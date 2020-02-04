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INNOVATION CAMPUS FOR UKRAINE

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 50.000.000 €
Dienstleistungen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/06/2020 : 22.000.000 €
30/06/2020 : 28.000.000 €
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24/05/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INNOVATION CAMPUS FOR UKRAINE
Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: InnovFin – angehende Innovatoren EIB unterstützt Campusprojekt im ukrainischen Innovationspark UNIT.City

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Februar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/06/2020
20170399
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
INNOVATION CAMPUS FOR UKRAINE
LLC UNIT HOLDINGS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 108 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is part of an urban development and comprises the design, renovation and construction of carefully selected sub-projects that are part of the innovation campus. The project includes the extension of a private non-profit IT training facility, multifunctional flexible floor space offering a variety of office accommodation, fablabs, communal and interaction spaces as well as seminar and meeting room spaces for events plus other supporting facilities and infrastructures. The variety of spaces and services aim to create and sustain an innovation eco-system that supports technology driven innovative companies and global market leaders to further strengthen and enhance the IT sector in Ukraine.

The proposed project will contribute to compensate for the lack of proper fostering environment for the Innovation sector. It should provide state-of-the-art facilities (adaptable office spaces and laboratories) as well as the adequate mix of enterprises: - on the business side, with incubators, start-ups, intermediary high-tech companies, and large companies, - on education, with a coding school, and - on financing, with several seed-capital investors as well as VC funds which are already supporting the enterprises on the site.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will see to it that the project will comply with the Bank's E&S standards, and the spirit of the EU Directive on Energy Performance of Buildings.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INNOVATION CAMPUS FOR UKRAINE
Datum der Veröffentlichung
24 May 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125802674
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170399
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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