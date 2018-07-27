250 Millionen Euro für fortschrittliche KMU, die eines der festgelegten Umweltsiegel führen.

Fazilität ist das vierte nach drei vorherigen „Nachhaltigkeitsdarlehen“ über insgesamt 350 Millionen Euro für fast 300 niederländische KMU.

EIB-Finanzierung ermöglicht Zinsabschlag von 0,30–0,70 Prozent für ausgewählte KMU.

Die Rabobank und die Europäische Investitionsbank (EIB) stellen ein weiteres „Nachhaltigkeitsdarlehen“ im Umfang von 250 Millionen Euro für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in den Niederlanden bereit. Zuvor waren bereits drei Finanzierungen dieser Art erfolgreich durchgeführt worden. 300 umweltbewusste Unternehmen in den Niederlanden haben bereits von den günstigen Finanzierungsbedingungen der von der EIB geförderten Nachhaltigkeitsdarlehen der Rabobank profitiert.

Wiebe Draijer, Vorstandsvorsitzender der Rabobank: „Die Nachhaltigkeitsdarlehen sind ein großer Erfolg. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sehr motiviert, gemeinsam mit den Kunden die Möglichkeiten für nachhaltige Investitionen auszuloten. Diese Darlehen tragen zu den Zielen des Pariser Abkommens bei. Wir prüfen gerade, ob sie auch zur Finanzierung von Initiativen in der Kreislaufwirtschaft vergeben werden können. Die Nachfrage dürfte weiter steigen, weil Nachhaltigkeit für die Unternehmen hohe Priorität hat. Deshalb begrüßen unsere Kunden dieses Angebot sehr. Der Zinsabschlag ist sowohl eine Belohnung für Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit als auch ein Anreiz für sie, ihre Bemühungen fortzusetzen.“

EIB-Präsident Werner Hoyer fügte hinzu: „Mit dieser Initiative belohnen wir Unternehmen, die sich wirklich anstrengen, grüner zu werden. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit der Rabobank erhalten Vorreiter in verschiedenen Sektoren die Möglichkeit, ihr Geschäft auszubauen oder andere Innovationspläne zu finanzieren. Die Ausweitung der Nachhaltigkeitsdarlehen sendet im Lichte des Pariser Abkommens eine wichtige Botschaft: Nachhaltig handeln zahlt sich wirtschaftlich aus.“

Nachhaltigkeitsdarlehen können von Unternehmen in Anspruch genommen werden, die zu den Vorreitern in ihrem Sektor zählen, sozial verantwortlich handeln und eines der ausgewählten Gütesiegel tragen. Die Kreditanträge müssen die üblichen Konditionen der EIB und der Rabobank erfüllen. Nachhaltigkeitsdarlehen können an Unternehmen mit bis zu 3 000 Beschäftigten vergeben werden. Die Gesamtprojektkosten dürfen 25 Millionen Euro nicht überschreiten, der Darlehensbetrag ist auf maximal 7,5 Millionen Euro begrenzt. Die abschließende Entscheidung über die Kreditgenehmigung liegt bei der Rabobank.