Dritte Brücke über die Garonne entlastet Zentrum des Großraums

Separater Fuß- und Radweg fördert sanfte Mobilität

Projekt soll Wirtschaftsentwicklung und Tourismus ankurbeln und Lebensqualität der Bevölkerung verbessern

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterzeichnet mit dem Gemeindeverband Agen einen Finanzierungsvertrag über 30 Millionen Euro für das Projekt Pont et Barreau de Camélat, das Ende 2023 fertig sein soll.

Der Gemeindeverband erweitert damit seine Finanzierungsquellen und kann mit Beteiligung des Departements Lot-et-Garonne sowie des französischen Staates einen weiteren, drei Kilometer langen Straßenabschnitt, eine dritte Brücke über die Garonne, ein Viadukt über den Seitenkanal des Flusses sowie eine Rad- und Fußgängerspur bauen. Es ist dies der letzte Abschnitt der Westumgehung von Agen. So werden der Norden und der Südosten des Departements besser erschlossen, weil sich der Verkehr gleichmäßig auf das linke und das rechte Garonneufer verteilt. Das Zentrum des Gemeindeverbands wird entlastet, vor allem die Brücken Pierre und Beauregard, die täglich von schätzungsweise 10 000 bis 15 000 Fahrzeugen benutzt werden.

Das Projekt ist eine der vielen Neugestaltungen, die seit dem Ende der 1990er-Jahre im Gemeindeverband stattfinden. Zu nennen sind hier Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaftsentwicklung und des Tourismus sowie zur Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung.

Um das Klima zu schützen, soll die sanfte Mobilität gefördert werden. Dafür wird ein gemeinsamer Fuß- und Radweg geschaffen, der auch im Rad-Gesamtplan des Gemeindeverbands vorgesehen ist. Auf diese Weise treibt das Projekt die Verkehrsverlagerung voran.

Die für die Region wichtige Infrastruktur berücksichtigt die dortige biologische Vielfalt und kann größeren Überschwemmungen standhalten. Weil entlang des Straßenverlaufs und des Flussufers Renaturierungsarbeiten durchgeführt werden, hat das Projekt auch eine Umweltkomponente. Entlang der Strecke werden beispielsweise zahlreiche Hecken gepflanzt, um die ökologische Kontinuität mit dem Umland sicherzustellen. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Wiederverwertung und Rückgewinnung der Materialien.

Jean Dionis du Séjour, Bürgermeister von Agen und Vorsitzender des Gemeindeverbands: „Ich freue mich, dass uns mit der Europäischen Investitionsbank ein Partner zur Seite steht, der ein offenes Ohr für unsere Anliegen hat. Gemeinsam haben wir einen Finanzierungsplan erarbeitet, der genau unseren Erfordernissen entspricht. Ein Finanzierungsbeitrag der EIB geht Hand in Hand mit der Unterstützung durch ihre Fachleute, die sich bei langfristigen Infrastrukturprojekten an den Umweltgegebenheiten orientieren.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Mit großer Freude beteiligt sich die Bank der EU an der Finanzierung der neuen Brücke, die sich positiv auf die Entwicklung und die Attraktivität der Region auswirkt. Das Projekt stellt durch seinen Fokus auf sanfter Mobilität den Erhalt der natürlichen Lebensräume und die Verbesserung des Verkehrsflusses in den Mittelpunkt. Aber auch die städtische und ökologische Nachhaltigkeit wird nicht vergessen, die für die EIB bei der Auswahl ihrer Investitionen im Vordergrund steht.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank

Die EIB ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt Finanzierungen für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Seit 2019 ist sie auf ihrem Weg zur Klimabank. Dabei hat sie sich verpflichtet, ab 2025 mindestens 50 Prozent ihrer Finanzierungen für die Bekämpfung des Klimawandels und zur Anpassung an seine Folgen einzusetzen. In Frankreich hat sie dieses Ziel schon 2021 weitgehend erreicht. Dort stellte die EIB zwei Drittel ihres Investitionsvolumens von 9,2 Milliarden Euro für Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz und nachhaltige Mobilität bereit.

Der Gemeindeverband Agen

Der Gemeindeverband Agen liegt zwischen Bordeaux und Toulouse und umfasst 44 Kommunen mit einer Gesamtbevölkerung von knapp 101 400 Personen. Es handelt sich um eine dynamische Region, die sich mitten im wirtschaftlichen Wandel befindet und Arbeitsplätze für 152 365 Personen bietet. Die Lebensqualität ist hoch und der Immobilienmarkt nicht überhitzt. Somit finden sich im Großraum, der attraktive Steuerkonditionen bietet, zahlreiche Spitzenunternehmen. Agen und der Großraum belegen in der Le-Point-Bewertung 2020 der attraktivsten Städte Frankreichs den 16. Platz und in der Bewertung 2020 von Cadre Emploi (Leben und Arbeiten im Grünen) den 14. Platz.