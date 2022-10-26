© AIIF

Verwaltungsrat befürwortet zusätzliche 30 Milliarden Euro für saubere Energie unter REPowerEU in den kommenden fünf Jahren

5,5 Milliarden Euro für saubere Energie, Klimaschutz und Wasser

4 Milliarden Euro für Unternehmensinvestitionen und FuE

1 Milliarde Euro für Gesundheit, Bildung und Stadtentwicklung

705 Millionen Euro für nachhaltigen Verkehr

Der Verwaltungsrat der Europäischen Investitionsbank (EIB) hat heute neue Finanzierungen von 11,2 Milliarden Euro genehmigt. Die Mittel fließen in Unternehmensinvestitionen, Ökoenergie und Klimaschutz, Gesundheit, Bildung und nachhaltigen Verkehr in Europa und weltweit.

EIB-Präsident Werner Hoyer: „In zwei Wochen findet in Ägypten die UN-Klimakonferenz COP 27 statt, während die Energiekosten für Haushalte und Unternehmen in die Höhe schnellen und Millionen von Menschen unter Extremwetter und dem Klimawandel leiden. Heute hat die EIB Mittel für nachhaltige Initiativen in Europa und auf der ganzen Welt zugesagt, die die Energiepreise senken, Emissionen verringern, die Ernährungssicherheit verbessern und Innovationen im Bereich saubere Energien beschleunigen. Wir müssen die Energieversorgung weltweit wiederherstellen, die durch Russlands Angriff auf die Ukraine unterbrochen wurde. Dafür müssen schnell mehr Mittel in Ökoenergie fließen, damit Europa strategisch autonom und die Erderwärmung abgeschwächt wird. Eine engere Kooperation zwischen Klima- und Ökoenergiepartnern ist wichtiger und dringender denn je.“

5,5 Milliarden Euro für saubere Energie, Senkung des Energieverbrauchs und Klimaschutz

Der Verwaltungsrat der EIB genehmigte in der heutigen Sitzung in Luxemburg neue Finanzierungen für Windkraftprojekte in den baltischen Ländern und Peru, Solaranlagen in Brasilien, Solar- und Windkraftanlagen in Südafrika und Investitionen in regenerative Energien in Deutschland.

Darüber hinaus beschloss die EIB, den Stromverbund „Celtic Interconnector“ zwischen Frankreich und Irland sowie eine 185 Kilometer lange Übertragungsleitung in Süddeutschland und die Modernisierung von Übertragungsnetzen in Polen, Spanien und Argentinien zu unterstützen.

Neue Initiativen für einen geringeren Energieverbrauch von Unternehmen in Österreich, Ungarn und Spanien sowie für energieeffiziente Wohnhäuser in Chile wurden ebenso genehmigt wie Mittel für eine sicherere Trinkwasserversorgung in Dschibuti, eine resilientere Landwirtschaft in gefährdeten Ländern und eine bessere Bewässerung und Landwirtschaftsmethoden in Zentralspanien.

Der Verwaltungsrat der EIB genehmigte außerdem zusätzliche Finanzierungen von 30 Milliarden Euro in den kommenden fünf Jahren, um den REPowerEU-Plan zu unterstützen, der der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland ein Ende setzen soll.

Das neue Finanzierungspaket unter REPowerEU macht noch mehr Mittel für Ökoenergie und Energieeffizienz in der EU verfügbar und zeigt, dass die EIB der aktuellen Krise weiterhin entschlossen die ganze Bandbreite ihrer Finanzierungsinstrumente und Ressourcen entgegensetzen wird.

4 Milliarden Euro für Unternehmensinvestitionen

Der Verwaltungsrat genehmigte heute neue Finanzierungen im Privatsektor für Unternehmensinvestitionen sowie Durchleitungsdarlehen an lokale Finanzierungspartner.

Darunter fallen direkte Finanzierungen für die Forschung in den Bereichen Hörgeräte, Innovationen in der chemischen Industrie, Elektrifizierung des Personenverkehrs und Cloud-Computing-Dienste.

Weitere Gelder fließen in nachhaltige Unternehmensinvestitionen in Europa, Leasingfinanzierungen in der Tschechischen Republik, Handelsfinanzierungen im südlichen Afrika und die gezielte Unterstützung von Unternehmerinnen sowie der blauen Wirtschaft in Tansania.

Ferner wird Eigenkapital bereitgestellt für Investitionen in Finanzdienstleistungen, das Gesundheitswesen und Wachstumsunternehmen in Afrika. Zwei neue Initiativen fördern die Digitalisierung von Unternehmen in Afrika und den Aufbau einer elektronischen Verwaltung in der Republik Kongo.

1 Milliarde Euro für Gesundheit, Bildung und Stadtentwicklung

Die EIB sagte neue Kredite für die Modernisierung eines Regionalkrankenhauses in den Niederlanden, Bildungsinvestitionen in Serbien und Stadtentwicklungsprojekte in Lodz zu.

705 Millionen Euro für nachhaltigen Verkehr

Der Verwaltungsrat gab außerdem grünes Licht für neue Finanzierungen für nachhaltigen Verkehr, wie Intercity-Züge in Ungarn und Straßenbahnen in Alexandria.

