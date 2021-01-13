SAB-Erlöse jetzt auch für „Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme“ (Ziel Nr. 6 der EU-Taxonomie)

SAB-Dokumentation am Stand der EU-Taxonomie ausgerichtet

Enormer Zuspruch der Anleger (fünfzehnmal überzeichnet) bestätigt wachsendes Marktinteresse an Nachhaltigkeit

Am 11. Januar 2021 hat die Europäische Investitionsbank (EIB) eine neue Nachhaltigkeitsanleihe (SAB) im Volumen von 1,5 Mrd. EUR mit Fälligkeit am 15. Mai 2041 begeben. Aufgrund der Nachfrage von über 22,5 Mrd. EUR (ohne Konsortialführer) wurde der ursprüngliche Umfang (1 Mrd. EUR) aufgestockt. Der Kurs betrug 7 Basispunkte unter Mid-Swap und war somit 2 Basispunkte besser als ursprünglich vorgesehen. Die Emissionsrendite belief sich auf ‑0,003 %, was einer Spanne von 30,6 Basispunkten über der 4,75%igen DBR mit Fälligkeit 07/04/2040 und 6,3 Basispunkten unter der 4,5%igen FRTR mit Fälligkeit 25/04/2041 entspricht.

Die Emission erfolgte zeitgleich mit dem One Planet Summit for Biodiversity in Paris. Parallel dazu wurde die Verwendung der Erlöse von EIB-Nachhaltigkeitsanleihen auf den „Schutz und die Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme“ ausgeweitet.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Nachhaltige Finanzierungen müssen ein Grundbestandteil der weltweiten Antwort auf die Klima- und Umweltveränderungen sein. Die EIB geht mit gutem Beispiel voran und führt Finanzierungen und Mittelbeschaffung auf der Grundlage richtungsweisender EU-Rechtsvorschriften durch. Biodiversität ist ein Kernziel.“

Die durch die EIB-Nachhaltigkeitsanleihen auf den weltweiten Kapitalmärkten beschafften Mittel fließen in langfristige Finanzierungen für Projekte, die der EU-Taxonomie entsprechen.

Im Vorfeld der EU-Taxonomie-Verordnung konnten Anleger über die EIB-Nachhaltigkeitsanleihen Finanzierungen im Zusammenhang mit Covid-19 sowie Projekte unterstützen, die den Zugang zu Wasser, Gesundheitsleistungen und Bildung verbessern. Die Grundlage dafür bilden transparente Kriterien zur Prüfung der Investitionen gemäß dem EU-Rahmen.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Die Erlöse aus den EIB-Nachhaltigkeitsanleihen fließen nur in Umweltschutz- und soziale Projekte, die entscheidend zu den EU-Nachhaltigkeitszielen beitragen. 2018 war die EIB der erste Emittent, der seine Anleihedokumentation auf die EU-Rechtsvorschriften über ein nachhaltiges Finanzwesen abstimmte. Jetzt ist auch die Biodiversität ein Förderkriterium. Damit verpflichten wir uns in einem Bereich, der für die EU und die EIB von besonderer Bedeutung ist, zur Transparenz gegenüber unseren Anlegern.“

Die EIB hat nunmehr beschlossen, denselben Ansatz auch auf den Schutz und die Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme anzuwenden (vgl. nachstehende Abbildung). Den Beginn macht die nachhaltige Waldbewirtschaftung, jedoch sollen schrittweise auch andere wichtige Bereiche hinzukommen (z. B. Erhaltung der Natur und der Biodiversität, nachhaltige Landnutzung und -bewirtschaftung, nachhaltige landwirtschaftliche Verfahren sowie zugehörige Aktivitäten, die gemäß der Taxonomie-Verordnung zu diesen Zielen beitragen).

Die SAB-Erlöse werden nach der Emission auf First-in-First-out-Basis für in Betracht kommende Auszahlungen zugunsten zahlreicher Nachhaltigkeitsziele verwendet. Die Auszahlungen für Biodiversitätsziele werden schrittweise erfolgen, und die Bank informiert die Anleger in jährlichen Rahmen für Nachhaltigkeitsanleihen über ihre Höhe und die Auszahlungsintervalle. Geprüft werden diese Rahmen von einem unabhängigen externen Abschlussprüfer, der einer offiziellen Aufsicht untersteht (Reasonable Assurance nach ISAE 3000, derzeit durch KPMG).

Lars Dreier Kristensen, Senior Portfolio Manager bei ATP: „Klimawandel, Umweltzerstörung und Zoonosen hängen unmittelbar und eng zusammen. Die Kapitalmärkte müssen bei ihrer Bekämpfung ganzheitlich vorgehen. Wir begrüßen daher, dass die EIB die SAB-Erlöse jetzt auch für die Biodiversität einsetzt. Der EIB-Ansatz bei Nachhaltigkeit ist kohärent und beruht auf den EU-Rechtsvorschriften über ein nachhaltiges Finanzwesen. Die Bank hat in dieser Hinsicht unsere volle strategische Unterstützung.“

Patrick Gorm Nielsen, Portfolio Manager bei PFA Asset Management: „Wir sind wie die EIB der Ansicht, dass wir mehr Klarheit auf dem Gebiet der nachhaltigen Finanzierungen brauchen. Deswegen freuen wir uns über ihre jüngsten Maßnahmen, die eine Nachverfolgung grüner Finanzierungen gemäß der Taxonomie-Verordnung der EU ermöglichen. Dass die EIB mit Nachhaltigkeitsanleihen jetzt auch die Biodiversität aktiv fördert, ist sehr positiv – und gerne unterstreichen wir unsere Unterstützung mit einer Lead Order.“

Der Ansatz der EIB fand 2020 am Markt großen Anklang, weil die Anleger erkannten, dass die verschiedenen Nachhaltigkeitsbereiche in enger Wechselwirkung stehen. Der WWF bezeichnete Covid-19 sogar als den „Bumerang-Effekt der Ökosystem-Zerstörung“.

Das Volumen der SAB-Emissionen erhöhte sich 2020 um mehr als das Fünffache gegenüber 2019, und die Anleihen entwickelten sich zu Referenzgrößen am Markt.

Hintergrundinformationen

Nachhaltigkeitsziele von CAB und SAB – schrittweise Anpassung an die EU-Taxonomie-Verordnung

Klimaschutzanleihen Nachhaltigkeitsanleihen Ökologische Ziele Ökologische Ziele

(außer Klimaschutz) Soziale Ziele Bekämpfung der Ursachen des Klimawandels Bis jetzt: Nachhaltige Nutzung und Schutz der Wasser- und Meeresressourcen

Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung NEU: Schutz und Wiederherstellung Bis jetzt: Zugang zu Wasser- und Sanitärversorgung

Katastrophenschutz

Zugang zu gleicher, inklusiver Bildung

Allgemeiner Zugang zu bezahlbaren Gesundheitsleistunge

Aufschlüsselung der Nachfrage

Nach Regionen Nach Investoren Übriges Europa 26% Fondsmanager/Versicherungs­gesellschaften/Pensionsfonds 55% Deutschland/Österreich/Schweiz 21% Banken/ALM 36% Frankreich 19% Zentralbanken/öffentliche Institutionen 6% Nordische Länder Sonstige 3% Vereinigtes Königreich/Irland Benelux-Staaten 3% Nord- und Südamerika

Eckdaten der neuen Emission: Nachhaltigkeitsanleihe, 1,5 Mrd. EUR, 0,01 %, Mai 2041

Emissionsvolumen 1,5 Mrd. EUR Kursfestsetzung 11 Januar 2021 Zahlungstermin 19 Januar 2021 (T+6) Fälligkeitstermin 15 Mai 2041 Kupon 0,01 % jährlich, act/act (ICMA), am folgenden Werktag Reoffer-Spread Mid-Swap -7 Bp. Gebühren 0,20 % Notierung Luxemburger Börse Konsortialführer BofA Securities, Crédit Agricole CIB, LBBW, Santander

Das Gesamtvolumen der ausstehenden SAB beläuft sich derzeit auf (umgerechnet) über 6,4 Mrd. EUR. Es umfasst acht Anleihen in AUD, EUR, SEK und USD.

Zum 11. Januar 2021 hatte die EIB mit (umgerechnet) über 14,6 Mrd. EUR bereits rund 24 % des für 2021 angekündigten Mittelbeschaffungsprogramms von 60 Mrd. EUR umgesetzt.

Link zum SAB-Rahmen 2018–2019