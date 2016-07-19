FRENCH OVERSEAS TERRITORIES ECONOMIC DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Multi-sector investments, including urban development, tourism, energy and social services with public and private promoters, located the French Departments d'Outre Mer (risk-sharing with AFD)
The project consists of an unfunded risk-sharing framework guarantee scheme for AFD's financing of investments in the French overseas departments, the so-called Regions Ultrapériphériques (RUP), which form part of the European Union. These overseas departments qualify as convergence regions. The framework guarantee scheme will cover several sectors, such as urban rehabilitation (including housing), environment, information and communication technology (ICT), tourism and sustainable transport.
This overall programme targets infrastructure, service facilities and small and medium-sized enterprises (SMEs) in order to tackle the causes of the overseas territories' lagging behind in social and economic development.
Depending on their technical characteristics, the processes to be employed and for some operations to be carried out may fall under Annexes I and II of Directive 2011/92/EU. Those elements will be reviewed during appraisal. The situation regarding environmental liabilities, taking into account Directive 2004/35/EC on environmental liabilities with regard to the prevention and remedying of environmental damage, will be addressed during the appraisal.
The promoter, as a public administration entity, is required to follow EU public procurement rules (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) including publication of contract notices in the Official Journal of the EU, as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national or regional legislation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.