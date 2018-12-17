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SG AFRIQUE CENTRALE FACILITE DE FINANCEMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tschad : 10.000.000 €
Kongo : 15.000.000 €
Kamerun : 15.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/08/2020 : 10.000.000 €
31/08/2020 : 15.000.000 €
7/09/2020 : 15.000.000 €
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Ein echter Stresstest

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Dezember 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/08/2020
20170975
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SG AFRIQUE CENTRALE FACILITE DE FINANCEMENT
SOCIETE GENERALE CAMEROUN,SOCIETE GENERALE CONGO,SOCIETE GENERALE TCHAD SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a regional credit facility with three Central African subsidiaries of Group Société Générale dedicated to the financing of private enterprises in the region with the objective to develop the local private sector.

The project will help the financing of small and medium projects carried out by private enterprises (mostly small and medium sized enterprises).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Photogallery

Mme. Mareme Mbaye Ndiaye, Directeur General, Société Générale Cameroon and M. Nikolaos Milianitis, Head of the EIB Regional Representation to Central Africa exchange contracts for new agreement to support private sector investment across Cameroon.
SG Afrique Centrale Facilité de Financement
©EIB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen