Neues langfristiges EIB-Darlehen von 875 Millionen Euro beschleunigt Umsetzung des Helektra-Energieeffizienzprogramms und des Antonis-Tritsis-Programms für nachhaltige Stadtentwicklung

Neue Investitionen zur Senkung von Energiekosten und CO 2 -Emissionen und zur Verbesserung von Verkehrssicherheit, Wasser- und Abfallwirtschaft, Klimaresilienz, öffentlicher Gesundheit und Erdbebenschutz

Lokale Programme zur Modernisierung von Schulen, Krankenhäusern, öffentlichen Gebäuden und Sporteinrichtungen

EIB-Präsident bestätigt weitere Unterstützung für Klimaschutz und nachhaltige Investitionen in Griechenland – nach Rekordfinanzierungen von 2,8 Milliarden Euro für hochwirksame private und öffentliche Investitionen im Jahr 2020

Der griechische Ministerpräsident Mitsotakis und EIB-Präsident Werner Hoyer haben heute langfristige Finanzierungen von 875 Millionen Euro vereinbart. Damit kann landesweit die Umsetzung Hunderter lokaler Investitionsvorhaben für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz in Städten beginnen.

Kyriakos Mitsotakis, griechischer Ministerpräsident: „Da dank des schnelleren Impftempos ein Ende der Pandemie in Sicht ist, müssen wir nun verstärkt auf eine bessere Zukunft nach Corona hinarbeiten. Griechenland hat bereits einen Plan für einen Erholungs- und Resilienzfonds vorgelegt, den die Europäische Union sehr begrüßt. Sicher wird es über die beiden heute unterzeichneten Vereinbarungen hinaus noch weitere zahlreiche Gelegenheiten geben, um unsere Zusammenarbeit mit der EIB zu intensivieren, die entscheidend zum Erfolg Griechenlands beiträgt.“

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Die EIB-Gruppe will den Klimaschutz und eine nachhaltige Stadtentwicklung in ganz Griechenland vorantreiben. Die neuen langfristigen Finanzierungen von 875 Millionen Euro werden in den nächsten Jahren hochwirksame Investitionen von drei Milliarden Euro ermöglichen, die unter das Helektra-Energieeffizienzprogramm und das Antonis-Tritsis-Programm für nachhaltige Städte fallen. Es ist das größte Mittelvolumen, das die EIB in ihrer 58-jährigen Tätigkeit in Griechenland für Energieeffizienz und Stadtentwicklung bereitgestellt hat. Dies zeigt, in welchem Maße unsere griechischen Partner vorrangige Investitionen ausweiten wollen und wie eng das Investitionsteam der EIB für Griechenland in Athen und Luxemburg eingebunden ist.“

Die jüngste Finanzierung der EIB für den Klimaschutz in Griechenland ermöglicht Investitionen von drei Milliarden Euro, die im Rahmen von zwei Initiativen des Ministeriums für Umwelt und Energie und des Innenministeriums geplant sind. Sie sollen den Energieverbrauch und CO 2 -Emissionen senken und die öffentliche Gesundheit, den Erdbebenschutz sowie die Wasser- und Abfalldienste verbessern. Das Helektra-Programm erhöht die Energieeffizienz öffentlicher Gebäude im ganzen Land, das Antonis-Tritsis-Programm fördert Investitionen in nachhaltige Städte.

Die ersten Finanzierungsvereinbarungen für die beiden Initiativen wurden von Dimitrios Stamatis, Präsident des Consignment Deposits and Loans Fund, und Christian Kettel Thomsen, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Griechenland, unterzeichnet. An der virtuellen Zeremonie nahmen der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und EIB-Präsident Werner Hoyer teil.

Die Bedeutung und Wirkung der beiden Investitionsprogramme wurden mehrfach hervorgehoben, u. a. von Stelios Petsas, dem stellvertretenden Innenminister, Christos Staikouras, dem Finanzminister und Gouverneur der Europäischen Investitionsbank, Theodoros Skylakakis, dem stellvertretenden Finanzminister, Adonis Georgiadis, dem Entwicklungsminister, Kostas Skrekas, dem Umwelt- und Energieminister, und Makis Voridis, dem Innenminister, sowie von Apostolos Tzitzikostas, dem Vorsitzenden des Verbands der Regionen (ENPE) und Dimitris Papastergiou, dem Vorsitzenden des Zentralverbands der Kommunen (KEDE).

Christina Giovani, die stellvertretende Vorsitzende des Consignment Deposits and Loans Fund, wohnte der Zeremonie ebenfalls bei.

500 Millionen Euro für eine nachhaltige Stadtentwicklung in Griechenland

Die EIB stellt ein 500-Millionen-Euro-Darlehen mit 25-jähriger Laufzeit zur Verfügung. Die Mittel fließen in das Antonis-Tritsis-Programm zur Förderung nachhaltiger Investitionen in griechischen Städten.

Darunter fallen Projekte zur Verbesserung der Wasser- und Abwasserdienste, Abfallwirtschaft, Verkehrssicherheit und Klimaresilienz sowie Investitionen in intelligente Städte, Hochwasserschutz, Erdbebenschutz in Schulen und in bessere gesundheitliche Schutzmaßnahmen gegen Covid-19.

Die neue Initiative für eine nachhaltige Stadtentwicklung fördert verstärkt vorrangige Investitionen, etwa im Bereich der Stadtsanierung, und die Nutzung erneuerbarer Energien. Sie will die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürgern verbessern und ein attraktiveres Umfeld für Unternehmen und Tourismus schaffen.

Das Programm wird vom Innenministerium durchgeführt, und der Consignment Deposits and Loans Fund verwaltet die förderfähigen Investitionsprojekte.

375 Millionen Euro für die Senkung der Energiekosten und energieeffizientere öffentliche Gebäude

Die EIB hat außerdem 375 Millionen Euro für das Helektra-Programm zur Verbesserung der Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden, Schulen, Krankenhäusern und Sporteinrichtungen zugesagt.

Vorgesehen sind Investitionen in eine bessere Isolierung, die Erneuerung veralteter Heiz- und Kühlanlagen und eine stärkere Nutzung erneuerbarer Energien. Die Investitionen werden den Energieverbrauch und die CO 2 -Emissionen öffentlicher Gebäude senken und einen Beitrag zu den griechischen und europäischen Energieeffizienzzielen leisten.

Das Helektra-Programm dürfte in öffentlichen Gebäuden Energieeinsparungen von mindestens 30 Prozent erzielen und damit die Luftverschmutzung und Treibhausgasemissionen verringern.

Das Programm wird unter Federführung des Ministeriums für Umwelt und Energie durchgeführt und vom Consignment Deposits and Loans Fund verwaltet.

Rekordfinanzierungen der EIB-Gruppe in Griechenland

Vor Ankündigung der neuen Finanzierungen sprachen Ministerpräsident Mitsotakis, EIB-Präsident Werner Hoyer und EIB-Vizepräsident Christian Kettel Thomsen über die Rekordfinanzierungen von 2,8 Milliarden Euro, die die EIB und der Europäische Investitionsfonds (EIF) im letzten Jahr für hochwirksame private und öffentliche Investitionen an griechische Partner vergeben hatten. Auch künftige Prioritäten wurden diskutiert.