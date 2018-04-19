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NORTHWESTER 2

Unterzeichnung(en)

Betrag
210.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 210.000.000 €
Energie : 210.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/10/2018 : 100.000.000 €
5/10/2018 : 110.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 April 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/10/2018
20170897
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NORTHWESTER 2
PARKWIND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 210 million
EUR 590 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction, financing and operation of a 218.5 MW offshore wind farm located 46 km from the Belgium coast.

The development of offshore wind energy will support EU and national targets for renewable energy generation, and contributes to the security of energy supply and environmental objectives. The project will further contribute to the Bank's transversal priority objectives for energy-sector lending related to renewable energy sources and climate action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is fully consented following an environmental impact assessment process including an appropriate assessment by the competent authority. With suitable mitigation measures in place, the project has no significant negative impact on the integrity of any nature conservation site.

The bank will verify at the appraisal whether the promoter is subject to EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU) on public procurement.

Weitere Unterlagen
18/07/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NORTHWESTER 2 - Milieueffectenbeoordeling van het NORTHWESTER 2 offshore windpark ten noordwesten van de Bligh Bank
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20/07/2018 - NORTHWESTER 2
Andere Links
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NORTHWESTER 2 - Milieueffectenbeoordeling van het NORTHWESTER 2 offshore windpark ten noordwesten van de Bligh Bank
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2018
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85719710
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170897
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTHWESTER 2
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82930955
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170897
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NORTHWESTER 2
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165091695
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170897
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - NORTHWESTER 2
Datum der Veröffentlichung
20 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85429298
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170897
Letzte Aktualisierung
20 Jul 2018
Sektor(en)
Energie
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
NORTHWESTER 2
Datenblätter
NORTHWESTER 2
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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