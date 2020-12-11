Erste gezielte Zusammenarbeit mit der Regierung für schnellere Digitalisierung und digitale Anbindung des ländlichen Raums

Finanzierung von 6,5 Milliarden CFA-Francs für Privatsektor mit Société Générale Tschad vereinbart

EIB unterstützt Mitgliedschaft von Tschad in der African Trade Insurance Agency zur Förderung des Handels und von Investitionen im Land

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat heute drei neue Initiativen zur Stärkung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in Tschad genehmigt. Diese umfassen die erste gezielte Unterstützung seitens der EIB für die Digitalisierung und für die digitale Anbindung des ländlichen Raums und das erste Finanzierungsprogramm der EIB für den Privatsektor, um Unternehmensinvestitionen anzukurbeln und Unternehmen in den am meisten von der Covid-19-Krise betroffenen Sektoren zu helfen. Nicht zuletzt soll Tschad der Beitritt zur African Trade Insurance Agency ermöglicht werden, was den Handel und Investitionen erleichtern wird.

Die Initiativen für den digitalen Wandel und die Unternehmensinvestitionen, die die Europäische Investitionsbank als Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen und größte supranationale Bank unterstützt, wurden in N'Djamena offiziell genehmigt.

Anwesend waren Issa Doubragne, Minister für Wirtschaft, Entwicklungsplanung und internationale Zusammenarbeit, Magloire N'Guessan, Generaldirektor der Société Générale Tschad, Nikolaos Milianitis, Leiter des EIB-Büros in Zentralafrika, Zissimos Vergos, kommissarischer Geschäftsträger der EU-Delegation in Tschad, und Leiterin des Bereichs Entwicklungszusammenarbeit der EU-Delegation Silvia Severi.

Manuel Moses, CEO der African Trade Insurance Agency (ATI), und das Managementteam waren per Video aus Nairobi in Kenia dazugeschaltet.

Issa Doubragne, Minister für Wirtschaft, Entwicklungsplanung und internationale Zusammenarbeit: „Dank der heute unterzeichneten Vereinbarungen profitieren Unternehmen, Landwirtinnen und ‑wirte und Familien in ganz Tschad in den kommenden Jahren von einer besseren digitalen Anbindung und von Handelsinvestitionen. Die Republik Tschad begrüßt die Unterstützung der Europäischen Investitionsbank und das Engagement von Team Europe für die Entwicklung privatwirtschaftlicher Investitionen, des Handels und der digitalen Infrastruktur. Die neuen Investitionen werden Tschad widerstandsfähiger gegen die wirtschaftlichen und sozialen Folgen von Covid-19 machen und in den kommenden Jahren eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen.“

Ambroise Fayolle, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank: „Die Europäische Investitionsbank ist seit 53 Jahren in Tschad tätig. Heute beginnt eine neue Ära dieser langen Zusammenarbeit. Im Zuge der globalen Antwort von Team Europe verstärkt die EIB ihre Unterstützung für die Beschleunigung privater Investitionen in Tschad und ganz Afrika. So sollen afrikanische Unternehmen besser gegen die Folgen von Covid-19 gewappnet sein.

Die EIB hat gemeinsam mit der Société Générale ihre erste Direktfinanzierung für Unternehmensinvestitionen in Tschad vergeben und ermöglicht es dem Land durch die erste gezielte Partnerschaft, in den kommenden Jahren digitaler zu werden. Wir freuen uns auch, Tschad den Beitritt zur African Trade Insurance Agency zu ermöglichen, was künftige Investitionen erleichtern wird. Die Europäische Investitionsbank ist ein wichtiger Partner für Tschad, die Sahelregion und Afrika.“

Zissimos Vergos, kommissarischer Geschäftsträger der EU-Delegation in Tschad: „Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten, unser ‚Team Europe‘, unterstützt Tschad auch weiterhin bei seinen Maßnahmen gegen die gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 und beim Aufbau einer resilienteren und inklusiveren Wirtschaft. Wir sind uns darüber einig, dass die Wirkung und der Erfolg der Finanzierungsinitiativen auch von einem steten, gut strukturierten Dialog des öffentlichen Privatsektors über das Investitionsklima, ein geeignetes Geschäftsumfeld und die Förderung des Unternehmertums von jungen Menschen und Frauen abhängen. Oft wird dabei übersehen, dass neben Finanzierungsmitteln auch erstklassiges Know-how in Sachen Digital-, Finanz-, Geschäfts- und Umweltdienstleistungen mobilisiert wird, das dem tschadischen Privatsektor direkt zugutekommt. Die vom Team der Europäischen Investitionsbank geleistete Arbeit und der langfristige Investitionsplan der laufenden Initiativen sind ein deutlicher Beleg für das langjährige Engagement von Team Europe in Zentralafrika und der Sahelregion.“

Digitale Anbindung von Tschad an den Rest der Welt

Die EIB unterstützt die Digitalisierung in der Sahelregion zunächst mit drei Machbarkeitsstudien. Darin soll beschrieben werden, wie ländliche Kommunen mit einer schnellen Internetanbindung, besseren Telekommunikationsdiensten und einer besseren digitalen Anbindung ausgestattet werden können. Die Studien unterstützen den Staat auch bei seinem Plan, den wirtschaftlichen Beitrag der Informations- und Kommunikationstechnologien künftig zu verdoppeln.

Idriss Bachar Saleh, Minister für Post und digitale Wirtschaft: „Spürbare Investitionen in die Digitalisierung sind für das künftige Wirtschaftswachstum und den sozialen Fortschritt im Binnenstaat Tschad unerlässlich. Durch die Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank kann Tschad von technischem Know-how und bewährten Verfahren im digitalen Sektor profitieren. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen freue ich mich auf die künftige Zusammenarbeit mit der EIB.“

Investitionsprogramm von 6,5 Milliarden CFA-Francs mit der Société Générale

Das Darlehen ist Teil der globalen Unterstützung der Europäischen Investitionsbank für die Entwicklung des Privatsektors und der gezielten Hilfe für afrikanische Unternehmen, die mit den wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Folgen von Covid-19 kämpfen. Die neuen Finanzierungsmittel stehen ab sofort zur Verfügung und werden von der Société Générale Tschad verwaltet. Die 6,5 Milliarden CFA-Francs sind für die Deckung des Betriebskapitalbedarfs und für eine stärkere Unterstützung von Investitionsvorhaben gedacht und mit flexibleren Auszahlungsbedingungen verbunden, um den plötzlichen Problemen afrikanischer Unternehmen Rechnung zu tragen.

Magloire N’Guessan, Generaldirektor der Société Générale Tschad: „Seitdem der Plan ‚Grow with Africa‘ im Jahr 2017 ins Leben gerufen wurde, hat die Société Générale eine Vielzahl von Initiativen zur Stärkung des nachhaltigen und robusten Wachstums kleiner und mittlerer afrikanischer Unternehmen angestoßen. Als wichtigster Partner einheimischer Unternehmen trägt die Société Générale laufend zur Finanzierung der Wirtschaft bei. Die neue Partnerschaft mit der EIB verstärkt unsere KMU-Finanzierungen und unterstützt das Wirtschaftswachstum in Tschad.“

Beitritt von Tschad zur African Trade Insurance Agency

Die afrikanischen Länder beginnen, sich gegen die voraussichtlichen negativen wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 zu wappnen. Investitionsversicherungen gelten in diesem Zusammenhang als wichtiger Bestandteil der finanziellen Unterstützung, um die Volkswirtschaften vieler afrikanischer Länder besser zu schützen. Weil auf den meisten afrikanischen Märkten keine Investitionsversicherungen verfügbar sind, werden wichtige Fremd- und Eigenkapitalinvestitionen sowie ein optimaler grenzüberschreitender Handel ausgebremst. In den vergangenen Monaten haben die wegen der Pandemie zunehmenden wirtschaftlichen Probleme den Mangel an Handelsversicherungen in Afrika noch verschärft.

Die EIB vergibt 15 Millionen Euro, damit Tschad der African Trade Insurance Agency beitreten kann. Durch die Vollmitgliedschaft des Landes können Investoren einfacher und kostengünstiger Arbeitsplätze schaffen, ihre Handelsaktivitäten ausbauen und saubere Energie bereitstellen.

Manuel Moses, CEO der African Trade Insurance Agency: „Diese Initiative ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die EIB ihre integrierte Strategie für die Entwicklung Afrikas laufend anpasst. Wir sind stolz auf die anhaltende Zusammenarbeit mit der EIB, die ein echter Partner des Kontinents ist. Im November 2019 finanzierte sie bereits mit einer Fazilität für vergünstigte Finanzierungen die Kapitaleinlagen von Burkina Faso, Kamerun, Tschad, Niger, Senegal und Togo für den Beitritt zur African Trade Insurance Agency. Dadurch stehen noch mehr afrikanischen Ländern Versicherungen bereit, die Investitionen und den innerafrikanischen Handel fördern und die coronabedingte Risiken mindern.“

Die Versicherungen der ATI sind deswegen wichtiger denn je, damit viele Länder attraktive Investitionsziele bleiben.

Hintergrundinformationen

Société Générale

Die Société Générale ist einer der größten europäischen Finanzdienstleister. Als diversifizierte Universalbank vereint die Gruppe finanzielle Stabilität, Innovationsdynamik mit einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Wachstumsstrategie. Die Société Générale engagiert sich für die positive Veränderung von Unternehmen und Volkswirtschaften und arbeitet mit ihren Teams und ihren Kunden an einer besseren und nachhaltigen Zukunft, die sie durch verantwortungsvolle und innovative Finanzierungslösungen erreichen will.

Seit mehr als 150 Jahren ist die Société Générale ein wichtiger Akteur der Realwirtschaft. Sie ist in Europa fest etabliert und weltweit gut vernetzt. Mit mehr als 138 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 62 Ländern betreut sie 29 Millionen Kunden in der ganzen Welt und bietet ein breites Spektrum von Beratungsleistungen und maßgeschneiderten Finanzlösungen für Privatleute, Unternehmen und institutionelle Investoren. Ihre drei Kernbereiche ergänzen sich gegenseitig:

Retail Banking in Frankreich mit den Marken Société Générale , Crédit du Nord und Boursorama, die ein umfassendes Multikanal-Angebot von Finanzdienstleistungen anbieten, das dem Stand der digitalen Innovation entspricht

, Crédit du Nord und Boursorama, die ein umfassendes Multikanal-Angebot von Finanzdienstleistungen anbieten, das dem Stand der digitalen Innovation entspricht internationales Retail Banking, Versicherungen und Finanzdienstleitungen für Unternehmen, mit Filialen in Afrika, Russland, Mittel- und Osteuropa sowie Spezialbanken, die auf ihren jeweiligen Märkten führend sind

für Unternehmen, mit Filialen in Afrika, Russland, Mittel- und Osteuropa sowie Spezialbanken, die auf ihren jeweiligen Märkten führend sind Large Client Banking and Investor Solutions mit anerkanntem Know-how und integrierten Lösungen an internationalen Standorten

Die Société Générale gehört den wichtigsten Anlageindizes an, die Unternehmen nach Nachhaltigkeitskriterien auswählen: DJSI (World und Europe), FTSE4Good (Global und Europe), Euronext Vigeo (World, Europe und Eurozone), vier der STOXX ESG Leaders Indizes, MSCI Low Carbon Leaders Index.

Société Générale Tschad

Die Société Générale unterhält das größte Filialnetz in Tschad und begleitet ihre Kunden seit 1999 bei der Umsetzung ihrer Projekte und bei ihren laufenden inländischen und internationalen Finanztransaktionen. Als Referenzbank mit starker Kundenbindung kann die Société Générale Tschad auf das Know-how ihrer 215 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in verschiedenen Sektoren und ein sich ständig weiterentwickelndes Produktangebot zählen, um ihre 37 000 aktiven Kunden verantwortungsvoll und dynamisch zu betreuen. Aufgrund ihrer Finanzkraft, ihrer Marktstellung und der Qualität ihrer Dienstleistungen wurde sie bei den Global Banking & Finance Awards 2018 und 2019 als „beste Geschäftsbank“ ausgezeichnet.

Mit einem positiven Net Promoter Score bekräftigt die Société Générale Tschad 2020 ihr strategisches Interesse, die Kundenzufriedenheit stets zu verbessern. Als gesellschaftlich engagiertes Unternehmen setzt sich die Société Générale Tschad für einen positiven Wandel der Wirtschaft von Tschad ein und übernimmt eine Vorreiterrolle bei der Begleitung junger Unternehmen und der Unterstützung des Unternehmertums von jungen Menschen und Frauen.

African Trade Insurance Agency (ATI)

Die ATI wurde 2001 von afrikanischen Staaten gegründet, um die Handels- und Investitionsrisiken von Unternehmen abzudecken, die in Afrika tätig sind. Sie bietet vor allem die Versicherung politischer Risiken, Kreditversicherungen und Kautionsversicherungen an. Die ATI schloss das Jahr 2019 mit einem Exposure von 6,4 Milliarden US-Dollar ab und verzeichnete im achten Jahr in Folge Rekordergebnisse. Der Jahresüberschuss stieg gegenüber 2018 um 132 Prozent, zurückzuführen auf die starke Nachfrage des internationalen Finanzsektors und afrikanischer Regierungen nach ihren Versicherungslösungen. Seit ihrer Gründung hat die ATI in Afrika ein Investitions- und Handelsvolumen von 62 Milliarden Dollar unterstützt. Seit über einem Jahrzehnt erhält sie von Standard & Poor‘s das Rating „A/stabil“ für Finanzkraft und Geschäftspartner-Bonität. Von Moody‘s erhielt sie 2019 ein „A3/stabil“.