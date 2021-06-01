© To be defined

Investitionsdefizit von zehn Milliarden Euro jährlich schwächt Position der Europäischen Union im globalen Wettlauf bei künstlicher Intelligenz und Blockchain

Auf die Europäische Union entfallen nur sieben Prozent der jährlichen Eigenkapitalinvestitionen in beide Technologien; der Prozentsatz der Vereinigten Staaten und China liegt bei zusammengenommen 80 Prozent

Die Europäische Union ist jedoch in der Forschung bei beiden Technologien führend und hat einen großen Pool digitaler Talente

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Europäische Kommission haben heute eine neue Studie über die Situation bei künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologien in der Europäischen Union veröffentlicht: „Künstliche Intelligenz, Blockchain und die Zukunft Europas: Wie disruptive Technologien eine grüne, digitale Wirtschaft vorantreiben“. Die Studie wurde von der Abteilung Beratung für Innovationsfinanzierungen der EIB in enger Zusammenarbeit mit der Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien (GD CONNECT) im Rahmen des InnovFin-Programms erstellt. Dieses Programm ist eine gemeinsame Initiative der EIB und der Europäischen Kommission zur Förderung europäischer Innovationen.

Künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologien können die Art revolutionieren, wie wir arbeiten, reisen, und entspannen und unsere Gesellschaften sowie unser tägliches Leben organisieren. Bereits heute bewirken sie viel Gutes: Künstliche Intelligenz trug entscheidend zur schnelleren Entwicklung und Herstellung von Covid-19-Impfstoffen bei – und Blockchain kann nicht nur das traditionelle Finanzsystem stören, sondern auch Treibhausgasemissionen besser erfassen und darüber Bericht erstatten, den gewerblichen Verkehr optimieren und private Daten wirklich schützen. Die Weiterentwicklung beider Technologien auf der Grundlage von Ethik- und Nachhaltigkeitsprinzipien kann neue Wege für Wachstum eröffnen, technogische Lösungen vorantreiben, um unsere Gesellschaften wirklich digital und grüner zu machen, und letztlich dazu beitragen, dass unsere Erde bewohnbar bleibt.

Der heute veröffentlichte Bericht zeigt, dass die Europäische Union im Vergleich zu wichtigen internationalen Wettbewerbern bei der Entwicklung und beim Einsatz von künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologien an Boden verliert. Für sie spricht jedoch ihre führende Rolle in der Spitzenforschung und ihr großer Pool an digitalen Talenten.

Teresa Czerwińska, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über die Innovationsfinanzierungen der EIB: „Der wirkliche Mehrwert von künstlicher Intelligenz und Blockchain wartet noch auf uns – bei industriellen, geschäftlichen und öffentlichen Anwendungen. Da kann Europa Boden gutmachen und sogar eine Führungsrolle übernehmen. Gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass sich die Entwicklung dieser Technologien auf unsere europäischen Werte konzentriert und sie berücksichtigt. Wie müssen verstärkt gemeinsam agieren. Unsere Studie zeigt, dass wir dafür unter anderem mehr und schneller investieren müssen, speziell in Jungunternehmen in einem späteren Entwicklungsstadium. Die EIB-Gruppe bietet den EU-Ländern das ideale Instrumentarium, um die Entwicklung datengesteuerter Lösungen voranzutreiben und auszubauen, dem Markt Spitzenforschung zur Verfügung zu stellen und eine grünere und intelligentere Gesellschaft und damit ein stärkeres Europa aufzubauen.“

Roberto Viola, Generaldirektor der GD CONNECT, der Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien der Europäischen Kommission: „KI- und Blockchain-Technologien sind entscheidend, um Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern. Sie bieten beispiellose Möglichkeiten, weil sie den digitalen und grünen Wandel wesentlich voranbringen. Daher müssen wir die Investitionen in die Entwicklung und Übernahme dieser bahnbrechenden Technologien in Europa ankurbeln.“

Kann die Europäische Union im globalen Wettlauf bei künstlicher Intelligenz und Blockchain mithalten?

Aus der Studie geht hervor, dass die größte Zahl kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), die sich mit künstlicher Intelligenz und Blockchain befassen, in den Vereinigten Staaten zu finden ist (2 995), gefolgt von China (1 418) und der EU-27 (1 232). Auch das Vereinigte Königreich ist ein wichtiger Akteur (495). In der EU-27 befindet sich die höchste Anzahl von Unternehmen in Deutschland und Österreich, gefolgt von Südeuropa, Frankreich und Mittel-, Ost- und Südosteuropa (EU-13).

Bei den Finanzierungen scheint es auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Vereinigten Staaten und China hinauszulaufen: Auf diese beiden Länder zusammengenommen entfallen über 80 Prozent der jährlichen Eigenkapitalinvestitionen in Höhe von 25 Milliarden Euro, die in künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologien fließen. Die EU-27 hingegen kommt mit Investitionen von rund 1,75 Milliarden Euro pro Jahr nur auf sieben Prozent dieses Volumens. Der Studie zufolge könnte sich die Investitionslücke bei künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologien in Europa auf schätzungsweise bis zu zehn Milliarden Euro jährlich belaufen.

Ein Grund für diese Lücke ist darin zu suchen, dass große institutionelle Investoren wie Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, und Stiftungen nur begrenzt in Start-ups in einem späteren Stadium investieren, die sich mit künstlicher Intelligenz und Blockchain befassen.

Geografische Aufgliederung von kleineren und mittleren Unternehmen in den Bereichen künstliche Intelligenz und Blockchain; Stand 2020