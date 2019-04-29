© DAVID PLAS PHOTOGRAPHY

EIB-Darlehen werden über Partnerbanken knapp zwei Milliarden Euro für Landwirtschaft und Bioökonomie mobilisieren

Mindestens zehn Prozent des Kreditpakets von einer Milliarde Euro sind für Junglandwirte bestimmt

fi-compass-Umfrage unter 7 600 Landwirten in 24 EU-Ländern bestätigt Finanzierungsbedarf

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Bank der EU, hat heute ein Kreditpaket von knapp einer Milliarde Euro für Landwirtschaft und Bioökonomie angekündigt. Die ausführenden Finanzinstitute werden einen Betrag in gleicher Höhe bereitstellen. Damit werden langfristige Finanzierungen von knapp zwei Milliarden Euro für Unternehmen des Sektors mobilisiert. Die Ankündigung erfolgte auf der fi-compass-Konferenz Addressing price volatility and financing needs of young farmers and agriculture am 29. April 2019 in Brüssel.

In der EU tätige Banken und Leasingunternehmen werden ein Programmdarlehen der EIB von 700 Millionen Euro für kleine und mittlere landwirtschaftliche Unternehmen verwalten. Mindestens zehn Prozent der Mittel sind für Landwirte unter 41 Jahren vorgesehen. Die Junglandwirte profitieren von günstigen Konditionen wie etwa längeren Laufzeiten von bis zu 15 Jahren und tilgungsfreien Zeiten von bis zu fünf Jahren.

Dies ist eine der größten Finanzierungsinitiativen für die Landwirtschaft mit Unterstützung der EIB. Ergänzt wird sie durch zwei Pilotdarlehen: ein Darlehen von 75 Millionen Euro ausschließlich für Junglandwirte und ein Darlehen von 200 Millionen Euro für Landwirtschaft und Klimaschutz.

Mit ihrer Initiative will die EIB mehr Investitionen im Agrarsektor ermöglichen. Wegen des höheren Risikos wurde dieser lange Zeit von den Banken vernachlässigt. Das bestätigte auch eine jüngste fi-compass-Umfrage unter rund 7 600 Landwirten in 24 EU-Ländern, deren Ergebnisse auf der Konferenz vorgestellt wurden. Die Umfrage ergab, dass landwirtschaftliche Unternehmen bei ihren Kreditanträgen weniger erfolgreich sind als KMU in anderen Sektoren; ihre Anträge werden von den Banken mit einer größeren Wahrscheinlichkeit abgelehnt. Junglandwirte können oft keine Sicherheiten und zu wenig Erfahrung vorweisen und kommen deshalb schwerer an Kredite.

Andrew McDowell, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht für Landwirtschaft und Bioökonomie: „Der Agrarsektor ist das Rückgrat der Wirtschaft in der EU. Er spielt eine Schlüsselrolle für gesunde Lebensmittel, aber auch für den Klimaschutz und den Erhalt der Umwelt. Mit dieser neuen Initiative hat die EIB die Zukunft des Sektors im Blick. Sie will eine Lücke schließen, denn der Markt bietet Landwirtinnen und Landwirten zu wenig Finanzierungen, vor allem denen der nächsten Generation. Das Programmdarlehen wird auch Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit im Agrarsektor und in der Bioökonomie fördern: Es erhält und schafft Arbeitsplätze in den ländlichen Regionen und Küstenregionen.“

Phil Hogan, EU-Kommissar für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung: „Der Nachwuchs in der Landwirtschaft braucht Zugang zu Finanzierungen, hat es dabei aber oft zu schwer. Elf Prozent der europäischen Landwirtinnen und Landwirte sind unter 40 Jahre alt. Deshalb hat es für die Europäische Kommission und für die gemeinsame Agrarpolitik nach 2020 Priorität, diese jungen Menschen zu unterstützen. Umso mehr freue ich mich nun über diese neue Initiative.“

Jannes Maes, Präsident des Europäischen Rats der Junglandwirte (CEJA): „Schwierigkeiten bei der Kreditbeschaffung sind anerkanntermaßen die größten Hürden für Junglandwirte in Europa. Diese gemeinsame Initiative könnte eine EU-weite Antwort auf dieses Problem geben. Der CEJA begrüßt diesen neuen Schritt und ermutigt die Mitgliedsländer und Finanzinstitute, nun rasch mitzuziehen, damit die jungen Landwirtinnen und Landwirte die Angebote bestmöglich nutzen können.“

fi-compass ist eine Beratungsplattform für Finanzierungsinstrumente der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESIF), einschließlich des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Die Plattform wird von der Europäischen Kommission finanziert und verwaltet und von der Europäischen Investitionsbank betrieben.

