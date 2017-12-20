Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), die die Europäische Investitionsbank (EIB) und den Europäischen Investitionsfonds (EIF) umfasst, wird sich an einer Verbriefungsoperation mit der Bank BGŻ BNP Paribas beteiligen, um neue Finanzierungsmöglichkeiten für polnische KMU und Midcap-Unternehmen zu schaffen. Die Bank BGŻ BNP Paribas gehört zur BNP Paribas-Gruppe und ist die sechstgrößte Geschäftsbank in Polen.

Die EIB wird eine Mezzanine-Tranche im Betrag von 341 Millionen Zloty (ca. 81 Millionen Euro) von durch Vermögenswerte unterlegten Wertpapieren (ABS) erwerben, für die ein Portfolio von Verbraucherdarlehen herangezogen wurde. Durch den Kauf dieser Mezzanine-Tranche tritt bei der BGŻ eine Kapitalentlastung ein, wodurch das Institut neue Ausleihungen an KMU und Midcap-Unternehmen bereitstellen kann.

Die Garantie für die Finanzierung stammt vom Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI). Der EFSI ist die tragende Säule der Investitionsoffensive für Europa, mit der die EIB-Gruppe und die Europäische Kommission die europäische Wirtschaft wettbewerbsfähiger machen wollen. Da die Finanzierung für den EFSI in Betracht kam, konnte die EIB höhere Risiken übernehmen. Dadurch wiederum kann die Bank BGŻ BNP Paribas mehr Kredite an polnische KMU und Midcap-Unternehmen vergeben.

Der für die Finanzierungen der Bank in Polen zuständige EIB-Vizepräsident Vazil Hudák: „Wir freuen uns, heute diese wegweisende Operation mit der Bank BGŻ BNP Paribas bekanntzugeben. Mit dieser innovativen Verbriefung können wir kleine polnische Unternehmen erheblich intensiver unterstützen. Diese neue Finanzierung für KMU und Midcap-Unternehmen wird die Schaffung von Arbeitsplätzen und das Wirtschaftswachstum in Polen fördern, was das Hauptziel der Investitionsoffensive für Europa ist. In den letzten Monaten hat die Bank vor allem im Rahmen des EFSI innovative Finanzierungsformen in Polen entwickelt. Einschließlich dieser Operation hat die EIB dieses Jahr EFSI-Projekte im Betrag von rund 700 Millionen Euro unterzeichnet, mit denen KMU und Midcap-Unternehmen in Polen gefördert werden. Dadurch werden Investitionsvorhaben von KMU und Midcaps in Höhe von über zwei Milliarden Euro angestoßen.“

Jaroslaw Rot, Leiter des Aktiv-Passiv-Managements, Treasury, der Bank BGŻ BNP Paribas: „Mit dieser Operation setzt die Bank BGŻ BNP Paribas ihre langjährige Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank fort. So können wir das Wachstum von Unternehmen in einem vom Wettbewerb geprägten wirtschaftlichen Umfeld unterstützen.“