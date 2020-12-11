Das in Anwesenheit des Wirtschaftsministers von Tschad gestartete Projekt kommt Hunderten KMU in den Schlüsselbereichen der Wirtschaft zugute

Aus den Mitteln sollen Investitionen und der Betriebskapitalbedarf zu flexibleren Auszahlungsbedingungen unterstützt werden

Die Société Générale und die Europäische Investitionsbank (EIB) geben heute die Unterzeichnung einer Partnerschaft zugunsten der Entwicklung der Wirtschaft von Tschad bekannt. Es handelt sich um die erste Direktfinanzierung der EIB in Tschad. Diese Förderung für den Privatsektor steht in Einklang mit der breiteren Unterstützung der EIB für die Entwicklung von KMU und die Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Herausforderungen wie der Covid-19-Pandemie.

Das Projekt wurde in N’Djamena unterzeichnet. Anwesend waren der Minister für Wirtschaft und Entwicklungsplanung von Tschad Issa Doubragne, der Generaldirektor der Société Générale Tschad Magloire N’Guessan, der Leiter des EIB-Büros in Zentralafrika Nikolaos Milianitis und der kommissarische Geschäftsträger der Vertretung der Europäischen Union in Tschad Zissimos Vergos.

Wirtschaftsminister Issa Doubragne: „Tschad begrüßt diese erste große Unterstützung durch die Société Générale und die Europäische Investitionsbank der Entwicklungsbemühungen von Tschad und des Privatsektors. Das Durchleitungsdarlehen wird Investitionen und die Beschäftigung im Privatsektor überall in Tschad vor dem Hintergrund des pandemiebedingten weltweiten Konjunkturabschwungs fördern.“

Zissimos Vergos, kommissarischer Geschäftsträger der Vertretung der Europäischen Union in Tschad: „Der Kampf gegen Covid-19 kann langfristig nur erfolgreich sein, wenn er weltweit geführt wird. Afrika und Europa haben beschlossen, gemeinsam die Pandemiefolgen zu bekämpfen, insbesondere durch eine verstärkte Unterstützung des Privatsektors, den die Gesundheitskrise besonders hart getroffen hat. Die heute zwischen der Société Générale und der Europäischen Investitionsbank geschlossene Vereinbarung steht damit in Einklang. Wir als Team Europe (EU und Mitgliedstaaten) hoffen, dass die Mittelausstattung von nahezu 6,5 Milliarden CFA-Francs (10 Millionen Euro) des Projekts den Unternehmen von Tschad dabei helfen wird, ihre Tätigkeit wieder anzukurbeln.“

Mit den 6,5 Milliarden CFA-Francs will die Société Générale Tschad das Betriebskapital von Unternehmen unterstützen, Investitionsvorhaben stärker fördern und flexiblere Auszahlungsbedingungen vorsehen, um den akuten Problemen afrikanischer Unternehmen Rechnung zu tragen.

Magloire N’Guessan, Generaldirektor der Société Générale Tschad: „Seit dem Start ihres Strategieplans Grow with Africa im Jahr 2017 hat die Société Générale Initiativen zur nachhaltigen und robusten Entwicklung von KMU in Afrika noch stärker gefördert. Als privilegierter Partner des einheimischen Unternehmertums setzt sie ihre Strategie der Wirtschaftsfinanzierung Tag für Tag um. Die mit der EIB geschlossene Vereinbarung erhöht ihre Fähigkeit, kleinen und mittleren Unternehmen Finanzierungen bereitzustellen und fördert das Wirtschaftswachstum des Landes.“

Ambroise Fayolle, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank: „Das Durchleitungsdarlehen ermöglicht es den Unternehmen von Tschad, die Folgen der Coronakrise zu bewältigen und weiter zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen. Die neue gezielte Hilfe zur Unterstützung von Investitionen des Privatsektors vereint das Know-how und die genaue Kenntnis der Bedürfnisse der einheimischen Unternehmen von zwei internationalen Partnern, die sich für die Förderung von Investitionen in den Wandel in ganz Afrika stark machen. Dabei reagiert Team Europe erneut gemeinsam mit einem internationalen Partner schnell und effizient auf die Herausforderungen der Covid-19-Krise.“

Unternehmen von Tschad in den Sektoren verarbeitendes Gewerbe, Handel, Landwirtschaft, Tourismus und Verkehr können von dieser erneuten Zusammenarbeit der Société Générale und der EIB profitieren. Ein vergleichbares Darlehen wurde bereits in Benin und in Kamerun von den beiden Einrichtungen vereinbart. In weiteren Ländern Afrikas stehen Darlehensvereinbarungen kurz vor dem Abschluss, die in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden.

Hintergrundinformationen

Société Générale

Die Société Générale ist einer der größten europäischen Finanzdienstleister. Als diversifizierte Universalbank vereint die Gruppe finanzielle Stabilität und Innovationsdynamik mit einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Wachstumsstrategie. Die Société Générale engagiert sich für die positive Veränderung von Unternehmen und Volkswirtschaften und arbeitet mit ihren Teams und ihren Kunden an einer besseren und nachhaltigen Zukunft, die sie durch verantwortungsvolle und innovative Finanzierungslösungen erreichen will.

Seit mehr als 150 Jahren ist die Société Générale ein wichtiger Akteur der Realwirtschaft. Sie ist in Europa fest etabliert und weltweit gut vernetzt. Mit mehr als 138 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 62 Ländern betreut sie 29 Millionen Kunden in der ganzen Welt und bietet ein breites Spektrum von Beratungsleistungen und maßgeschneiderten Finanzlösungen für Privatleute, Unternehmen und institutionelle Investoren. Ihre drei Kernbereiche ergänzen sich gegenseitig:

Retail Banking in Frankreich mit den Marken Société Générale , Crédit du Nord und Boursorama, die ein umfassendes Multikanal-Angebot von Finanzdienstleistungen anbieten, das dem Stand der digitalen Innovation entspricht

, Crédit du Nord und Boursorama, die ein umfassendes Multikanal-Angebot von Finanzdienstleistungen anbieten, das dem Stand der digitalen Innovation entspricht internationales Retail Banking, Versicherungen und Finanzdienstleitungen für Unternehmen, mit Filialen in Afrika, Russland, Mittel- und Osteuropa sowie Spezialbanken, die auf ihren jeweiligen Märkten führend sind

für Unternehmen, mit Filialen in Afrika, Russland, Mittel- und Osteuropa sowie Spezialbanken, die auf ihren jeweiligen Märkten führend sind Large Client Banking and Investor Solutions mit anerkanntem Know-how und integrierten Lösungen an internationalen Standorten

Die Société Générale gehört den wichtigsten Anlageindizes an, die Unternehmen nach Nachhaltigkeitskriterien auswählen: DJSI (World und Europe), FTSE4Good (Global und Europe), Euronext Vigeo (World, Europe und Eurozone), vier der STOXX ESG Leaders Indizes, MSCI Low Carbon Leaders Index.

Société Générale Tschad

Die Société Générale unterhält das größte Filialnetz in Tschad und begleitet ihre Kunden seit 1999 bei der Umsetzung ihrer Projekte und bei ihren laufenden inländischen und internationalen Finanztransaktionen. Als Referenzbank mit starker Kundenbindung kann die Société Générale Tschad auf das Know-how ihrer 215 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in verschiedenen Sektoren und ein sich ständig weiter entwickelndes Produktangebot zählen, um ihre 37 000 aktiven Kunden verantwortungsvoll und dynamisch zu betreuen. Aufgrund ihrer Finanzkraft, ihrer Marktstellung und der Qualität ihrer Dienstleistungen wurde sie bei den Global Banking & Finance Awards 2018 und 2019 als „beste Geschäftsbank“ ausgezeichnet.

Mit einem positiven Net Promoter Score bekräftigt die Société Générale Tschad 2020 ihr strategisches Interesse, die Kundenzufriedenheit stets zu verbessern. Als gesellschaftlich engagiertes Unternehmen setzt sich die Société Générale Tschad für einen positiven Wandel der Wirtschaft von Tschad ein und übernimmt eine Vorreiterrolle bei der Begleitung junger Unternehmen und der Unterstützung des Unternehmertums von jungen Menschen und Frauen.