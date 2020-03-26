Im vergangenen Jahr beliefen sich die EIB-Finanzierungen auf 5,4 Milliarden Euro. Der Schwerpunkt lag auf Infrastruktur, Umweltschutz und kleinen und mittleren Unternehmen.

In den ersten Monaten des Jahres 2020 unterzeichnete die EIB neue Darlehen für Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltiger Verkehr, um die Klimawende in Polen voranzubringen.

Angesichts der Coronakrise ist die EIB bereit, die polnische und die europäische Wirtschaft noch stärker zu fördern.

Mit Gesamtfinanzierungen von 5,4 Milliarden Euro war die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) 2019 in Polen sehr aktiv. Das Volumen lag 13 Prozent über dem Betrag des Vorjahrs und entsprach dem Trend der vergangenen fünf Jahre. 4,3 Milliarden Euro entfielen auf Darlehen an öffentliche und private Partner der EIB. Weitere 1,1 Milliarden Euro waren Garantien und Eigenkapitalfinanzierungen des Europäischen Investitionsfonds (EIF) zugunsten von kleinen und mittleren Unternehmen und Midcap-Unternehmen.

Polen war nach Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland der fünftgrößte Empfänger von Finanzierungen der EIB-Gruppe in der EU. Die Gesamtfinanzierungen belaufen sich auf mehr als ein Prozent des polnischen BIP. Damit ist Polen unter den Ländern mit einer Bevölkerung von mehr als zehn Millionen Einwohnern – gemessen am BIP – der zweitgrößte Empfänger nach Griechenland. Daran zeigt sich, was die EIB mit ihren Finanzierungen bewegt.

In den ersten Monaten des Jahres 2020 unterzeichnete die Bank neue Finanzierungen für die Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen, darunter ein 60-Millionen-Euro-Darlehen an Pomerania Wind Farm (eine Tochtergesellschaft des litauischen Ignitis-Konzerns), und für nachhaltigen Verkehr. Heute wurde ein Darlehen über 480 Millionen Euro an LG Chem bekannt gegeben, das für den Bau einer Produktionsstätte für Elektrofahrzeugbatterien vorgesehen ist.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska, die am 1. März 2020 zum Mitglied des Direktoriums ernannt wurde und die Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Polen hat: „Im vergangenen Jahr war die EIB-Gruppe wieder sehr aktiv in Polen. Die Bank der EU finanzierte wichtige Projekte in allen Wirtschaftszweigen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Infrastruktur und Umweltschutz lag und Darlehen und Garantien in Rekordhöhe an kleine und mittlere Unternehmen gingen. Dieses positive Ergebnis spornt uns an, die polnische Wirtschaft auch in der Coronakrise weiter zu unterstützen.“

Sie erklärte weiter: „Wir werden unermüdlich mit allen unseren öffentlichen und privaten Partnern in Polen zusammenarbeiten, um weiterhin Projekte zu finanzieren, die der polnischen Wirtschaft helfen, widerstandsfähiger gegen Schocks zu werden und auf lange Sicht mehr Wohlstand zu schaffen. Die EIB ist bereit, KMU noch stärker zu unterstützen, da sie in Zeiten des sozialen und wirtschaftlichen Lockdowns besonders stark gefährdet sind. Das letzte Woche angekündigte Finanzpaket von bis zu 40 Milliarden Euro für europäische KMU ist der erste Schritt. Wir werden alles in Bewegung setzen, um nationale und europäische Anstrengungen zu bündeln. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam die Coronakrise in Polen und in ganz Europa meistern werden.“

Der polnische Finanzminister Tadeusz Kościński: „2019 haben Polen und die EIB-Gruppe erneut sehr gut zusammengearbeitet. Die Zahlen bestätigen das: Finanzierungen in Gesamthöhe von 5,4 Milliarden Euro wurden an polnische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen auf nationaler und lokaler Ebene vergeben. Damit rangiert Polen auf Platz 5 der EU-Länder. Mit den Finanzierungen der EIB-Gruppe wurden u. a. Projekte für den Eisenbahnausbau, erneuerbare Energien, den Zugang von KMU zu Krediten, wissenschaftliche Forschungsprogramme und Vorhaben zur Krankenhausmodernisierung gefördert. Im vergangenen Jahr stieg außerdem der Kapitalanteil Polens an der Bank. Gleichzeitig verstärken wir unseren Beitrag zum Management der EIB. Ich bin zuversichtlich, dass die Bank ihre Unterstützung fortsetzen wird und uns dabei hilft, die Herausforderungen von Covid-19 zu bewältigen.“

Überblick über die EIB-Finanzierungen im Jahr 2019