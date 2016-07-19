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FRENCH OVERSEAS TERRITORIES ECONOMIC DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
180.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 180.000.000 €
Dienstleistungen : 14.400.000 €
Telekommunikation : 16.200.000 €
Wasser, Abwasser : 34.200.000 €
Stadtentwicklung : 115.200.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2016 : 14.400.000 €
22/12/2016 : 16.200.000 €
22/12/2016 : 34.200.000 €
22/12/2016 : 115.200.000 €
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23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRENCH OVERSEAS TERRITORIES ECONOMIC DEVELOPMENT
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - FRENCH OVERSEAS TERRITORIES ECONOMIC DEVELOPMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Guayana: Erste Garantie der EIB unter dem Juncker-Plan für ein Darlehen der AFD in den Überseegebieten

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Juli 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2016
20150363
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FRENCH OVERSEAS TERRITORIES (RUP) RISK SHARING
ACCEPTABLE CORPORATE(S), PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 1402 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Multi-sector investments, including urban development, tourism, energy and social services with public and private promoters, located the French Departments d'Outre Mer (risk-sharing with AFD)

The project consists of an unfunded risk-sharing framework guarantee scheme for AFD's financing of investments in the French overseas departments, the so-called Regions Ultrapériphériques (RUP), which form part of the European Union. These overseas departments qualify as convergence regions. The framework guarantee scheme will cover several sectors, such as urban rehabilitation (including housing), environment, information and communication technology (ICT), tourism and sustainable transport.

This overall programme targets infrastructure, service facilities and small and medium-sized enterprises (SMEs) in order to tackle the causes of the overseas territories' lagging behind in social and economic development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Depending on their technical characteristics, the processes to be employed and for some operations to be carried out may fall under Annexes I and II of Directive 2011/92/EU. Those elements will be reviewed during appraisal. The situation regarding environmental liabilities, taking into account Directive 2004/35/EC on environmental liabilities with regard to the prevention and remedying of environmental damage, will be addressed during the appraisal.

The promoter, as a public administration entity, is required to follow EU public procurement rules (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) including publication of contract notices in the Official Journal of the EU, as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national or regional legislation.

Weitere Unterlagen
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRENCH OVERSEAS TERRITORIES ECONOMIC DEVELOPMENT
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - FRENCH OVERSEAS TERRITORIES ECONOMIC DEVELOPMENT
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Guayana: Erste Garantie der EIB unter dem Juncker-Plan für ein Darlehen der AFD in den Überseegebieten

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRENCH OVERSEAS TERRITORIES ECONOMIC DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64680653
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150363
Sektor(en)
Telekommunikation
Wasser, Abwasser
Dienstleistungen
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FRENCH OVERSEAS TERRITORIES ECONOMIC DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134073277
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150363
Sektor(en)
Telekommunikation
Wasser, Abwasser
Dienstleistungen
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRENCH OVERSEAS TERRITORIES ECONOMIC DEVELOPMENT
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16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - FRENCH OVERSEAS TERRITORIES ECONOMIC DEVELOPMENT
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Übersicht
FRENCH OVERSEAS TERRITORIES (RUP) RISK SHARING
Datenblätter
FRENCH OVERSEAS TERRITORIES ECONOMIC DEVELOPMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Guayana: Erste Garantie der EIB unter dem Juncker-Plan für ein Darlehen der AFD in den Überseegebieten

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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