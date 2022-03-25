© UBB

Die Studierenden, Forschenden und Mitarbeiter/innen der Babeș-Bolyai-Universität Klausenburg (BBU) – der größten und repräsentativsten akademischen Einrichtung aus Rumänien, Mitglied des EUTOPIA-Verbandes der europäischen Universitäten – werden eine Investition im Wert von 35 Millionen Euro für den Universitätscampus erhalten, die durch einen Kredit der Europäischen Investitionsbank mit der Laufzeit von 25 Jahren, durch ein Abkommen ermöglicht wird, das am Ende der letzten Woche unterzeichnet wurde.

Diese Förderung ist bislang die größte Investition der EIB in das höhere Bildungswesen Rumäniens und einer der ersten Kredite für eine Universität des Landes, der mit Unterstützung des Europäischen Fonds für Strategische Investitionen vergeben wird.

Die Investition erfolgt mit dem Zweck der Umgestaltung der akademischen Einheiten und jener zugunsten der Studierenden der ersten rumänischen Universität; ungefähr 49.000 Studierende und 4.000 Mitarbeiter/innen werden somit neue Forschungszentren und besser ausgestattete Büros erhalten. Gleichweise verfolgt das Projekt auch die Steigerung der Energieeffizienz zwecks Verringerung der Energiekosten sowie der Kohlendioxidemissionen.

„Gegründet im Jahr 1581 (Academia/Universitas Claudiopolitana), verfügt die Babeș-Bolyai-Universität über eine einzigartige Tradition der Weltklasse in Forschung, Bildung und (innovativer) Beziehung zur Gesellschaft. Die neue, langläufige Finanzierung im Wert von 35 Millionen Euro durch die Europäische Investitionsbank wird unsere Stärken unterstützen, zugunsten der akademischen Gemeinschaft, der künftigen Generationen von Studierenden und der Gesellschaft im breiten Sinne. Jenseits der allgemeinen Auswirkung wird die Entwicklung der InfoBioNano4Health-Plattform die Herausbildung von intelligenten Spezialisierungen unterstützen, die für den Wettbewerbsvorteil der Stadt Klausenburg, Siebenbürgens, Rumäniens und sogar Europas auf internationaler Ebene grundlegend sind”, erklärt der Rektor der Babeș-Bolyai-Universität, Univ.-Prof. Dr. Daniel David anlässlich der Unterzeichnung des Förderabkommens.

Christian Kettel Thomsen, stellvertretender Vorsitzender der Europäischen Investitionsbank erklärte seinerseits, dass „die Europäische Investitionsbank verspricht, eine Bildung auf Weltniveau sowie Forschungsstellen die zur Wirtschaft des europäischen Wissens beitragen können, zu gewährleisten. Die Umgestaltung des Campus derBabeș-Bolyai-Universität wird die Entwicklung des Bildungsvorgangs der Studierenden anspornen und die Forschung bzw. Innovation in Rumänien und Europa erleichtern”.

Der Bildungsminister, Univ.-Prof. Dr. Sorin Cîmpeanu strich hervor, dass „die Bildung eine entscheidende Rolle in der Erarbeitung von effizienten Antworten auf die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen spielt. Ich glaube fest daran, dass die Investition in Universitäten zur Entwicklung der rumänischen Wirtschaft und zur Umsetzung des Digitalen Wandels sowie des Umweltschutzes beitragen kann. Die Europäische Investitionsbank ist ein Schlüsselpartner des höheren Bildungswesens in Rumänien und die Unterstützung der größten Universität des Landes ist ein wichtiger Teil im rumänischen Bildungsprozess”.

Die neue Investition wird (1) die Entwicklung Forschung und Innovation im Bereich der STEM-Fächer, speziell der UBB-Plattform InfoBioNano4Health bewirken, deren transversale Komponente die Human- und Sozialwissenschaften ausmachen (STEAM); (2) die Einrichtungen/Fakultäten im Bereich des Umweltschutzes und des Ingenieurwesens, sowie in den Bereichen Mathematik und Informatik vorantreiben, und die STEAM-Bereiche in den SMART und GREEN-Paradigmen verwirklichen; (3) die Lehrräume und die akademischen Einrichtungen vergrößern; und (4) die Errichtung von Bauten im Campus fördern. Die InfoBioNano4Health-Plattform konzentriert sich auf Informatik (z.B. KI/Big Data/Quanteninformatik/Kybernetische Sicherheit/Blockchain/Virtuelle bzw. Augmentierte Realitäten), auf Wissenschaften des Lebens, Biotechnologien, Nanowissenschaften und Nanotechnologien zunutze sowohl der Gesundheit der Bevölkerung als auch jener der Umwelt.

Die jüngste von der EIB betätigte Investition im höheren Bildungswesen Rumäniens folgt auf die Unterstützung vonseiten der EIB zugunsten der Medizinischen Universität Bukarest, der Technischen Universität Klausenburg und der Polytechnischen Universität Bukarest.

Die EIB hat im vergangenen Jahr neue Investitionen in Rumänien mit 907 Millionen Euro unterstützt.

Die EIB-Gruppe hat in den vergangenen 31 Jahren über 18 Milliarden Euro in den öffentlichen und privaten Sektor Rumäniens investiert.

Die Babeș-Bolyai-Universität Klausenburg (BBU) ist die Universität mit der ältesten akademischen Tradition in Rumänien (begonnen 1581, vor 440 Jahren) und vertritt die größte akademische Gemeinschaft des Landes (mit über 55.000 Menschen, in 11 Ortschaften und 9 Kreisen). Seit ihrer Gründung ist die BBU Teil der Galerie der prestigereichsten Referenzuniversitäten Rumäniens und ist heute die bestplatzierte in den globalen und Fachrankings der Universitäten. Außerdem belegt die BBU seit mehreren Jahren die ersten Plätze unter den Universitäten des Landes in den internationalen, sowohl umfassenden als auch Fachrankings, und befindet sich ständig unter den 5% der besten Universitäten weltweit, basiert auf eine fortschrittliche Infrastruktur (wie die FEI-Einrichtungen die Teil europäischer Netzwerke sind, modernisierte und in die virtuelle/augmentierte/gemischte Realität durch das UBB-EON-XR-Zentrum integrierte Labore). Jüngst (2021) wurde die BBU infolge der QS STAR-Begutachtung als die erste World-Class-Universität (QS*****) aus Rumänien bestätigt, 2020 wurde sie in Guild, die Organisation einiger der prestigeträchtigsten “world-class/research-intensive”-Universitäten Europas aufgenommen und ab 2021 ist die BBU teil des Verbandes EUTOPIA der europäischen Universitäten.