EFSI-besicherte Finanzierung soll Entwicklung des Verbriefungsmarkts fördern

306 Millionen Euro (7,8 Milliarden tschechische Kronen) für rund 250 Unternehmen

Unterstützung von fast 43 000 Arbeitsplätzen

Die Europäische Investitionsbank (EIB), der Europäische Investitionsfonds (EIF) und die Česká Spořitelna (ČS) ermöglichen die Vergabe von 306 Millionen Euro an kleine und mittlere Unternehmen. Die Mittel kommen rund 250 Unternehmen zugute und unterstützen knapp 43 000 Arbeitsplätze im ganzen Land.

Die Finanzierung wird über den Europäischen Fonds für strategische Investitionen besichert. Sie umfasst eine Garantie von 76,5 Millionen Euro (1,96 Milliarden tschechische Kronen), die potenzielle Ausfälle eines bestehenden Portfolios von rund einer Milliarde Euro (26,1 Milliarden tschechische Kronen) abdeckt und es der Česká Spořitelna ermöglicht, mehr Kredite zu vergeben. Die neuartige Finanzierung dient auch der Entwicklung des Verbriefungsmarkts in der Region.

EIB-Vizepräsident Vazil Hudák: „Die letzte EIB-Umfrage zur Investitionstätigkeit ergab, dass 20 Prozent der kleineren Unternehmen in Tschechien in den letzten drei Jahren zu wenig investiert haben. Mit dieser innovativen Finanzierung helfen die EIB und die ČS einigen dieser Unternehmen – insbesondere denen, die risikoreichere Geschäftsideen haben. Das stärkt die tschechische Wettbewerbsfähigkeit, trägt zum Wirtschaftswachstum bei und schafft Arbeitsplätze.“

Pavel Kráčmar, Vorstandsmitglied der Česká Spořitelna, zuständig für das Firmenkundengeschäft und Finanzmärkte: „Dank unserer langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank-Gruppe können wir Kredite zu günstigen Zinssätzen anbieten. Die Finanzierung ermöglicht es unserem gesamten Firmenkundensegment, Kredite für Investitionen und Betriebskapital unkompliziert zu vergeben. Sie entspricht unserem strategischen Ziel, tschechischen Firmen und Unternehmern zum Wachstum zu verhelfen.“

Věra Jourová, EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucher und Gleichstellung: „Ich begrüße diese Vereinbarung sehr. Sie wird tschechischen Unternehmerinnen und Unternehmern Chancen eröffnen und Finanzierungen zugänglich machen, die sie für Innovationen und die Schaffung von besser bezahlten Arbeitsplätzen benötigen. Hier zeigt sich eindeutig Europas Mehrwert: Die Bündelung verschiedener Kräfte bringt den Bürgerinnen und Bürgern einen echten Nutzen.“

Die Vereinbarung ermöglicht es der EIB, mehr kleine und mittlere Unternehmen in der Tschechischen Republik zu unterstützen. Sie stärkt auch die Zusammenarbeit der EIB und der ČS. Seit 2002 hat die Bank der EU der ČS Darlehen und Garantien von insgesamt 1,45 Milliarden Euro bereitgestellt. Dies ermöglicht tschechischen Unternehmen die notwendigen langfristigen Finanzierungen, um erfolgreich zu wachsen.