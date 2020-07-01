50 Millionen Euro für den Bau eines hochmodernen Technologiecampus in Kiew

Geplant sind außerdem eine gemeinnützige IT-Bildungseinrichtung und multifunktionale Büroflächen für technologieorientierte Unternehmen

Das Projekt schafft dauerhaft 549 und vorübergehend 2 400 Stellen und unterstützt indirekt rund 15 000 mit UNIT.City verbundene Arbeitsplätze

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt der Ukraine ein Darlehen über 50 Millionen Euro für ihren ersten vertikal integrierten Innovationspark UNIT.City bereit. Das Darlehen der EIB soll zur Finanzierung des ukrainischen Innovationscampus-Projekts dienen. Das Projekt umfasst die Renovation und den Bau neuer Gebäude im Innovationspark UNIT.City, der zur Holdinggesellschaft UFuture gehört.

Das Projekt wird im Rahmen von InnovFin – Angehende Innovatoren unterstützt, einer gemeinsamen Initiative der EU-Kommission und der EIB, mit der die Forschungs- und Innovationstätigkeit öffentlicher und privater Einrichtungen gefördert werden soll. Das Darlehen fällt unter die Initiative Horizont 2020, das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation der Europäischen Union.

Im Rahmen des Projekts entsteht eines der größten Zentren in Mittel- und Osteuropa, an denen ein Innovations-Ökosystem für IT- und Technologieunternehmen und die entsprechende Infrastruktur vereint sind. Neben Start-ups und IT-Trainingszentren werden sich Hightech-Unternehmen, FuE-Einrichtungen sowie Inkubatoren und Accelerators auf dem 25 Hektar großen innerstädtischen Gelände ansiedeln und der Entwicklung der Hightech-Branche in der Ukraine einen Schub verleihen.

Das Projekt umfasst eine private gemeinnützige IT-Ausbildungseinrichtung, multifunktionale flexible Nutzflächen, die eine Vielzahl von Büroräumen bieten, digitale „Fabrikationslabore“ (FabLabs), Gemeinschaftsflächen, Seminar- und Sitzungsräume sowie weitere Nebeneinrichtungen und Infrastrukturen. Auf dem Innovationscampus haben die Mieter Zugang zu den Campus-Eirichtungen, den multifunktionalen Büroflächen, zu Mentoring- und Schulungsprogrammen sowie zu Kooperationswerkzeugen und -diensten, mit denen sie die Entwicklung ihres Unternehmens vorantreiben können.

EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova: „Die Ukraine gehört mit rund 200 000 Beschäftigten im IT-Sektor zu den Ländern mit der größten und am schnellsten wachsenden Zahl von IT-Fachleuten in Europa. Zudem stammen die meisten Kunden ukrainischer IT-Unternehmen aus Westeuropa und den USA. Trotz dieser bemerkenswerten Erfolge fehlt es der Ukraine und namentlich dem Großraum Kiew an einem echten Ökosystem für FuE und für IT-Unternehmen, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsphasen befinden, das heißt von Start-ups bis hin zu Hightech-Unternehmen. Mit diesem Darlehen im Rahmen der Initiative „InnovFin – Angehende Innovatoren“ hilft die EIB jetzt der Ukraine, die Lücke zu schließen. Damit wird die Wettbewerbsfähigkeit des Landes und seiner Hauptstadt gestärkt und die Ukraine in die Lage versetzt, das Potenzial seiner Fachkräfte voll auszuschöpfen.“

Mariya Gabriel, EU-Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend: „Im Hinblick auf unser gemeinsames Ziel, einen allen zugänglichen, verbundenen und stabilen Europäischen Forschungsraum zu schaffen, ist es wichtig, unsere Unterstützung für Forschungs- und Innovationsmaßnahmen in den Ländern der Östlichen Partnerschaft auszubauen. Wir müssen bestehende Lücken schließen und die Beteiligung von Forschenden und Technologieunternehmen aus diesen Ländern am Forschungs- und Innovationsrahmen der EU fördern. Das heute bekannt gegebene Darlehen für einen integrierten Innovationscampus in der Ukraine wird zum Erreichen dieses Ziels beitragen und dem Ökosystem für Innovation und Unternehmertum einen Schub verleihen.“

Vasyl Khmelnytsky, Gründer von UFuture: „Der EIB-Kredit wird uns dabei helfen, die Entwicklung von UNIT.City in Kiew voranzutreiben. Er ist ein wichtiges Signal für den gesamten Markt, und er zeigt, dass wir dank der Unterstützung der europäischen Institutionen auf dem richtigen Weg sind. Wir sind bereit, unsere Erfahrungen zu teilen und das Konzept kreativer Wirtschaftszentren landesweit umzusetzen.“

Kirill Bondar, CFO, Partner UNIT.City: „Die Partnerschaft mit der Europäischen Investitionsbank bringt UNIT.City nicht nur die notwendige Finanzierung, sondern trägt auch zur Reputation unseres Innovationsparks bei. Dies ist eine einmalige Chance für die Ukraine, die Möglichkeiten für neue Finanzpartner und Investoren sowohl in UNIT.City als auch im Rest des Landes eröffnet. Wir zeigen der ganzen Welt: Ukrainische Unternehmen sind vertrauenswürdig.“

Der EIB-Kredit umfasst höchstens zehn Tranchen von jeweils mindestens fünf Millionen Euro. Die Zuteilung der Mittel erfolgt über einen Zeitraum von neun Jahren zu einem sehr günstigen jährlichen Zinssatz für die Ukraine. Das Geld wird für den Bau neuer Campusse des Innovationsparks – B15, B16, B17, U1 – mit einer Gesamtfläche von 70 000 Quadratmetern bereitgestellt. Die Gesamtkosten des Projekts (einschließlich der von der EIB finanzierten Komponenten) werden auf 110 Millionen Euro veranschlagt. Rund die Hälfte der veranschlagten Kosten wird von der EIB finanziert.

Der Projektträger und der Kreditnehmer des EIB-Darlehens ist die Unit Holdings LLC, ein Unternehmen, das vom wirtschaftlich Berechtigten der UFuture Group gegründet wurde. Das Projekt soll 2023 abgeschlossen sein und bis zu 2 400 vorübergehende Stellen schaffen. Die Zahl der Vollzeitstellen im Unternehmen des Projektträgers soll dauerhaft um 549 steigen. Durch das Projekt werden indirekt rund 15 000 Arbeitsplätze in Unternehmen unterstützt, die im Innovationspark UNIT.City angesiedelt sind.

Die juristische Betreuung wurde von Everlegal Law Firm übernommen. Finanzpartner ist die Ukrgasbank.

Hintergrundinformationen

Gemessen am Volumen ist die EIB der größte multilaterale Anleiheemittent und Darlehensgeber der Welt. Sie stellt Finanzierungen und Know-how für solide und nachhaltige Projekte bereit, die zum Erreichen der Ziele der EU beitragen. Mehr als 90 Prozent ihrer Mittel vergibt die EIB in Europa, sie unterstützt aber auch die Außenpolitik und die Entwicklungszusammenarbeit der EU.

Die EIB finanziert Projekte in der Ukraine auf der Grundlage des Finanzierungsmandats der Europäischen Union für Drittländer. Im Rahmen des Mandats gewährt die EU der EIB eine Haushaltsgarantie für Vorhaben, die für die EU und ihre östlichen Nachbarländer von erheblicher Bedeutung sind. Unterstützt werden Projekte, die zum Ausbau der sozialen und wirtschaftlichen Infrastruktur oder zum Klimaschutz in diesen Ländern beitragen und die den Privatsektor fördern.

InnovFin – angehende Innovatoren schließt die FuI-Lücke in EU-Mitgliedstaaten, die im Europäischen Innovationsanzeiger als mäßige oder bescheidene Innovatoren eingestuft werden, sowie in Ländern, die mit Horizont 2020 assoziiert sind. Durch das Produkt sollen mehr Risikofinanzierungen für wachstumsstarke oder FuI-orientierte Unternehmen, FuI-Infrastrukturen, innovationsfördernde Infrastrukturen und andere Einrichtungen vergeben werden. Die Mittel werden in Form von Darlehen und eigenkapitalähnlichen Finanzierungen ab 7,5 Millionen Euro vergeben und von der EIB selbst oder über einen Finanzintermediär bereitgestellt.

UFuture ist eine Holdinggesellschaft des ukrainischen Unternehmers Vasyl Khmelnytsky, unter deren Dach er seine Geschäftsaktivitäten und ökologisch und sozial relevanten Projekte betreibt. Die Gesellschaft verfügt über ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur, Industrie, erneuerbare Energien, Pharma und IT. Die Vermögenswerte von UFuture belaufen sich zurzeit auf schätzungsweise 550 Millionen US-Dollar, und die Gesamtkapitalisierung der Investments beträgt mehr als 1 Milliarde US-Dollar.