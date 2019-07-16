© Syctom

Investitionen in Kommunikation, Landwirtschaft und Naturschutz in ländlichen Gebieten

Finanzierung für Europas größte Fotovoltaikanlage

EIB-Verwaltungsrat diskutiert mehr Unterstützung für Klimaschutz und nachhaltige Investitionen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat heute 4,8 Milliarden Euro für neue Investitionsprojekte genehmigt. Damit ermöglicht sie eine bessere Kommunikation in ländlichen Gebieten, mehr private Investitionen in den Klimaschutz sowie einen schnelleren Umstieg auf saubere Energien – unter anderem durch die Förderung der größten Fotovoltaikanlage in Europa.

Der Verwaltungsrat der EIB diskutierte auf seiner Sitzung in Luxemburg außerdem über ehrgeizige Vorschläge, den Einsatz der Bank für mehr Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit zu erhöhen.

„Der Kampf gegen den Klimawandel ist ein vorrangiges Ziel für Europa und für die Bank der EU. Die Europäische Investitionsbank hat heute Finanzmittel für Europas größte Fotovoltaikanlage sowie für Investitionen in saubere Energien und Hochwasserschutz genehmigt. Wir haben außerdem ehrgeizige Vorschläge erörtert, wie die EIB in den kommenden Jahren mehr für den Klimaschutz und nachhaltige Investitionen tun kann“, erklärte Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank.

Hoyer weiter: „Europa muss seine Anstrengungen im Kampf gegen die Erderwärmung verstärken und Klimavorreiter bleiben. Die EIB ist die Klimabank Europas, ein führender Geldgeber für Klimaschutzprojekte. Wir freuen uns, gemeinsam mit der Europäischen Kommission auf die ehrgeizigen Klimaziele hinzuarbeiten.“

Mehr Investitionen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit

Der Verwaltungsrat der EIB ist sich bewusst, dass der Kampf gegen den Klimawandel und die Schaffung einer klimaneutralen und klimaresilienten Infrastruktur erhebliche Investitionen erfordern. Daher besprach er detaillierte Vorschläge, wie die EIB mehr Wirkung erzielen kann. Unter anderem will die Bank neue Investitionen für einen fairen Übergang in eine CO 2 -arme Zukunft ermöglichen und ihre Arbeit vollständig auf die 2015 in Paris gesteckten Ziele abstimmen.

Die Vorschläge werden voraussichtlich in den kommenden Monaten fertiggestellt.