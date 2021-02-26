Die EIB-Gruppe, also die Europäische Investitionsbank und der Europäische Investitionsfonds, weitet ihre KMU-Finanzierungen in den Niederlanden deutlich aus

Von 2018 bis 2020 stellte sie rund drei Milliarden Euro für niederländische KMU bereit und stieß damit gehebelt über Banken und private Finanzpartner Investitionen von rund 12,5 Milliarden Euro an

Laut Vizepräsident Kris Peeters wird die EIB-Gruppe diesen Kurs fortsetzen: „In Zeiten wie diesen brauchen KMU anhaltende Unterstützung durch Zugang zu Finanzierungen – genau dafür steht die EIB-Gruppe.“

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der Europäische Investitionsfonds (EIF) haben ihre Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in den Niederlanden deutlich ausgebaut. Von 2018 bis 2020 vergaben sie über Partnerbanken und Fonds rund drei Milliarden Euro in den Niederlanden. Gehebelt über die zwischengeschalteten Finanzpartner mobilisierten sie Finanzierungen von insgesamt rund 12,5 Milliarden Euro für niederländische KMU.

Vor allem der EIF, der sich traditionell auf KMU-Finanzierungen konzentriert, steigerte sein Volumen 2020 deutlich: Er machte über Garantien (u. a. Beequip, Invest-NL), Fondsbeteiligungen (z. B. Shift Invest, Rubio Impact Fund) und Mittel für die finanzielle Teilhabe (Triodos, Qredits) die Rekordsumme von 1,3 Milliarden Euro verfügbar. Auch die EIB erhöhte ihr Volumen. Sie stellte mehr „grüne“ Durchleitungsdarlehen bereit, die speziell für nachhaltige KMU bestimmt sind. Ein Beispiel sind die Nachhaltigkeitsdarlehen mit der Rabobank. Außerdem ermöglichte die EIB-Gruppe gemeinsam mit ING durch eine der bisher größten Verbriefungen überhaupt Neukredite von 1,1 Milliarden Euro für KMU in den Niederlanden.

Die EIB-Gruppe hatte kürzlich bereits bekannt gegeben, dass sie 2020 ein Rekordvolumen an Finanzierungen für Projekte in den Niederlanden unterzeichnet hatte. Durch die Fokussierung auf KMU möchte EIB-Vizepräsident Kris Peeters den niederländischen Unternehmen klar signalisieren, dass Europa für sie da ist: „Die EIB finanziert traditionell Verkehrs-, Energie- und Klimaprojekte, aber seit der Finanzkrise wurde der Schwerpunkt auf KMU weiter verstärkt. In diesen schwierigen Zeiten wollten wir mehr tun, etwa durch besondere europaweite Initiativen wie den Europäischen Garantiefonds. Europa steht an der Seite der niederländischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Nicht nur durch den Binnenmarkt, sondern ganz konkret mit günstigen Finanzierungen, die die EIB-Gruppe über lokale Partner vergibt. In Zeiten wie diesen brauchen KMU anhaltende Unterstützung durch Zugang zu Finanzierungen – genau dafür steht die EIB-Gruppe.“