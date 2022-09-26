Erster Finanzierungsantrag Rumäniens unter Aufbau- und Resilienzfazilität und im Programmplanungszeitraum 2021–2027

Finanzminister Câciu und EIB-Vizepräsident besprechen Investitionsprioritäten bei Besuch in Bukarest

In den nächsten vier Jahren sollen Projekte geprüft, Finanzierungen genehmigt und Vorhaben durchgeführt werden

Die Europäische Investitionsbank (EIB) wird im Rahmen des nationalen Aufbau- und Resilienzplans und der Programmplanung 2021–2027 mit rumänischen Partnern zusammenarbeiten, um vier Milliarden Euro für Investitionen in den Bereichen Gesundheit und Verkehr bereitzustellen.

Finanzminister Adrian Câciu hat bei einem Treffen mit EIB-Vizepräsident Christian Kettel Thomsen heute in Bukarest offiziell Finanzierungen für wichtige Investitionen beantragt.

EIB-Vizepräsident Christian Kettel Thomsen: „Finanzierungen aus der Aufbau- und Resilienzfazilität, der Antwort Europas auf die Coronakrise, sind eine einmalige Chance. Die EIB begrüßt die offizielle Bitte, große Investitionen im rumänischen Gesundheits- und Verkehrsbereich in den kommenden Jahren zu unterstützen und mit den rumänischen Partnern bei der Prüfung, Planung und Finanzierung einzelner Projekte enger zusammenzuarbeiten.“

Rumänien kann im Rahmen der europäischen Aufbau- und Resilienzfazilität auf 30 Milliarden Euro zugreifen und hat den ersten Antrag auf eine Kofinanzierung seines nationalen Aufbau- und Resilienzplans gestellt. Durch die zusätzlichen EIB-Mittel und weil die EIB die Wirkung, die wirtschaftliche Tragfähigkeit und die technische Best Practice bewertet, werden die geförderten Investitionen weiter optimiert.

Umfangreiche Unterstützung für Gesundheit und sauberen Verkehr

Anfang dieses Jahres ermittelten Sachverständige der Ministerien für Investitionen und EU-Projekte, Verkehr und Gesundheit sowie der EIB mögliche Gesundheits- und Verkehrsprojekte, die gemeinsam aus Mitteln der Aufbau- und Resilienzfazilität und von der EIB finanziert werden könnten, und legten Kriterien für sie fest.

Nach dem heutigen offiziellen Antrag wird die EIB Gesundheits-, U-Bahn-, Eisenbahn- und Straßenprojekte prüfen – auch auf ihren Beitrag zum Klimaschutz, der bei mindestens 50 Prozent liegen muss.

Die Prüfung, Genehmigung und Finanzierung förderfähiger Projekte erfolgt in den nächsten vier Jahren.

EIB fördert vorrangige Investitionen in Rumänien

Letztes Jahr stellte die EIB-Gruppe in Rumänien 907 Millionen Euro für Neuinvestitionen bereit.

In den vergangenen 31 Jahren vergab die EIB-Gruppe über 18 Milliarden Euro für Investitionen des öffentlichen und des privaten Sektors in Rumänien.