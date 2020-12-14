© Boni

Neue Arbeitsplätze in ländlichen Gebieten Bulgariens

Optimierter Energieverbrauch und ökologischer Fußabdruck

Hohe Landwirtschafts-, Tierschutz- und Hygienestandards

Kredit mit Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI)

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Boni Holding AD, ein wachstumsstarkes Agrarunternehmen, haben ein Darlehen über 30 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel sind für die Modernisierung und den Neubau von Produktionsanlagen in Lewski, Lowetsch, Pordim, Brestak und Targowischte bestimmt.

Das Projekt soll den Energieverbrauch des Unternehmens optimieren und dafür sorgen, dass bei den Investitionen in die Wertschöpfungskette für Schweinefleisch die höchsten bulgarischen und europäischen Standards für Tier- und Umweltschutz eingehalten werden. Die EIB-Mittel tragen zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen in ländlichen Gegenden Bulgariens und somit zur regionalen Kohäsion bei – einem EU-Ziel, um weniger entwickelte Gebiete in der Europäischen Union zu fördern.

Das Projekt hilft, Treibhausgasemissionen zu reduzieren, weil Importe durch lokal produziertes Fleisch ersetzt werden können. Damit entspricht es den strategischen Zielen der EU, Lebensmittel effizienter und mit einem geringeren ökologischen Fußabdruck auf vorhandenen Landwirtschaftsflächen zu produzieren. Dies sind wichtige Elemente der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“, die jüngst im Rahmen des europäischen Grünen Deals veröffentlicht wurde.

Die Finanzierung wird aus einem Programmdarlehen für Midcap-Unternehmen in Mittel- und Südosteuropa vergeben, das im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert wird.

EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova: „Das globale Lebensmittelsystem hat große Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft, den Klimawandel und die Umwelt. Das heute bekannt gegebene Projekt ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die EIB als Bank der EU zur Bewältigung dieser Herausforderungen beiträgt. Die Boni Holding AD ist ein wachstumsstarkes bulgarisches Unternehmen. Mit unserem Darlehen kann sie Arbeitsplätze vor Ort schaffen und ihren Energieverbrauch und ökologischen Fußabdruck in Einklang mit der ‚Vom Hof auf den Tisch‘-Strategie der Europäischen Union verringern. Ermöglicht wird das durch eine EFSI-Garantie. Privatwirtschaftliche Projekte wie dieses, die die europäischen Kohäsionsziele mit den Prioritäten des europäischen Grünen Deals verbinden, sind uns ein wichtiges Anliegen. 2021 wollen wir bulgarische Unternehmen noch stärker unterstützen.“

Janusz Wojciechowski, EU-Kommissar für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung: „Diese Vereinbarung zeigt, wie sich die EU für ein nachhaltiges und gesundes Lebensmittelsystem einsetzt. Das Projekt wird nicht nur die Umwelt- und Klimaauswirkungen der Viehwirtschaft reduzieren, sondern auch strengere Tierschutzstandards fördern und für neue Arbeitsplätze im ländlichen Raum sorgen. Das ist ein weiterer Schritt hin zu nachhaltigen Produktionsverfahren in Einklang mit den Zielen des europäischen Grünen Deals.“

Georgi Nikolov, CEO der Boni Holding AD: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der EIB. Die Boni Holding AD verfolgt die langfristige Strategie, entlang der Lebensmittelversorgungskette ein effizientes und nachhaltiges Geschäftsmodell zu entwickeln und hochwertige, sichere Lebensmittel anzubieten. Wir sind stolz darauf, zum Wohlergehen unserer Stakeholder und der Menschen an unseren Standorten beizutragen. Das Darlehen der EIB zeigt uns, dass wir mit unserem Investitionsprogramm auf dem richtigen Weg sind.“

Die Boni Holding AD wurde vor 29 Jahren gegründet. Sie ist eines der größten Unternehmen im bulgarischen Lebensmittelsektor, führender Schweinefleischproduzent und einer der bekanntesten Hersteller von Fleischprodukten und Feinkost. Neben verschiedenen spezialisierten Schweinezuchtbetrieben hat das Unternehmen mit die fortschrittlichsten Fleischverarbeitungsanlagen Europas, die über technische Kapazitäten für die Produktion einer Fülle von Fleischprodukten verfügen.