EIB-Verwaltungsrat stimmt Finanzierung in Rekordhöhe von 1,1 Milliarden Euro für Wallonien im Grundsatz zu

Schwerpunkte sind Energieeffizienz und Hochwasserresilienz

Unterzeichnung der Finanzierungsverträge wird noch vor Jahresende erwartet

Der Verwaltungsrat der Europäischen Investitionsbank (EIB) hat am 17. November einer Finanzierung von 1,1 Milliarden Euro für die Region Wallonien grundsätzlich zugestimmt. Gefördert werden damit Energieeffizienz- und Hochwasserresilienzprojekte. Die entsprechenden Finanzierungsverträge dürften von den Teams der EIB und der Region zeitnah fertiggestellt werden.

Die EIB hat bisher noch nie einen so hohen Betrag für eine einzelne Finanzierung in Belgien bereitgestellt. So sollen die Wärmeleistung in wallonischen Sozialwohnungen verbessert und die regionale Wasserwirtschaftsinfrastruktur verstärkt werden, um sie gegen künftige Extremwetterereignisse zu wappnen.

EIB-Vizepräsident Kris Peeters: „Mit einem Rekordbetrag für Projekte, die wichtig für die Menschen und ihre Zukunft sind, setzen wir den Grundstein für eine neue Finanzpartnerschaft mit der Region Wallonien. Die Projekte stehen in vollem Einklang mit den strategischen Prioritäten der EIB als „Klimabank“. Ein aktiver Kampf gegen den Klimawandel ist ohne einen geringeren CO 2 -Fußabdruck im Sozialwohnungswesen nicht möglich. Erforderlich sind aber auch die Vorbereitung auf und die Anpassung an Naturkatastrophen wie die im vergangenen Sommer, indem etwa vielerorts Flussufer verstärkt werden. Die EIB ist dem Aufruf der Region gefolgt. Wir stellen die nötigen Mittel bereit, damit diese vorrangigen Investitionen schneller getätigt werden. Es geht darum, die Herkulesaufgabe des Jahrhunderts gemeinsam zu schultern und unseren Planeten für künftige Generationen zu bewahren.“

Die Europäische Investitionsbank ist in rund 160 Ländern tätig und gehört zu den weltweit größten multilateralen Geldgebern für Klimafinanzierungen. Vor Kurzem hat die EIB-Gruppe ihren Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und bis 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß diesem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe seit Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

WALLONIA SOC HOUSING ENER EFF & FLOOD RESILIENCE (eib.org)