Mehr als die Hälfte des EIB-Darlehens von 210 Millionen Euro wird durch die Garantie des Juncker-Plans der EU-Kommission besichert; Dänische EKF stellt Garantie für die restlichen 100 Millionen Euro

Der rund 45 Kilometer vor der belgischen Küste liegende Windpark wird 23 MHI-Vestas-Windräder mit einem Rotordurchmesser von 164 Metern haben

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt für den Bau des Northwester-2-Windparks vor der belgischen Küste ein Darlehen von 210 Millionen Euro. Etwas mehr als die Hälfte des Darlehensbetrags wird durch die Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) abgesichert, der das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa der Juncker-Kommission bildet. Die Gesamtkosten des Projekts werden auf etwa 642 Millionen Euro veranschlagt.

Northwester 2 ist der vierte Windpark vor der belgischen Küste, der durch den EFSI unterstützt wird. Nach der Fertigstellung werden die 23 Windräder schätzungsweise 219 Megawatt(1) erzeugen – genug, um rund 220 000 belgische Haushalte mit umweltfreundlicher Energie zu versorgen. Mit den Bauarbeiten soll im Mai 2019 begonnen werden. Der Windpark wird voraussichtlich 2020 in Betrieb genommen. Der Beschäftigungseffekt des Projekts während der Bauzeit wird auf mehrere Hundert Personenjahre veranschlagt. Nach der Inbetriebnahme dürften weitere 20 Vollzeitstellen entstehen. In dem Windpark kommen neuartige MHI-Vestas-Turbinen mit einer Nennleistung von 9,5 Megawatt zum Einsatz.

EIB-Vizepräsident Andrew McDowell: „Die Bedeutung erneuerbarer Energien im Energiemix kann nicht genug betont werden. Sie tragen maßgeblich dazu bei, die stetig steigende Nachfrage nach CO 2 -freiem Strom zu decken und die Ziele des Pariser Klimaschutzübereinkommens zu erreichen. Ich freue mich, dass die EIB maßgeblich zum Aufbau des Offshore-Windkraft-Sektor in Europa beigetragen hat und von Anfang an ein starker Partner für Belgien war.“

Maroš Šefčovič, der für die Energieunion zuständige Vizepräsident der Europäischen Kommission: „Die EU war bei den erneuerbaren Energien ein Vorreiter. Unsere Politik auf diesem Gebiet schafft Sicherheit und geeignete Bedingungen für Investoren, und deswegen ist der europäische Erneuerbare-Energien-Sektor nun ausgereift. Der neue Windpark vor der belgischen Küste, der sich durch Innovation und eine grenzüberschreitende Komponente auszeichnet, zeigt einmal mehr, dass es uns mit Investitionen in die Energie von morgen ernst ist. Erneuerbare Energien versorgen nicht nur zahlreiche Haushalte mit sauberem Strom, sondern schaffen auch viele verschiedene Arbeitsplätze und Geschäftsmöglichkeiten vor Ort. Unsere Erde und unsere Wirtschaft werden es uns danken.“