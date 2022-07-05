EIB-Präsident Werner Hoyer: „Die Finanzmärkte spielen eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung des Klimawandels und der Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele. Für eine emissionsarme Wirtschaft müssen wir mehr öffentliches und privates Kapital in klar definierte grüne Projekte lenken. Auch die Armut in all ihren Formen können wir nur bekämpfen, wenn wir langfristige Finanzierungen für nachhaltige Infrastruktur bereitstellen. Seit 2007 steht die EIB bei der Ökologisierung der Finanzmärkte an vorderster Front. Wir haben grüne Anleihen vom Nischen- zum Mainstream-Produkt entwickelt und damit eine Brücke zwischen nachhaltigen Finanzierungen und nachhaltigen Projekten geschlagen, durch die das Geld der Investoren dem Gemeinwohl zugute kommt.“

Ausblick auf die Märkte für grüne, soziale und nachhaltige Anleihen

2016 wies der Synthesebericht der G20 Green Finance Study Group darauf hin, dass „die mangelnde Klarheit darüber, was grüne Finanzaktivitäten und -produkte (wie grüne Kredite und grüne Anleihen) ausmacht, ein Hindernis für Investoren, Unternehmen und Banken sein kann, die nach grünen Investitionsmöglichkeiten suchen“.

Die weltweite Entwicklung von Taxonomien für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten könnte für mehr Klarheit sorgen. Den grünen, sozialen und nachhaltigen Anleihen kommt dabei eine Schlüsselrolle zu: Durch Anwendung der Taxonomien und Klarstellung, welche Wirtschaftsaktivitäten wesentlich zur Nachhaltigkeit beitragen, werden diese Anleihen auch die Klassifizierung anderer Wirtschaftsbereiche vorantreiben und die Weitergabe von strategischem Wissen ermöglichen, von dem letztlich die gesamte Gesellschaft profitiert. Ein solcher Prozess kann die internationale Vergleichbarkeit zwischen den Märkten verbessern und unterschiedliche Strategien aufzeigen. Durch die Beseitigung von Unsicherheiten werden so grenzüberschreitende Kapitalströme in dem Sektor erleichtert.

Künftig sollten alle Wirtschaftsaktivitäten anhand einheitlicher Kriterien auf die Klima-, Umwelt- und Sozialziele abgestimmt werden.

Um das weltweite Potenzial der grünen, sozialen und nachhaltigen Anleihen zu nutzen, muss die internationale Vergleichbarkeit erhöht werden, denn das verringert Unsicherheiten und erleichtert grenzüberschreitende Kapitalströme. Laut G20-Bericht von 2016 ließe sich dies durch international vergleichbare Indikatoren erreichen. Eine Einheitsmethode würde nicht benötigt. 2017 hat die EIB gemeinsam mit dem China Green Finance Committee ein Weißbuch mit einem methodologischen und praktischen Entwurf für eine gemeinsame Sprache für grüne Finanzierungen veröffentlicht. Die Internationale Plattform für ein nachhaltiges Finanzwesen setzt diese Initiative nun in ihrer Arbeitsgruppe für eine „Common Ground Taxonomy“ fort.

Mit der Taxonomie-Verordnung der EU und dem vorgeschlagenen EU-Standard für grüne Anleihen will die Europäische Union einen Rahmen schaffen, in dem die Märkte Kapital effizient für Nachhaltigkeit einsetzen können. Die Herausforderung besteht darin, diesen ehrgeizigen Rechtsrahmen in die Praxis umzusetzen.

In ihrem Klimabank-Fahrplan verpflichtet sich die EIB, ihre nachhaltigen Finanzierungen und Refinanzierungsaktivitäten schrittweise auf den Rahmen der EU-Taxonomie-Verordnung auszurichten und dessen weiterer Entwicklung zu folgen. Die 2021 veröffentlichten CAB- und SAB-Rahmen[1] informieren über die frühzeitige Anwendung der neu entstehenden EU-Rechtsvorschriften für nachhaltige Finanzierungen durch die Bank.

[1] https://www.eib.org/attachments/fi/eib-cab-framework-2020.pdf

https://www.eib.org/attachments/fi/eib-sab-framework-2020.pdf