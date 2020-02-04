Innovation Campus for Ukraine

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Information und Kommunikation
The project is part of an urban development and comprises the design, renovation and construction of carefully selected sub-projects that are part of the innovation campus. The project includes the extension of a private non-profit IT training facility, multifunctional flexible floor space offering a variety of office accommodation, fablabs, communal and interaction spaces as well as seminar and meeting room spaces for events plus other supporting facilities and infrastructures. The variety of spaces and services aim to create and sustain an innovation eco-system that supports technology driven innovative companies and global market leaders to further strengthen and enhance the IT sector in Ukraine.
The proposed project will contribute to compensate for the lack of proper fostering environment for the Innovation sector. It should provide state-of-the-art facilities (adaptable office spaces and laboratories) as well as the adequate mix of enterprises: - on the business side, with incubators, start-ups, intermediary high-tech companies, and large companies, - on education, with a coding school, and - on financing, with several seed-capital investors as well as VC funds which are already supporting the enterprises on the site.
The Bank will see to it that the project will comply with the Bank's E&S standards, and the spirit of the EU Directive on Energy Performance of Buildings.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.