Erstes Darlehen über 250 Millionen Euro an in‘li, eine Tochtergesellschaft von Action Logement für bezahlbaren Wohnraum im Großraum Paris

In den kommenden vier Jahren Bau von 2 580 Wohnungen für 6 000 Menschen geplant

Darlehen wird mit Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen besichert

Die Europäische Investitionsbank gibt heute die Unterzeichnung eines Finanzierungsvertrags über 250 Millionen Euro mit in‘li bekannt, der Tochtergesellschaft von Action Logement für bezahlbaren Wohnraum im Großraum Paris. Diese erste Operation zwischen der EIB und in‘li ist ein wichtiges Etappenziel beim schnelleren Bau von sozialem Wohnraum in der Region.

Das Ziel von in‘li ist sehr hochgesteckt. Die Wohnungsbaugesellschaft will innerhalb der nächsten zehn Jahre etwa 80 000 neue Wohnungen bauen, davon 37 200 in den ersten fünf Jahren. Die Gesamtkosten werden auf 4,3 Milliarden Euro veranschlagt. Die neuen Wohnungen sollen in erster Linie in Paris und in 76 umliegenden Kommunen entstehen.

Das von der EIB im Rahmen des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) bereitgestellte Darlehen unterstützt dieses Ziel. Es ist für den Bau von 2 580 neuen Wohnungen bestimmt, sodass in‘li jetzt mit seinem umfangreichen Programm beginnen kann.

Das Projekt trägt allgemein zur Entlastung des lokalen Wohnungsmarktes bei, da es Wohnungen für Haushalte mit mittlerem Einkommen schafft. Dabei handelt es sich zumeist um systemrelevante Fachkräfte. Es trägt außerdem erheblich zur Stadterneuerung, zum Zusammenhalt und zur Verbesserung der Lebensqualität von Haushalten mit mittlerem Einkommen bei. Die Wohnungen kommen etwa 6 000 Menschen im Großraum Paris zugute. Für ihren Bau werden Arbeitsplätze im Umfang von 5 000 Personenjahren geschaffen. Jede neu gebaute Wohnung wird außerdem strengen Umweltkriterien entsprechen. Dies steht in Einklang mit dem Ziel der EIB, Projekte zu finanzieren, die das Klima wirksam schützen.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Vor dem Hintergrund der Coronakrise in Europa arbeitet die EIB eng mit der Europäischen Kommission zusammen, um ein Maßnahmenpaket mit Hilfen von bis zu 40 Milliarden Euro für die am stärksten betroffenen KMU umzusetzen. Gleichzeitig führt sie ihre langfristige Aufgabe der Finanzierung der Wirtschaft fort, um die wirtschaftliche Erholung zu begünstigen. Dabei legt sie besonderes Augenmerk auf den Kampf gegen den Klimawandel. In diesem Zusammenhang dient die Unterstützung des Wohnungsmarkts und der Bauwirtschaft im Großraum Paris durch das Darlehen an in‘li einem dreifachen Ziel: Verbesserung der Beschäftigungslage, Verringerung des Energieverbrauchs von Wohnungen und ein Auftragsvolumen, das die Erholung kleiner und mittlerer Baubetriebe sichert.“

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni: „In großen Städten haben es junge Erwerbstätige und Arbeitnehmer mit mittlerem Einkommen schwer, eine Wohnung zu finden. Dank dieses Darlehens über 250 Millionen Euro mit Unterstützung aus der Investitionsoffensive für Europa kann die Tochtergesellschaft von Action Logement in‘li 2 580 Wohnungen mit bezahlbaren Mieten bauen, die 6 000 Einwohnerinnen und Einwohnern des Großraums Paris zugutekommen. Diese ausgezeichnete Initiative wird das tägliche Leben von Haushalten mit mittlerem Einkommen im Großraum Paris verbessern, die Mobilität der Arbeitskräfte erleichtern und zur Stadterneuerung bei gleichzeitiger Einhaltung der neuen Umweltstandards beitragen.“

Benoist Apparu, Chef von in‘li: „Trotz der weltweit grassierenden Pandemie, die Europa besonders schwer trifft, bereitet sich in‘li schon aktiv auf das Ende der Krise vor, um die ehrgeizigen Ziele von Action Logement zu erfüllen. Seit zwei Jahren diversifizieren wir unsere Finanzierungsquellen, um dies zu erreichen. Wir freuen uns sehr über den Finanzierungsvertrag mit der EIB, durch den wir bezahlbaren Wohnraum für Erwerbstätige im Großraum Paris in Arbeitsplatznähe bauen können. Durch Mieten, die im Durchschnitt 20 Prozent unter denen von privat vermieteten Wohnungen liegen, wird die Kaufkraft dieser Familien gesichert.“

in‘li

in‘li, eine Tochtergesellschaft von Action Logement, ist führend bei bezahlbarem Wohnraum im Großraum Paris. Sie verfügt derzeit über mehr als 43 000 Wohnungen in der gesamten Region. Sie will es Arbeitnehmern des Mittelstandes und jungen Erwerbstätigen ermöglichen, eine Wohnung zu finden, und dabei die Nähe der Wohnung zum Arbeitsplatz erhöhen, die Mobilität von Arbeitskräften erleichtern und die Regionalentwicklung unterstützen.