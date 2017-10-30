Auf der ⽑Konferenz der Gebiete in äußerster Randlageパ haben die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Agence Française de Développement (AFD) die erste Finanzierungsvereinbarung für ein Projekt in den Überseegebieten unterzeichnet, für das die EIB eine Garantie unter dem Juncker-Plan bereitstellt. Das von der Immobiliengesellschaft Le Toucan 973 entwickelte Projekt, das von einem AFD-Darlehen und der EIB-Garantie profitiert, soll Wohnungs- und Betreuungsangebote für ältere Menschen in Französisch-Guayana schaffen. Zu diesem Zweck soll ein innovatives Mehrgenerationen-Zentrum entstehen, das neben einer Seniorenresidenz eine Hotelanlage und verbundene Dienstleistungen umfasst.

Die Vertragsunterzeichnung fand in Cayenne in Anwesenheit von Jean-Claude JUNCKER, Präsident der Europäischen Kommission, Corina CRE屡U, EU-Kommissarin für Regionalpolitik, Ambroise FAYOLLE, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), Rodolphe ALEXANDRE, Präsident der Gebietskörperschaft Französisch-Guayana, Laurent FAKHOURY, Direktor der Agence Française de Développement (AFD) in Französisch-Guayana, und der Projektträgerin Marjorie AVENIERE statt.

Die für Regionalpolitik zuständige EU-Kommissarin Corina CRE屡U sagte: ⽑Ich freue mich, hier in Französisch-Guayana anlässlich der Konferenz der Gebiete in äußerster Randlage in Anwesenheit von Präsident Juncker diese Projektvereinbarung zu unterzeichnen. Der soziale Aspekt ist ein zentraler Bestandteil der Investitionsoffensive; viele dieser kleinen Projekte haben eine große Auswirkung auf das Gemeinschaftsleben. Das Projekt schafft nicht nur Arbeitsplätze, sondern trägt insbesondere zum sozialen Zusammenhalt in der Region bei. Im Rahmen unserer neuen Strategie für die Gebiete in äußerster Randlage arbeiten wir mit der Europäischen Investitionsbank an einer konkreten Initiative, die den Gebieten den Zugang zu EU-Mitteln für strategische Investitionen erleichtern soll.パ

⽑Ich freue mich sehr, diese erste Projektvereinbarung im Rahmen unserer neuen Partnerschaft mit der Agence Française de Développement in den Überseegebieten zu unterzeichnen. Unser Ziel ist es, die Finanzierung von Projekten zu beschleunigen, die den Menschen in den französischen Überseegebieten zugutekommen, wie hier in Französisch-Guayanaパ, betonte Vizepräsident Ambroise FAYOLLE bei der Vertragsunterzeichnung. In einer einzigartigen Partnerschaft mit der AFD zur Risikoteilung im Rahmen des Juncker-Plans unterstützt die Bank der Europäischen Union Projektträger im Gebiet der Europäischen Union, selbst in den abgelegensten Regionen. Mit bisher 99 bewilligten Projekten und einem Gesamtfinanzierungsvolumen von 7,5 Milliarden Euro nimmt die Bedeutung des Juncker-Plans in den französischen Regionen weiterhin zu.パ

⽑Ich begrüße die Unterzeichnung dieser Vereinbarung. Sie stellt nicht nur die erste Maßnahme der EIB in Französisch-Guayana dar, sondern verdeutlicht auch, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen staatlichen und halbstaatlichen Einrichtungen, europäischen Einrichtungen wie der EIB und Instituten wie der AFD ist, um private Entwicklungsprojekte zu unterstützen. Darüber hinaus liefert sie eine angemessene Antwort auf die Herausforderungen rund um die Betreuung älterer Menschenパ, erklärte Präsident Rodolphe ALEXANDRE. ⽑Dieses Projekt steht im Einklang mit der von der Gebietskörperschaft Guayana verfolgten Strategie, die Angebote zur Betreuung und sozialen Integration älterer Menschen zu verbessern.パ

⽑Dieses Projekt befasst sich mit wichtigen Zukunftsthemen, wie der Betreuung älterer Menschenパ, erklärte Laurent FAKHOURY anlässlich der Vertragsunterzeichnung. ⽑Französisch-Guayana wird häufig aus der Perspektive seines starken Wachstums und seiner jungen Bevölkerung präsentiert. Das kann aber darüber hinwegtäuschen, dass sich die Zahl der Senioren bis 2030 verdreifachen dürfte.パ ⽑Das Projekt ist insofern innovativ, als es eine Seniorenresidenz (84 altersgerechte Wohnungen) und eine 3-Sterne-Hotelanlage (40 Zimmer) unter einem Dach vereint. Die Finanzierung wurde durch die von der CTG bereitgestellten Subventionen der EU, die Unterstützung durch Finanzpartner und die Risikobeteiligung der EIB ermöglicht. Darüber hinaus handelt es sich um das erste Darlehen der AFD an ein im Gesundheits- und medizinisch-sozialen Bereich tätiges Privatunternehmen und um die erste Finanzierung der AFD zugunsten eines Wohnprojekts für ältere Menschen ... Dieses Projekt verdeutlicht den Wunsch der AFD, innovative zukunftsfähige Projekte vornehmlich aus dem Privatsektor zu unterstützen.パ

Die Finanzierung dieses Projekts hat Signalwirkung, denn sie stellt die erste Garantie der EIB im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa zugunsten der AFD in einem Überseegebiet dar. Die Finanzierung der AFD in Höhe von 4,8 Millionen Euro ermöglicht den Bau eines Mehrgenerationen-Zentrums, das eine Seniorenresidenz beherbergt, die für Menschen mit bescheidenen Einkünften erschwinglich ist ㄱ die erste dieser Art im gesamten Departement. Darüber hinaus umfasst das Zentrum die erste Hotelanlage samt verbundenen Dienstleistungen in der Gemeinde Macouria.

Durch die finanzielle Unterstützung des Projekts ist es möglich, den Wohn-, Pflege- und Betreuungsbedarf älterer Menschen in Französisch-Guayana zu decken und ein umfassendes Angebot an hochwertigen Leistungen bereitzustellen, das auch Menschen mit moderatem Einkommen zugänglich ist. Darüber hinaus sollen im Rahmen des Projekts in der Anfangsphase des Betriebs rund zwanzig Arbeitsplätze geschaffen werden.

Die Finanzierung findet im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa statt, auch Juncker-Plan genannt, statt, für deren Umsetzung die EIB verantwortlich ist. Mit der Offensive soll die Investitionstätigkeit in den Ländern der Europäischen Union wieder angekurbelt werden.

Die AFD und die EIB wissen, welch wichtige Rolle die ⽑Junckerパ-Finanzierungen für die abgelegensten Regionen der EU spielen. Deshalb unterzeichneten sie im Dezember 2016 eine Vereinbarung zur Förderung von Finanzierungen in den Überseegebieten auf Basis der EU-Garantie. Die EU-Garantie ermöglicht es der AFD, ein höheres Risiko bei der Finanzierung von Projekten einzugehen, die für die wirtschaftliche Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit dieser Departements und das tägliche Leben der Bevölkerung eine wichtige Rolle spielen.