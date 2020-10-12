© Getty Images

Anfang September 2020 unterzeichnete der Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) einen neuen Darlehensvertrag über 100 Millionen Euro. Er ist Teil des Programmdarlehens „EFL COVID19 CRISIS RESPONSE FOR SME&MIDCAP“, das die EIB dieses Jahr als Hilfsprogramm zur Bekämpfung der Coronafolgen aufgelegt hat. Die Mittel dienen der Finanzierung von Investitionen, die von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Polen durchgeführt werden.

Der EFL und die EIB haben seit 2007 insgesamt zwölf Finanzierungsverträge im Gesamtvolumen von 1 080 Millionen Euro unterzeichnet.

Radosław Woźniak, CEO des EFL: „Dass wir dieses Darlehen aus dem Covid-19-Hilfsprogramm erhalten haben, ist ein Zeichen für die stabile Marktposition des EFL. Gleichzeitig bestätigt die Vergabe das Vertrauen und den guten Ruf, die wir uns in den langen Jahren der Zusammenarbeit erworben haben. Wir sind eines der ersten Finanzinstitute in Polen, das aus dem neuen EIB-Programm so viel Unterstützung erhält. Mit den Geldern helfen wir polnischen Unternehmen in diesen schwierigen und herausfordernden Zeiten bei ihren Investitionen.“

Teresa Czerwińska, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über die EIB-Finanzierungen in Polen: „Wir freuen uns, gemeinsam mit dem EFL erneut kleine Unternehmen in Polen zu unterstützen. Die Covid-19-Pandemie zieht die Wirtschaft nach wie vor schwer in Mitleidenschaft. Deswegen müssen wir unser Instrumentarium anpassen und mehr erschwingliche Finanzierungen für Unternehmen in momentanen Schwierigkeiten bereitstellen. Leasing ist ein wichtiges Instrument für junge Unternehmen, die einen Maschinenpark anschaffen oder erneuern müssen. Wir müssen alles tun, damit sie weiterhin Zugang zum Markt haben.“

Zusammenarbeit mit der EIB

Durch die Zusammenarbeit mit der EIB konnte der EFL ein attraktives Leasingprodukt mit der Bezeichnung „European Leasing“ auflegen. Es ist günstiger als die Standard-Leasingprodukte und kommt daher für mehr Kunden – darunter auch KMU – in Betracht. 2014 war der EFL das erste Finanzinstitut in Polen und das zweite in Europa, das gemeinsam mit der EIB eine neue Form von erschwinglichen KMU-Finanzierungen einführte. Dieses Produkt war Teil der Initiative „Arbeitsplätze für junge Menschen“, mit der Unternehmen gefördert werden sollen, die junge Leute im Alter von 15 bis 24 Jahren beschäftigen.

2017 führte der EFL die EFL-Verbriefung durch, eine der größten Transaktionen dieser Art am polnischen Leasingmarkt. Von der EIB erhielt er mehr als eine Milliarde Zloty, um polnische Unternehmen zu unterstützen. Gleichzeitig konnte er KMU aufgrund seines neuen Produkts „European Leasing“ kostengünstigere Finanzierungen bieten.

Seit 2008 wurden knapp 107 000 „European Leasing“-Verträge unterzeichnet.