20 Millionen Euro für schwer betroffene Wirtschaftssektoren wie Großhandel/Einzelhandel und Dienstleistungen

Schnellere wirtschaftliche Erholung und Sicherung von Arbeitsplätzen in Montenegro

EIB unterstützt montenegrinische KMU im Jahr 2020 mit insgesamt 100 Millionen Euro

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Podgorička banka (Mitglied der OTP-Gruppe) haben ein Durchleitungsdarlehen von 20 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel sollen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie Midcap-Unternehmen in Montenegro zugutekommen, die in einigen der am stärksten in Mitleidenschaft gezogenen Wirtschaftssektoren wie etwa Dienstleistungen und Großhandel/Einzelhandel tätig sind. Auf diese Weise können montenegrinische KMU Liquiditätsengpässe beim kurzfristigen Betriebskapitalbedarf überwinden und längerfristige Investitionsvorhaben in Angriff nehmen. So können die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des coronabedingten Abschwungs schneller überwunden werden.

Wenn die Entwicklung des Privatsektors gefördert wird, kann die montenegrinische Volkswirtschaft externe Schocks besser abfedern und Arbeitsplätze bleiben erhalten oder entstehen neu – speziell für die jungen Menschen des Landes. Das Darlehen ist Teil des Covid-19-Hilfspakets von Team Europe für den Westbalkan sowie des EU-Maßnahmenpakets in Höhe von 3,3 Milliarden Euro für den Westbalkan, das im Mai 2020 auf dem EU-Westbalkan-Gipfel in Zagreb angekündigt wurde. Dies ist das dritte EIB-Darlehen an Montenegro im Rahmen der Sonderfinanzierungsmaßnahmen von Team Europe zur Bekämpfung der Coronafolgen. Damit erhöht sich der Finanzierungsbeitrag der Bank zugunsten von montenegrinischen KMU im Jahr 2020 auf 100 Millionen Euro.

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über die Finanzierungen im Westbalkan: „Die Unterstützung von Team Europe für die montenegrinische Wirtschaft kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Gemeinsam mit ihren Partnern aus der Podgorička banka, der OTP-Gruppe und der Europäischen Union unterstützt die EIB die Unternehmen des Landes weiterhin dabei, Arbeitsplätze zu erhalten, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Nur wenn wir den privaten Sektor angemessen unterstützen, können wir die nachhaltige langfristige Entwicklung von Montenegro und dem Westbalkan sicherstellen. Mit dem heute unterzeichneten Durchleitungsdarlehen stärken wir auch den montenegrinischen Bankensektor und eröffnen ihm mehr Möglichkeiten, die wirtschaftliche Erholung zu finanzieren. Die EIB freut sich darauf, als vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partner mit montenegrinischen Banken auch in schwierigsten Zeiten zusammenzuarbeiten.“

Pál Kovács, CEO der CKB, mit der die Podgorička banka in einigen Tagen fusionieren wird:

„Die pandemiebedingte Krise hat fast alle Wirtschaftssektoren in Mitleidenschaft gezogen – nicht nur in Montenegro, sondern weltweit. Wir brauchen jetzt rechtzeitige Maßnahmen und freuen uns, dass dieses Durchleitungsdarlehen der EIB montenegrinischen KMU und Midcap-Unternehmen in den am stärksten betroffenen Sektoren der Wirtschaft zugutekommen wird. So können sie die Auswirkungen der Pandemie auf ihre Liquiditätslage überwinden und gleichzeitig neue Investitionen in Angriff nehmen. Kleine und mittlere Unternehmen sind der Grundstein moderner Volkswirtschaften, und unsere Bank wird jedes solide und gerechtfertigte Projekt in Montenegro unterstützen.“

Oana-Cristina Popa, EU-Botschafterin und Leiterin der EU-Delegation in Montenegro: „In diesem herausfordernden Jahr hat die Europäische Union gezeigt, dass sie zu Montenegro steht. Der Schwerpunkt unseres Corona-Soforthilfepakets lag in erster Linie auf der Unterstützung des montenegrinischen Gesundheitssektors, aber jetzt und in den kommenden Jahren werden wir uns auf den privaten Sektor konzentrieren und dazu beitragen, Arbeitsplätze zu retten. Eine sehr positive Neuigkeit ist es, dass die EIB im Rahmen der allgemeinen Unterstützungsmaßnahmen der Europäischen Union ein zusätzliches Hilfspaket für kleine Unternehmen in Montenegro aufgelegt hat. Wir hoffen, dass diese Hilfe all jenen zugutekommt, die sie benötigen, und dass sich die montenegrinische Wirtschaft auf diese Weise schneller erholen kann.“

Hintergrundinformationen

Die EIB in Montenegro

Die Bank der EU ist seit 1977 in Montenegro tätig und hat dort seither Darlehen von insgesamt 976 Millionen Euro vergeben. Die Mittel flossen vorwiegend an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie in die Bildung, den Umweltschutz und die Verkehrsinfrastruktur. Weitere Informationen über die Projekte der EIB in Montenegro unter https://www.eib.org/de/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/montenegro/index.htm

Die EIB im Westbalkan

Die EIB ist einer der größten internationalen Geldgeber im Westbalkan. Seit 2009 hat die Bank in der Region über acht Milliarden Euro für Projekte bereitgestellt.

Weitere Informationen zur Tätigkeit der EIB im Westbalkan unter https://www.eib.org/de/publications/the-eib-in-the-western-balkans

Die EIB und der Klimaschutz

Die Europäische Investitionsbank ist in rund 160 Ländern tätig und der weltweit größte multilaterale Geldgeber für Klimaschutzprojekte. Vor Kurzem hat die EIB-Gruppe ihren Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den nächsten zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und bis 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß diesem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe ab Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

Podgorička banka

Die Podgorička banka ist ein Mitglied der OTP, eines führenden Universalbankdienstleisters in Mittel- und Osteuropa. Die Podgorička banka fusioniert gerade mit der Crnogorska komercijalna banka (CKB), einem Mitglied der OTP-Gruppe.