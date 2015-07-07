Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat an das spanische Unternehmen Abengoa ein Darlehen von 125 Millionen Euro vergeben. Die Mittel sind dazu bestimmt, die Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsaktivitäten von Abengo zu fördern.

Für einen Teil der von der EIB gewährten Finanzierungsmittel, nämlich für 50 Millionen Euro, gilt die EU-Haushaltsgarantie im Rahmen des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI). Der verbleibende Darlehensbetrag von maximal 75 Millionen Euro fällt unter „InnovFin – EU-Mittel für Innovationen“. Dabei handelt es sich um eine neue Produktpalette der EIB-Gruppe, für die ebenfalls finanzielle Unterstützung der Europäischen Union bereitgestellt wird. Dies erfolgt auf der Grundlage der Finanzierungsinstrumente von Horizont 2020, und damit soll innovativen Unternehmen der Zugang zu Finanzierungsmitteln erleichtert werden.

Dieses langfristige Darlehen der EIB dient dazu, die Forschungsaktivitäten des Unternehmens in den Bereichen Biotechnologie und Entwicklung von chemischen Verfahren für Raffinerien, die Abwasserbehandlung, moderne elektrische Systeme und erneuerbare Energien zu fördern. Diese Aktivitäten werden in den Forschungszentren von Abengoa in Andalusien durchgeführt – einer Region mit einer hohen Arbeitslosenquote.

Mit dem FEI-Programm will das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit steigern, indem es verschiedene umweltfreundliche und saubere Energie- und Umwelttechnologien entwickelt, die mit erheblichen ökologischen Vorteilen verbunden sind. Außerdem trägt die EIB durch die Finanzierung dieser Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation wesentlich dazu bei, das nachhaltige Wachstum des Unternehmens zu fördern und Arbeitsplätze für hochqualifizierte Arbeitskräfte in Andalusien zu schaffen.

Darüber hinaus wird geprüft, ob sich das Instituto de Credito Oficial ebenfalls mit 30 Millionen Euro beteiligt. Mit dieser Operation können somit InnovFin- und EFSI-Mittel mit einem Darlehen einer staatlichen Bank kombiniert werden. Dadurch könnten Projekte mit großem Zusatznutzen bestmöglich unterstützt werden, die vorrangige Sektoren betreffen und die Schaffung von Arbeitsplätzen ermöglichen.

Hinweis für die Redaktion

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Finanzierungsmittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen.

Die InnovFin-Finanzierungsprodukte

Die Europäische Kommission und die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB und EIF) haben im Rahmen von Horizont 2020, dem neuen Forschungsprogramm der EU für den Zeitraum 2014-2020, eine neue Generation von Finanzierungsinstrumenten und Beratungsdiensten entwickelt. Sie sollen es innovativen Unternehmen ermöglichen, leichter Finanzierungsmittel in Anspruch zu nehmen. In den kommenden sieben Jahren steht im Rahmen des Instruments „Innovfin – EU-Mittel für Innovationen“ eine Produktpalette zur Verfügung, mit der mehr als 24 000 Millionen Euro mobilisiert werden können. Auf diese Weise können Forschung und Innovation (FuI) in kleinen, mittleren und großen Unternehmen ebenso unterstützt werden wie die Projektträger, die Forschungsinfrastruktur schaffen. Es wird bezweckt, mit diesen Mitteln letztlich FuI-Investitionen im Umfang von bis zu 48 000 Millionen Euro zu ermöglichen.

InnovFin schließt an die erfolgreiche Fazilität für Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis an, die für das Siebte Rahmenprogramm der EU für Forschung und technologische Entwicklung (RP7) eingerichtet wurde. Daraus wurden 11 300 Millionen Euro für die Finanzierung von 114 FuI-Projekten sowie zusätzlich Garantien für Darlehen im Umfang von mehr als 1 400 Millionen Euro bereitgestellt.

Für die InnovFin-Finanzierungsprodukte werden im Rahmen von Horizont 2020 sowie von der EIB-Gruppe Mittel verfügbar gemacht. Sie sind dazu bestimmt, FuI-Aktivitäten zu finanzieren, die von Natur aus risikoreicher und schwerer zu prüfen sind als herkömmliche Investitionsvorhaben. Daher ist es sehr oft schwierig, für sie Finanzierungsmittel zu erhalten. Alle diese Instrumente sind nachfrageorientiert, und es wurde nicht von vornherein festgelegt, wie viele Mittel in den einzelnen Sektoren, Ländern oder Regionen bereitgestellt werden sollen. Unternehmen und andere Einrichtungen mit Sitz in den EU-Mitgliedstaaten und in den mit Horizont 2020 assoziierten Ländern kommen als Endbegünstigte in Betracht. Diese Fremdkapitalinstrumente werden in naher Zukunft durch mehrere Eigenkapitalinstrumente ergänzt, die vom EIF verwaltet werden.

Das Produkt InnovFin – Großprojekte hat zum Ziel, den Zugang zu Risikofinanzierungen zu erleichtern, die für FuI-Projekte von großen Unternehmen, von Universitäten und von öffentlichen Forschungseinrichtungen benötigt werden. Ebenfalls in Betracht kommen FuI-Infrastrukturvorhaben (einschließlich der innovationsfördernden Infrastruktur), öffentlich-private Partnerschaften sowie Zweckgesellschaften oder Vorhaben mit Sonderbestimmung (so sollen in erster Linie Pilotprojekte und industrielle Demonstrationsprojekte gefördert werden, die in kommerziellem Maßstab durchgeführt werden). Die Darlehen im Betrag von 25-300 Millionen Euro werden direkt von der Europäischen Investitionsbank vergeben.