Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Česká spořitelna, a.s. (CSAS) haben eine über den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) abgesicherte Risikoteilungsvereinbarung geschlossen – die erste in der Tschechischen Republik und in Mitteleuropa. Kleine und mittlere Unternehmen sollen Finanzierungen von insgesamt bis zu 100 Millionen Euro für Klimaschutz- und Innovationsvorhaben erhalten.

Die EIB stellt eine Garantie für Einzeldarlehen im Umfang von 50 Millionen Euro zur Verfügung. Damit werden 50 Prozent des Ausfallrisikos eines Portfolios neuer Darlehen abgesichert, die die CSAS vergibt. Auf diesem Weg sollen neue Investitionen angeschoben und beschleunigt werden – vor allem in die Energieeffizienz, in kleine Vorhaben im Bereich der erneuerbaren Energiequellen und in Innovationsvorhaben. Die Risikoteilungsvereinbarung beruht auf einer EU-Haushaltsgarantie im Rahmen des Europäischen Fonds für strategische Investitionen.

„Wir haben mit unserem langjährigen Partner Česká spořitelna eine Vereinbarung geschlossen, die richtungsweisenden Charakter für die Region hat. Es ist das zentrale Ziel des EFSI, dass risikoreichere Vorhaben, die zum Klimaschutz oder zu Forschung, Entwicklung und Innovation beitragen, leichter langfristige Finanzierungsmittel erhalten. Besonders freut mich, dass wir die Risikoteilungsvereinbarung in einer Region unterzeichnen konnten, in der sie einen maximalen Zusatznutzen bewirken wird“, erklärte der für Finanzierungen in der Tschechischen Republik zuständige EIB-Vizepräsident Vazil Hudák.

Der Vizepräsident der Europäischen Kommission für Beschäftigung, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit Jyrki Katainen unterstrich: „Die Investitionsoffensive soll kleinen und mittleren Unternehmen in ganz Europa die nächsten Schritte ermöglichen. Ich freue mich, dass mit dieser Risikoteilungsvereinbarung Klimaschutz, Innovation, Expansion und Arbeitsplätze in kleinen und mittleren Unternehmen in der Tschechischen Republik gefördert werden und wünsche den Unternehmern viel Erfolg für die Zukunft!“

„Bei der Finanzierung von neuen Projekten und Innovationen stellt die Absicherung des Ausfallrisikos häufig ein Problem dar. Die Risikoteilung mit der EIB könnte für viele Darlehensanträge ein entscheidender Faktor sein“, erläuterte Ladislav Dvořák, der bei der Česká spořitelna für strategische Projekte zuständig ist.

Die beiden Banken arbeiten bereits seit 2002 erfolgreich zusammen. Bislang hat die EIB der CSAS insgesamt elf Darlehen und Garantien von mehr als 1,1 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um die Vergabe langfristiger zinsgünstiger Darlehen an tschechische KMU und Midcap-Unternehmen zu fördern. Im Januar 2017 wurden die vom EFSI in der Tschechischen Republik mobilisierten Investitionen bereits auf rund 1,9 Milliarden Euro veranschlagt.

Der EFSI ist das Kernelement der auch als Juncker-Plan bezeichneten Investitionsoffensive für Europa, mit der die Europäische Kommission in ganz Europa Investitionen ankurbeln will.