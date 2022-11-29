©LuckyStep/ Shutterstock

EIB bleibt mit der ersten rein digitalen Anleihe auf einer privaten Blockchain Vorreiter bei der Digitalisierung der Kapitalmärkte

Mit ihrer zweiten digitalen Transaktion (der ersten auf einer privaten Blockchain) begibt sie erstmals eine digitale Anleihe mit taggleicher Abrechnung in Kooperation mit der Banque de France und Banque centrale du Luxembourg

Projekt Venus ist auch die erste digitale Konsortialanleihe eines öffentlichen Instituts, die auf der Securities Official List der Börse Luxemburg notiert ist

Beim Hedging mit Zinsswaps kommt erstmals das branchenspezifische Common Domain Model für branchenweit einheitlichere Datenstrukturen zum Einsatz

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat gemeinsam mit Goldman Sachs Bank Europe, Santander und Société Générale das Projekt Venus auf den Weg gebracht. Dabei handelt es sich um die zweite digitale Euro-Anleihe der EIB und die erste auf einer privaten Blockchain. Die zweijährige Anleihe im Volumen von 100 Millionen Euro wurde erstmals unter Verwendung privater Blockchain-Technologie begeben und abgewickelt. Sie ist zudem die erste Emission über die Tokenisierungsplattform GS DAPTM von Goldman Sachs.

An dem Projekt zur digitalen Abbildung von Euro-Zentralbankgeld in Form von Tokens sind auch die Banque de France und die Banque centrale du Luxembourg beteiligt. Société Générale Security Securities Services (SGSS Luxembourg) und Goldman Sachs Bank Europe SE fungierten jeweils als „On-Chain“-Verwahrer und Account Keeper.

Beim Projekt Venus begab die EIB mehrere Anleihen auf einer Blockchain, wo die Anleger die Wertpapier-Tokens mit herkömmlichem Geld kaufen und bezahlen konnten. Die Konsortialbanken – Goldman Sachs Bank Europe SE, Santander und Société Générale – rechneten anschließend ihrerseits in digitalem Zentralbankgeld (CBDC) mit dem Emittenten ab.

Die Transaktion, die beim Hedging mit Zinsswaps erstmals auf das branchenspezifische Common Domain Model (CDM) zurückgreift, ebnet den Weg für künftige „On-Chain“-Derivatlösungen.

Bei der neuen digitalen Anleihe handelt es sich um das erste Konsortialgeschäft mit taggleicher Zug-um-Zug-Abwicklung zwischen unterschiedlichen Protokollen („cross chain“) mit einem Test-Token für CBDC.

Außerdem ist die Emission die erste digitale Anleihe nach luxemburgischem Recht.

Die Blockchain ist ein digitales, verteiltes Transaktionsbuch, bei dem die Transaktionen von den Netzwerk-Teilnehmern mithilfe modernster kryptografischer Verfahren erfasst werden. Die in Blöcken verschlüsselten Transaktionen werden von den Teilnehmern gemeinsam in einer geordneten, unveränderlichen Reihenfolge validiert (daher der Name „Blockchain“). Diese Merkmale sollen in Kombination vor allem die Sicherheit und operative Effizienz erhöhen. Dabei wird kein zentrales Verzeichnis der Anleiheinhaber geführt.

Als Vorreiter bei grünen und nachhaltigen Anleihen untersucht die EIB, welche Vorteile die Digitalisierung der Kapitalmärkte für die Marktteilnehmer hat. Im April 2021 begab sie ihre erste digitale Anleihe. Mit der zweiten, rein digitalen Anleihe setzt die EIB ihre Pionierarbeit für die breite Verwendung der Blockchain-Technologie im Markt fort. Anders als einige Kryptowährungen führen die Blockchain-Emissionen der EIB nicht zu einem extensiven Energieverbrauch.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Blockchain kann viele Sektoren grundlegend verändern. Die Technologie trägt in Europa maßgeblich zur grünen Wende und zur Digitalisierung bei und macht uns technologisch souveräner. Die EIB sieht Innovation als Teil ihrer DNA, und diese rein digitale Anleihe ist ein weiterer wichtiger Schritt zu einem volldigitalen Ökosystem.“

Mathew McDermott, Global Head of Digital Assets, Goldman Sachs: „Mit dieser neuen digitalen Anleihe stellt die EIB erneut ihre Führungsrolle auf den Kapitalmärkten unter Beweis. Ihre erste digitale Konsortialanleihe über eine privat-zulassungsbeschränkte Blockchain mit taggleicher Abrechnung über zwei Blockchain-Netzwerke ist sehr innovativ. Die Transaktion markiert auch den Start der Tokenisierungsplattform GS DAPTM von Goldman Sachs. Wir freuen uns, zusammen mit der EIB, der Banque de France und der Banque centrale du Luxembourg bei dieser Initiative dabei zu sein.“

John Whelan, Managing Director Digital Assets, Santander: „Wir freuen uns, bei dieser innovativen Anleihetransaktion wieder mit der EIB zusammenzuarbeiten. Sie ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zum digitalen Wertpapiermarkt. Mit der Blockchain-Technologie können die Kapitalmärkte operativ erheblich besser, schneller und effizienter werden. Und mit dieser Transaktion kommen wir diesem Ziel einen Schritt näher.“

Jean-Marc Stenger, CEO der SG FORGE, der auf Digital Assets spezialisierten Tochtergesellschaft der Société Générale-Gruppe: „Die neue digitale Anleihe der EIB ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Digitalisierung der Euro-Kapitalmärkte. Die Société Générale ist stolz darauf, bei der zweiten digitalen Euro-Anleihe der EIB wieder mit von der Partie zu sein. Damit unterstreicht die Gruppe erneut ihre Führungsrolle bei der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) auf den Geld-, Wertpapier- und Fremdkapitalmärkten. Durch ihre Beteiligung an dieser Transaktion mit zwei privaten DLTs für die Übertragung von Geld und Wertpapieren kann die Société Générale die Interoperabilität zwischen öffentlichen und privaten DLT-Infrastrukturen verbessern und ihre Kunden effizienter bedienen. Mit Société Générale Securities Services (SGSS) in Luxemburg, die bei dem Projekt in einer Schlüsselfunktion agiert, zeigt die Société Générale auch, dass sich die gesamte Gruppe weltweit in allen Jurisdiktionen für digitale Innovation einsetzt.“

Arnaud Delestienne, Direktor für internationale Kapitalmärkte und Mitglied des Exekutivausschusses von LuxSE: „Wir freuen uns, dass sich die EIB zur Begebung ihrer digitalen Anleihe für die Börse Luxemburg entschieden hat. So können wir an unserer langjährige, enge Zusammenarbeit mit der Bank anknüpfen. Die EIB geht damit einen weiteren Schritt zur Digitalisierung der Kapitalmärkte, den wir voll und ganz unterstützen. Ihre Anleihe wird die Einführung der DLT-Technologie auf den globalen Fremdkapitalmärkten ganz sicher weiter beschleunigen.“

Laurence Arnold, Head of Innovation Management and Strategic Initiatives, AXA Investment Managers: „Die Transaktion entspricht unseren Ambitionen im Bereich Innovation. Wir investieren dabei weiter in Wertpapier-Tokens und befassen uns mit verschiedenen Technologien, Mechanismen und Merkmalen, die letztlich unseren Kunden zugutekommen. Wir wollen auch in Zukunft aktiv an der Gestaltung dieses neuen Ökosystems mitwirken.“

Christoph Hock, Leiter Multi-Asset Trading, Union Investment: „Wir sind schon eine Weile an der Blockchain-Technologie dran und begrüßen die neue digitale Anleihe der EIB, die diesmal über ein privat-zulassungsbeschränktes Netzwerk begeben wird. Die innovativen Merkmale dieser Emission haben für uns einen Lerneffekt. Den brauchen wir, denn diese Technologie spielt künftig auf den Kapitalmärkten voraussichtlich eine wesentliche Rolle. Das Projekt war wieder ein Beispiel für gute Teamarbeit, sowohl intern als auch mit der DZ Bank als Verwahrstelle, der EIB als Emittentin und Goldman Sachs als Plattformbetreiber. Gemeinsam ist es uns gelungen, die Transaktion rechtzeitig in trockene Tücher zu bringen.“

Eckdaten der neuen Anleiheemission

Emissionsbetrag 100 Mio. € Preisfestsetzung 29. November 2022 Abrechnungsdatum 29. November 2022 Lauf­zeit 29. November 2024 Kupon 2,507 %, jährlich Emissionsrendite 2,507 % Reoffer-Preis 100 % Geltendes Recht Luxemburgisches Recht Zulassung Securities Official List (SOL) der Börse Luxemburg Konsortialführer Goldman Sachs Bank Europe SE, Santander, Société Générale Rechtsberater Clifford Chance (für die EIB) Allen & Overy LLP (für die Konsortialbanken) Ashurst (für GS DAP™) Blockchain Private Blockchain-gestützte Plattform über Tokenisierungsplattform von Goldman Sachs Central Account Keeper Goldman Sachs Bank Europe SE Account Keeper Société Générale Securities Services Luxembourg (SGSS Luxembourg)

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Darlehen für solide Projekte, die den Zielen der Europäischen Union entsprechen. Einschließlich dieser Transaktion hat die EIB in diesem Jahr bis zum 29. November 2022 insgesamt 44,2 Milliarden Euro aufgenommen. Zusammen mit den 2021 vorab aufgenommenen 800 Millionen Euro hat sie ihr Mittelbeschaffungsprogramm von 45 Milliarden Euro erfolgreich umgesetzt.

Investorenkontakt bei der EIB:

Richard Teichmeister, Tel.: +352 4379-86206