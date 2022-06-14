Handelsstörungen und Inflation belasten Firmen und Haushalte, gefährden Europas Erholung und treiben Menschen in die Armut

Wachstum bricht in Ländern nahe der Ukraine ein und verlangsamt sich auch in anderen EU-Ländern

Öffentliche Maßnahmen können Armuts- und Schließungsrisiko für gefährdete Haushalte und Firmen eindämmen

Der Krieg in der Ukraine gefährdet die wirtschaftliche Erholung Europas. Höhere Energiepreise und Handelsstörungen können EU-Unternehmen destabilisieren, die durch die Pandemie bereits geschwächt sind. Gleichzeitig deuten ökonomische Modelle der Europäischen Investitionsbank (EIB) darauf hin, dass die wachsende Inflation mehr Europäerinnen und Europäer in die Armut treiben könnte. Für die Europäische Union wird nun ein reales Wirtschaftswachstum von unter drei Prozent erwartet, während die Europäische Kommission vor dem Krieg noch von vier Prozent ausgegangen war. Eine Rezession ist möglich, und weitere Handelsstörungen oder verschärfte Wirtschaftssanktionen würden das Risiko für die europäische Wirtschaft erhöhen.

Das sind einige der wichtigsten Ergebnisse des neuen Berichts mit dem Titel How bad is the Ukraine war for the European recovery?, der heute von der EIB veröffentlicht wurde. Der Bericht untersucht den kriegsbedingten Wirtschaftsschock und die Folgen für Haushalte, Unternehmen, Banken und Regierungen.

„Die EU-Wirtschaft erholte sich noch von den Folgen der Coronapandemie, als der Krieg ausbrach. Die dadurch ausgelöste Unsicherheit und steigende Lebensmittel-, Rohstoff- und Energiepreise bremsen die Investitionstätigkeit und beeinträchtigen die nachhaltige und inklusive Wirtschaftsentwicklung“, sagt EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix. „Ein weitere gute Abstimmung staatlicher Maßnahmen ist für die Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen des Kriegs von zentraler Bedeutung und sendet ein klares Signal an die Märkte. Das reduziert die Unsicherheit und das Risiko einer neuen Rezession. Die EIB-Gruppe steht bereit und gewährt weiterhin langfristige Finanzierungen zu günstigen Zinssätzen, um einen grünen, nachhaltigen Aufschwung und inklusives Wachstum zu fördern.“

EIB-Chefökonomin Debora Revoltella, deren Team den Bericht verfasst hat: „Die Inflation und die steigenden Energiepreise stellen eine neue Bedrohung für bereits pandemiegeschwächte EU-Firmen dar. Unsere Modelle zeigen, dass der Anteil der Firmen, die mit einem Ausfallrisiko behaftet sind, innerhalb eines Jahres von 10 Prozent auf 17 Prozent steigt. Wir müssen daher klare Maßnahmen ergreifen, um Unternehmen zu schützen und sicherzustellen, dass öffentliche Investitionen vollumfänglich als Katalysator für privatwirtschaftliche Investitionen genutzt werden.“

Erhöhtes Armutsrisiko: Haushalte in verschiedenen Ländern in unterschiedlichem Maße betroffen

Die kriegsbedingte Inflation könnte den realen privaten Konsum in der Europäischen Union um 1,1 Prozent verringern, wobei der Effekt von Land zu Land unterschiedlich ausfallen wird. In Ländern, in denen der Konsum empfindlicher auf Energie- und Lebensmittelpreise reagiert und ein relativ hoher Anteil der Bevölkerung von Armut bedroht ist, werden die Auswirkungen stärker zu spüren sein. Länder in Mittel- und Südosteuropa sind tendenziell stärker betroffen.

Die steigenden Lebensmittel- und Energiepreise werden Haushalte mit geringem Einkommen überproportional belasten, allerdings mit unterschiedlichen Ausprägungen in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten. Einkommensschwache Haushalte in den reicheren Ländern Nord- und Westeuropas können Preissteigerungen eher auffangen als Haushalte in Mittel- und Südosteuropa, was vor allem mit insgesamt höheren Sparquoten und Einkommen zusammenhängt.

Preissteigerungen erhöhen das Armutsrisiko (Anteil armutsgefährdeter Personen im Jahr 2020 und Zuwachs in Prozentpunkten)