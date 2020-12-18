© Technical University of Cluj-Napoca 2020

Langfristiges EIB-Darlehen zur Verbesserung der Einrichtungen für Lehre, Forschung und Innovation auf dem Campus in Rumänien

Erstes Darlehen im Rahmen des 100-Millionen-Euro-Programms 2021–2025 der EIB für Hochschulen in Rumänien

EIB-Darlehen über 21 Millionen Euro ermöglicht Investitionen der Technischen Universität Cluj-Napoca von 44 Millionen Euro und schafft neue Stellen in Forschung und Lehre

Geplante Investitionen dienen der Modernisierung der Forschungs- und Bildungsinfrastruktur und verbessern die Wohnbedingungen der Studierenden und Beschäftigten der Universität

Finanzierung unterstützt die wesentlichen strategischen Entwicklungspläne der Hochschule

Die Europäische Investitionsbank (EIB) fördert mit einem 25-jährigen Darlehen über 21 Millionen Euro transformative Investitionen an der Technischen Universität Cluj-Napoca (TUCN).

Es ist die erste Finanzierung, die im Rahmen des Programmdarlehens der EIB von 100 Millionen Euro für Hochschulen in Rumänien vergeben wird. Sie fällt unter die Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen, des Herzstücks der Investitionsoffensive für Europa („Juncker-Plan“).

Hauptziel des 2020 von der EIB aufgelegten Programms ist es, die notwendigen Mittel zur Modernisierung von Lehr-, Forschungs-, Innovationseinrichtungen bereitzustellen und die Wohnbedingungen für Studierende an rumänischen Universitäten zu verbessern. Mit dem Geld sollen neue Gebäude errichtet und bestehende Einrichtungen saniert werden. Geplant sind außerdem Investitionen in die Anpassung der Infrastruktur an neue Technologien, in eine bessere Lernumgebung, den barrierefreien Zugang und eine höhere Energieeffizienz.

Das von der TUCN unterzeichnete Darlehen ist die erste Finanzierung, die von der EIB im Rahmen des 2020 aufgelegten Programms für Hochschulen an eine Universität in Rumänien vergeben wurde.

Monica Cristina Anisie, Ministerin für Bildung und Forschung: „Ich begrüße die Unterstützung der Europäischen Investitionsbank für die Technische Universität Cluj-Napoca. Es ist die erste EIB-Finanzierung für eine rumänische Hochschule außerhalb von Bukarest. Das Darlehen über 21 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 25 Jahren kommt Tausenden von Studierenden und der Forschung zugute und schafft 200 neue Stellen. Ich freue mich, dass die Technische Universität Cluj-Napoca mit dieser Vereinbarung unsere Studierenden fördert, aber auch zur Entwicklung eines gebildeten Rumänien beiträgt.“

Prof. Dr. Eng. Vasile Topa, Rektor der Technischen Universität Cluj-Napoca: „Die Technische Universität Cluj-Napoca ist heute eine moderne, vielfältige und komplexe Hochschule mit einer klaren Identität. Sie ist ein aktiver Teil der lokalen, regionalen und nationalen Ökosysteme und trägt als anerkannte und geschätzte Bildungs- und Forschungseinrichtung zum Technologietransfer und zu hochwertigen Innovationen bei. Dass die EIB unsere Universität bei ihrem bislang größten Investitionsprogramm unterstützt, wird uns helfen, unsere strategischen Ziele schneller zu erreichen und die Wohn-, Lern- und Forschungsbedingungen für unsere Studierenden und Lehrkräfte zu verbessern. Wir sind stolz, dass die Technische Universität Cluj-Napoca als erste Hochschule des Landes eine Finanzierung der EIB im Rahmen des Programms 2021–2025 für die Entwicklung der Hochschuleinrichtungen in Rumänien erhält.“

Christian Kettel Thomsen, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Rumänien: „Die Europäische Investitionsbank freut sich, die ehrgeizige Modernisierung der Technischen Universität Cluj-Napoca zu unterstützen. Die 21 Millionen Euro über 25 Jahre stärken die akademische und wissenschaftliche Exzellenz der Universität. Durch Investitionen mit Weitblick verbessern wir die Bildung, Forschung und Innovation und steigern die Energieeffizienz auf dem Campus.“

Der erste EIB-Kredit für die TUCN kommt Tausenden von Studierenden zugute, stärkt die Innovation und Forschung und schafft Hunderte neuer Arbeitsplätze.

Der Investitionsplan der Universität umfasst die Modernisierung der Bildungsinfrastruktur für smarte Fachbereiche in drei bestehenden Gebäuden, die Einrichtung eines sogenannten „Hub UT Cluj“ mit Räumlichkeiten für Konferenzen, Workshops und die Unterbringung von Spin-offs, den Bau neuer Unterkünfte für 300 Studierende und die Sanierung bestehender Wohnheime.

Hinzu kommen ein Neubau für das Forschungsinstitut für künstliche Intelligenz und der Umzug der Universitätsbibliothek und der Mensa in moderne Gebäude, die mit neuester Technik ausgestattet sind.

Förderung von Hochschulinvestitionen in Rumänien

Die Technische Universität Cluj-Napoca wird als erste Universität aus dem neuen 100-Millionen-Euro-Programm der EIB für Rumäniens Hochschulen unterstützt, das vom Europäischen Fonds für strategische Investitionen garantiert wird.

Derzeit prüft die EIB Finanzierungen für mehrere Universitäten im Land. Weitere Projekte werden voraussichtlich in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Dem Programmvorschlag für den Zeitraum 2021–2025 war 2019 eine EIB-Finanzierung über 25 Millionen Euro für die Polytechnische Universität Bukarest vorausgegangen, deren großer Erfolg mit dem neuen Programm nun andernorts wiederholt werden soll.

Umbau des Campus der Technischen Universität Cluj-Napoca

Mit der neuen EIB-Finanzierung wird sich die Qualität der Lehre und Forschung und der Einrichtungen für Studierende auf dem Campus der Technischen Universität Cluj-Napoca verbessern.

Damit kann die Universität ihre Rolle als führendes Zentrum für akademische Exzellenz in Rumänien weiter festigen. Weniger Studierende müssen für ihr Studium ins Ausland gehen, und umgekehrt wird die Universität für ausländische Studierende attraktiver.

Gute Qualifikation für den Arbeitsmarkt

Die moderneren Lehr- und Forschungseinrichtungen der Technischen Universität Cluj-Napoca werden den Arbeitsmarkt mit hoch qualifizierten Absolventen versorgen und so die Entwicklung und Innovationskraft stärken. Sie werden die intelligente Spezialisierung voranbringen und den Anforderungen der Arbeitgeber im Nordwesten Rumäniens entsprechen.

Höhere Energieeffizienz, niedrigere Energiekosten

Die von der EIB geförderten Investitionen verbessern die Energieeffizienz des Campus erheblich und senken sowohl die Energiekosten als auch die CO 2 -Emissionen.

46 Prozent der Gesamtinvestitionen dienen der Energieeffizienz, weil die Neubauten den Standards für Niedrigstenergiegebäude entsprechen und bestehende Gebäude modernisiert werden.

Die Europäische Investitionsbank fördert Bildungsinvestitionen in Europa und weltweit und achtet darauf, dass bei den Projekten die Best Practices eingehalten werden.

In den vergangenen zehn Jahren hat die EIB über 30 Milliarden Euro für Schulen, Hochschulen und Weiterbildung vergeben.