EIB-Darlehen von 150 Millionen Euro an Wohnimmobilieninvestor Vesteda zur Verbesserung der Nachhaltigkeit seines Portfolios und für den Erwerb neuer Wohnkomplexe

Vesteda will im staatlich regulierten Mietsegment erschwinglichen Wohnraum für Haushalte mit mittlerem Einkommen anbieten

Der niederländische Wohnimmobilieninvestor Vesteda und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben eine Finanzierungsvereinbarung über 150 Millionen Euro unterzeichnet. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 10 bis 15 Jahren. Mit dem Geld will Vesteda 2021 und 2022 die Nachhaltigkeit der Wohnungen in seinem bestehenden Portfolio verbessern und neue Wohnkomplexe erwerben. Vesteda wird die EIB-Mittel auch für Wohnungen im staatlich regulierten Mietsegment einsetzen, um auch Haushalten mit mittlerem Einkommen erschwinglichen Wohnraum anbieten zu können.

EIB-Vizepräsident Christian Thomsen: „Ein nachhaltiger Bausektor spielt beim Klimaschutz eine wesentliche Rolle. Vesteda will sich verstärkt dafür engagieren und hat deshalb kürzlich eine grüne Anleihe begeben. Die EIB freut sich, das Unternehmen dabei weiter zu unterstützen.“

Frits Vervoort, CFO von Vesteda: „Sowohl Vesteda als auch die Europäische Investitionsbank verfolgen in puncto Nachhaltigkeit und bezahlbarer Wohnraum ehrgeizige Ziele. Da wir schon mit einer grünen Privatplatzierung und einer grünen Anleihe dabei sind, kommen wir nun für EIB-Finanzierungen in Betracht. Durch die neue Vereinbarung können wir unsere Finanzierungsquellen weiter diversifizieren und das Laufzeitenprofil unserer Fremdmittel verbessern.“

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt Darlehen für Projekte und Investitionsprogramme, die den vorrangigen Zielen der Europäischen Union entsprechen. So fördert sie unter anderem die Geschlechtergleichstellung, den sozialen Zusammenhalt und die nachhaltige Entwicklung.

Vesteda ist ein niederländischer Wohnimmobilieninvestor mit Schwerpunkt auf Mietwohnungen im mittleren Preissegment. Das Unternehmen investiert Gelder von institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds und Versicherern. Sein Wohnimmobilienportfolio in den Niederländen hat einen Gesamtwert von fast acht Milliarden Euro. Die mehr als 27 000 Mietwohneinheiten befinden sich hauptsächlich in Wirtschafts- und Metropolregionen.