkten im Hubschraubersektor, Cybersicherheit, moderne Fertigung (Industrie 4.0) und Investitionen in Kohäsionsregionen.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Im Zeitraum 2019–2021 vergab die EIB-Gruppe mehr als 36 Milliarden Euro für Projekte in Italien.

Die Strategische Europäische Sicherheitsinitiative soll Europas Industrie und Infrastruktur für zivile Sicherheit fördern und Investitionen für europäische Dual-Use-Sicherheits- und Verteidigungssysteme mobilisieren. Je nach Nachfrage soll die Initiative bis zu sechs Milliarden Euro für förderfähige Projekte aktivieren. Die EIB darf gemäß ihren Grundsatzzielen keine Investitionen im Bereich der Basisverteidigung finanzieren, z. B. im Rüstungssektor. Projekte im Rahmen der Strategischen Europäischen Sicherheitsinitiative müssen einen doppelten Verwendungszweck haben und in erster Linie durch ihre zivile Anwendung begründet sein.

Als globales Hightech-Unternehmen und Italiens führender Branchenkonzern gehört Leonardo zur Weltspitze in Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit. Mit seinen fünf Geschäftsbereichen verfügt Leonardo über eine bedeutende Präsenz in Italien, dem Vereinigten Königreich, Polen und den USA, wo es auch über Tochtergesellschaften (z. B. Leonardo DRS (Verteidigungselektronik)) und eine Reihe Joint Ventures und Beteiligungen vertreten ist: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space und Avio. Auf den großen internationalen Märkten profitiert Leonardo von seiner Technologieführerschaft in der Produktion (Hubschrauber, Flugzeuge, Strukturkomponenten, Elektronik, Cyber- und Sicherheitslösungen, Luft- und Raumfahrt). 2021 wies das an der Mailänder Börse notierte Unternehmen konsolidierte Umsatzerlöse von 14,1 Milliarden Euro aus und investierte 1,8 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. Seit 2010 ist Leonardo in den Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) vertreten. 2021 etablierte es sich als eines der weltweit führenden Nachhaltigkeitsunternehmen. Darüber hinaus ist Leonardo im ESG-Index der Mailänder Börse.